TRỰC TIẾP Trực tiếp Excelsior vs Telstar: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Các cuộc đối đầu gần đây giữa Excelsior và Telstar thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu lúc 22h30 ngày 28/11 tại Van Donge & De Roo Stadion hứa hẹn tiếp nối mạch đó.

Excelsior 0 - 0 Telstar Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Excelsior 54% - 46% Telstar, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 9 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Telstar): Rui Mendes vào sân thay Nökkvi Þeyr Þórisson.

61' Thay người Phút 61' (Excelsior): Nesto groen vào sân thay Mario Domínguez Franco.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Excelsior 54% - 46% Telstar, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 2.

53' Thẻ vàng Phút 53': Emirhan Demircan (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Excelsior 54% - 46% Telstar, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 51% - 49% Telstar, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 1.

29' Thay người Phút 29' (Excelsior): Eric da Silva Moreira vào sân thay Rick Meissen.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Excelsior 51% - 49% Telstar, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

12' Excelsior ép sân Cầm bóng: Excelsior 62% - 38% Telstar, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Excelsior tiếp đón Telstar.

Cập nhật lúc 00:07 29/11/2026

Đội hình chính thức Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil Telstar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Brugge 1 S. van Gassel 3 R. Meissen 4 C. Widell 14 J. Plug 12 K. Bos 10 N. Naujoks 20 L. Hartjes 8 I. Yegoian 7 A. Sliti 9 Mario Domínguez 30 Þorsteinsson 1 R. Koeman 3 Gerald Alders 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 17 N. Rossen 23 N. Shenkman 42 A. Martha 8 E. Demircan 27 P. Brouwer 11 N. Þórisson Dự bị Excelsior 22 O. Turay 2 Eric Emanuel da Silva Moreira 6 D. van Vianen 19 D. Garden 24 Giulliano Cairo 16 Celton Biai 28 N. Groen 11 Jahanbakhsh 23 Y. Finey Telstar 6 Isaiah Ahmed 5 P. Aning 18 G. Caschili 2 J. Hardeveld 14 H. Kuster 7 Rui Mendes 13 Finn Mulder 15 N. Nwankwo 20 D. Reiziger Cập nhật đội hình lúc 22:05 28/11/2026

Excelsior Thống kê Telstar 54% Kiểm soát bóng 46% 11 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 2 9 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 2

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Excelsior và Telstar hiếm khi tạo ra những trận đấu thiên về phòng ngự, và cuộc gặp lúc 22h30 ngày 28/11/2026 tại Van Donge & De Roo Stadion có nhiều lý do để được kỳ vọng theo hướng cởi mở tương tự. Hai đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, cùng cần điểm số và cùng có phong độ chưa ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về Excelsior

Trong các lần chạm trán gần nhất, Excelsior thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Telstar chưa thắng lần nào. Những con số này cho thấy chủ nhà đang giữ lợi thế tâm lý. Đồng thời, việc có tới 2 trận hòa cho thấy Telstar vẫn đủ khả năng gây khó khăn, và đó là nền tảng để các cuộc đối đầu này thường sôi nổi, nhiều bàn thắng.

Phong độ: Excelsior vừa tìm lại niềm vui

Excelsior thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận gần đây nhất của họ là một chiến thắng, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Phong độ lên xuống thất thường khiến đội bóng khó tạo ra sự ổn định, nhưng chiến thắng mới nhất có thể là động lực lớn khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, Telstar thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua ở trận vừa qua và cũng thua cả hai trận xa nhất trong chuỗi này, chỉ có một trận thắng xen giữa. Một đội bóng đang thiếu kết quả như vậy thường buộc phải chủ động hơn để tìm điểm số, điều này góp phần làm trận đấu mở rộng hơn.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Excelsior đang đứng thứ 13 với 14 điểm, còn Telstar xếp thứ 16 với 10 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm và 3 bậc xếp hạng, đủ để chủ nhà có lợi thế nhưng cũng đủ nhỏ để một kết quả có thể thay đổi bức tranh ở khu vực này của bảng xếp hạng.

Vì vậy, đây là cuộc đối đầu mà cả hai bên đều có động lực để chơi tấn công. Với Excelsior, chiến thắng sẽ giúp nới rộng khoảng cách với đối thủ. Với Telstar, một kết quả tích cực sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách đáng kể.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Excelsior có lợi thế sân nhà, thế đối đầu thuận lợi và tinh thần phấn chấn sau chiến thắng gần nhất. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và tìm cách tận dụng việc đối thủ đang thiếu tự tin.

Ngược lại, Telstar sẽ phải cải thiện hiệu quả thi đấu sau chuỗi trận khó khăn. Nếu muốn lần đầu thắng Excelsior trong các lần gặp gần đây, họ cần bước vào trận với sự quyết đoán cao hơn. Chính sự giằng co giữa một bên muốn củng cố lợi thế và một bên cần giải tỏa áp lực có thể tạo nên một trận đấu nhiều cơ hội ở cả hai khung thành.

Nhận định

Excelsior nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định của cả hai đội cùng xu hướng nhiều bàn thắng trong các lần gặp gần đây khiến trận đấu khó có diễn biến một chiều. Nhiều khả năng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một màn đôi công hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Excelsior · 2 thắng 2 hòa Telstar · 0 thắng Excelsior 2 - 2 Telstar Hòa Telstar 2 - 2 Excelsior Hòa Telstar 1 - 3 Excelsior EXC Excelsior 3 - 2 Telstar EXC Excelsior - Telstar Hòa

Excelsior 5 trận gần nhất T B B T B 13 Trận 4-2-7 T-H-B 19 Ghi (TB 1.5) 31 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất B H T B B 13 Trận 2-4-7 T-H-B 19 Ghi (TB 1.5) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B … 12 NEC Nijmegen 13 3 5 5 -4 14 B T B H H 13 Excelsior 13 4 2 7 -12 14 T B B B B 14 Sparta Rotterdam 13 3 3 7 -12 12 B B T B T 15 Utrecht 13 3 3 7 -14 12 B B B H T 16 Telstar 13 2 4 7 -9 10 B H T B B 17 ADO Den Haag 13 2 3 8 -12 9 B T B B T …

Tình hình lực lượng Excelsior Không có thông tin Telstar ✚ R. Oudsten (Inactive) ✚ J. Seedorf (Inactive)