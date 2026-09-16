Trực tiếp Everton vs Wolves: Everton mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Everton vs Wolves: Everton mở tỷ số

Văn Thể16/09/2026 21:08

Cuộc đọ sức loại trực tiếp tại vòng 1/16 hứa hẹn kịch tính khi Everton đối đầu Wolves trên sân Hill Dickinson Stadium với mục tiêu giành quyền đi tiếp.

Everton1 - 0WolvesHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Everton 1 - 0 Wolves.

  • 88'Everton ép sân

    Cầm bóng: Everton 61% - 39% Wolves, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 2 - 5.

  • 80'BÀN THẮNG! Everton (1-0)

    Phút 80': Charly Alcaraz (Everton) lập công (kiến tạo: Tyler Dibling). Tỷ số: 1 - 0.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Everton): Tyrique George vào sân thay Jack Grealish.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Hayden Hackney.

  • 76'Everton ép sân

    Cầm bóng: Everton 62% - 38% Wolves, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 5.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Wolves): Kieran Trippier vào sân thay Jackson Tchatchoua.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Wolves): Bertrand Traoré vào sân thay Tawanda Chirewa.

  • 64'Everton ép sân

    Cầm bóng: Everton 61% - 39% Wolves, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Wolves): Jean-Ricner Bellegarde vào sân thay Jordan James.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Thierno Barry.

  • 52'Everton ép sân

    Cầm bóng: Everton 60% - 40% Wolves, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Wolves): Yacouba Nasser Djiga vào sân thay Ladislav Krejčí.

  • 39'Everton ép sân

    Cầm bóng: Everton 58% - 42% Wolves, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 38'Thay người

    Phút 38' (Wolves): Adam Armstrong vào sân thay Raúl Jiménez.

  • 27'Everton ép sân

    Cầm bóng: Everton 60% - 40% Wolves, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 4.

  • 15'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Everton 48% - 52% Wolves, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Jack Grealish (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Jackson Tchatchoua (Wolves) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Everton tiếp đón Wolves.

Cập nhật lúc 03:34 17/09/2026

Đội hình chính thức
Everton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes
Wolves
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV César Peixoto
1
J. Pickford
2
Maitland-Niles
15
O'Brien
5
M. Keane
16
V. Mykolenko
30
H. Hackney
37
J. Garner
20
T. Dibling
8
Dewsbury-Hall
10
J. Grealish
11
T. Barry
13
João Virgínia
38
J. Tchatchoua
24
Toti Gomes
37
L. Krejčí
33
G. Konan
12
B. Traoré
8
J. James
20
T. Doyle
14
S. Neave
23
T. Chirewa
9
R. Jiménez
Dự bị
Everton
24 C. Alcaraz4 Branthwaite19 Tyrique George58 B. Graham22 B. Johnson31 T. King6 J. Tarkowski12 M. Travers76 Malik Olayiwola
Wolves
3 Hugo Bueno34 N. Djiga36 M. Mane5 M. Munetsi26 J. Ruddy11 B. Traoré2 K. Trippier27 J. Bellegarde10 A. Armstrong
Cập nhật đội hình lúc 01:19 17/09/2026
EvertonThống kêWolves
61%
Kiểm soát bóng
39%
16
Dứt điểm
6
6
Trúng đích
2
6
Phạt góc
1
12
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
5

Màn so tài giữa Everton và Wolves diễn ra vào lúc 01:45 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Hill Dickinson Stadium mang tính chất sống còn. Bước vào vòng 1/16 theo thể thức loại trực tiếp, cục diện trận đấu được phân định rõ ràng: chiến thắng mang lại tấm vé đi tiếp, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức dừng bước.

Bối cảnh sinh tử tại vòng đấu knock-out

Khác với thể thức vòng bảng, các trận đấu loại trực tiếp không có chỗ cho những sai lầm chiến thuật. Cả Everton lẫn Wolves đều bước vào sân với nhiệm vụ bắt buộc phải hạ gục đối thủ nếu muốn tiếp tục hành trình. Tính chất căng thẳng này buộc ban huấn luyện hai bên phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án tiếp cận trận đấu.

Tương quan phong độ trước giờ chạm trán

Đội chủ nhà Everton bước vào cuộc đọ sức quan trọng này với tâm lý hưng phấn sau khi giành trọn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Điểm tựa tinh thần cùng lợi thế thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Hill Dickinson Stadium sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ.

Bên kia chiến tuyến, Wolves cũng thể hiện phong độ hết sức thuyết phục. Với mạch 2 trận toàn thắng liên tiếp vừa qua, đội khách cho thấy sự ổn định cao về lối chơi và sẵn sàng thách thức tham vọng của đội chủ nhà.

Cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận ưu thế có phần nhỉnh hơn dành cho Everton. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Everton giành được 2 chiến thắng, chia điểm 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Wolves.

Dẫu vậy, khoảng cách giữa đôi bên luôn rất sít sao. Những con số từ các cuộc đối đầu đã qua phản ánh mức độ quyết liệt và tính cạnh tranh cao mỗi khi hai đội so tài.

Toan tính quyết định tấm vé đi tiếp

Trước tính chất một mất một còn của vòng 1/16, thế trận dự kiến sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và kỷ luật. Khả năng tận dụng triệt để sơ hở của đối thủ cùng sự tập trung tối đa nơi hàng thủ sẽ là yếu tố then chốt giúp định đoạt đội bóng giành quyền bước tiếp vào vòng trong.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Everton · 2 thắng2 hòaWolves · 1 thắng
08/01/2026
Everton
1 - 1
Wolves
Hòa
24/09/2025
Wolves
2 - 0
Everton
WOL
30/08/2025
Wolves
2 - 3
Everton
EVE
09/03/2025
Wolves
1 - 1
Everton
Hòa
05/12/2024
Everton
4 - 0
Wolves
EVE
Everton
5 trận gần nhất
HHHTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
0
Thủng lưới
Wolves
5 trận gần nhất
THBTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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