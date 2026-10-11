TRỰC TIẾP Trực tiếp Excelsior vs Groningen: Groningen mở tỷ số Groningen đối mặt bài toán khó về nhân sự khi làm khách trước Excelsior tại Van Donge & De Roo, trong trận so tài giữa hai đội đang bằng điểm trên bảng xếp hạng.

Excelsior 0 - 1 Groningen Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Excelsior 0 - 1 Groningen.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 51% - 49% Groningen, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 0.

20' Thẻ vàng Phút 20': David van der Werff (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Excelsior ép sân Cầm bóng: Excelsior 69% - 31% Groningen, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! Groningen (0-1) Phút 7': Marco Rente (Groningen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Excelsior tiếp đón Groningen.

Cập nhật lúc 22:20 11/10/2026

Đội hình chính thức Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien 1 S. van Gassel 2 Eric Emanuel da Silva Moreira 4 C. Widell 14 J. Plug 15 S. Janssen 8 I. Yegoian 3 R. Meissen 20 L. Hartjes 7 A. Sliti 19 D. Garden 30 Þorsteinsson 1 E. Vaessen 14 J. Schreuders 3 T. Blokzijl 5 M. Rente 33 H. Hateboer 8 T. de Jonge 24 P. Clement 17 van der Werff 26 T. van Bergen 11 J. Ondrejka 9 B. Willumsson Dự bị Excelsior 16 Celton Biai 11 Jahanbakhsh 21 Silva Timas 18 V. Sulzbacher 22 O. Turay 6 D. van Vianen 28 N. Groen 9 Mario Domínguez 24 Giulliano Cairo Groningen 4 M. Csinger 20 Nils Eggens 53 J. Hall 18 T. Land 34 R. Metu 42 J. Mosselaar 16 A. Nordin 2 Wouter Prins 19 O. Zawada Cập nhật đội hình lúc 21:18 11/10/2026

Excelsior Thống kê Groningen 51% Kiểm soát bóng 49% 4 Dứt điểm 7 0 Trúng đích 4 0 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 3 3 Thủ môn cứu thua 0

Groningen bước vào chuyến hành quân đến sân Van Donge & De Roo lúc 21:45 ngày 11/10/2026 với nỗi lo lớn về tình hình nhân sự. Việc tổn thất lực lượng ngay trước giờ thi đấu đặt huấn luyện viên của đội khách vào bài toán hóc búa, đặc biệt khi họ phải đối đầu một Excelsior đang có được đà tâm lý vô cùng thuận lợi.

Bài toán nhân sự và phong độ trái ngược

Khó khăn bủa vây Groningen khi đội bóng này đang trải qua chuỗi phong độ đi xuống. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đoàn quân áo xanh-trắng chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại liên tiếp ở những lượt đấu mới nhất. Việc thiếu hụt lựa chọn nhân sự chất lượng khiến chiều sâu đội hình bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng duy trì sự ổn định trong lối chơi xuyên suốt 90 phút.

Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, Excelsior lại thể hiện sự hưng phấn rõ rệt. Đội chủ sân Van Donge & De Roo giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận đúng 1 thất bại trong 5 trận đấu vừa qua. Đáng chú ý, 2 thắng lợi liên tiếp gần đây cho thấy hệ thống chiến thuật của Excelsior đang vận hành trơn tru, mang lại sự chắc chắn từ hậu phương đến hiệu quả trên hàng công.

Cuộc chiến trực tiếp trên bảng xếp hạng

Cả Excelsior và Groningen hiện đều sở hữu 11 điểm sau những vòng đấu đã qua. Excelsior tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 nhờ chỉ số phụ tốt hơn, trong khi Groningen bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 8. Cách biệt giữa hai đội hoàn toàn bị xóa nhòa về mặt điểm số, biến màn đối đầu này thành cơ hội để một trong hai bên bứt phá khỏi người hàng xóm trực tiếp.

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Groningen thực tế vẫn là đội có phần nhỉnh hơn khi giành được 3 thắng lợi, trong khi Excelsior có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm. Tuy nhiên, ưu thế đối đầu trước đây sẽ chịu thử thách lớn khi tương quan lực lượng và phong độ ở thời điểm hiện tại đang nghiêng về phía đội chủ nhà.

Điểm tựa sân nhà và nhận định cục diện

Được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Van Donge & De Roo sẽ là nguồn động lực không nhỏ cho Excelsior. Huấn luyện viên của đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò chủ động kiểm soát nhịp độ, khoét sâu vào các vị trí chắp vá bên phía Groningen để áp đặt thế trận từ sớm.

Ở chiều ngược lại, việc thiếu người buộc Groningen phải toan tính thực dụng hơn. Đội khách cần một đấu pháp phòng ngự chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn khu vực vòng cấm trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng qua các tình huống phản công nhanh. Dù vậy, với những xáo trộn về mặt lực lượng cùng tâm lý đè nặng sau chuỗi trận ảm đạm, Groningen được dự báo sẽ trải qua một buổi tối đầy khó khăn trên đất khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Excelsior · 2 thắng 0 hòa Groningen · 3 thắng Groningen 2 - 3 Excelsior EXC Excelsior 0 - 2 Groningen GRO Excelsior 0 - 2 Groningen GRO Groningen 3 - 0 Excelsior GRO Excelsior 1 - 0 Groningen EXC

Excelsior 7 Trận 3-2-2 T-H-B 15 Ghi (TB 2.1) 9 Thủng lưới Groningen 5 trận gần nhất T H H B B 7 Trận 3-2-2 T-H-B 15 Ghi (TB 2.1) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 8 6 2 0 +20 20 T T T T H 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T … 6 Fortuna Sittard 8 4 2 2 -1 14 H T B T T 7 Excelsior 7 3 2 2 +6 11 H B H T T 8 Groningen 7 3 2 2 +2 11 T H H B B 9 GO Ahead Eagles 8 2 5 1 +2 11 H H H H B …

Tình hình lực lượng Excelsior ✚ N. Naujoks (Injury) ✚ N. Naujoks (Injury) Groningen ✚ T. Hernes (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury) ✚ R. Metu (Injury) ✚ T. Hernes (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury)