Trực tiếp Famalicao vs Alverca: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Famalicao vs Alverca: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể12/10/2026 21:15

Famalicao chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và đang đứng hạng 13 với 7 điểm. Alverca hơn đối thủ 1 điểm và có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 02h15 ngày 13/10/2026 tại Estadio Municipal 22 de Junho.

Famalicao0 - 0AlvercaHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Famalicao tiếp đón Alverca.

Cập nhật lúc 02:27 13/10/2026

Đội hình chính thức
Famalicao
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal
Alverca
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira
25
L. Carević
17
Rodrigo Pinheiro
15
Víctor Rofino
36
M. Mattara
28
Pedro Francisco
8
Marcos Peña
21
Tamás Szücs
23
Gil Dias
14
Mathias De Amorim
7
Sorriso
70
G. Koutsias
31
Matheus Mendes
14
S. Baseya
21
Sergi Gómez
12
I. James
20
Diogo Filipe Spencer Marques
6
D. Gui
35
Rayan
55
Francisco Chissumba
22
Figueiredo
19
D. Camara
10
Chiquinho
Dự bị
Famalicao
9 U. Abubakar2 Gustavo Garcia24 Mathis Jangeal19 Paulo Moreira3 L. Realpe33 P. Salas10 Pedro Santos30 Serafimović6 van de Looi
Alverca
91 Jhonatan26 Matheus França11 C. Nuozzi9 Vivaldo Semedo27 Toni Tamarit2 Zoubdi7 André Vidigal93 Zé Rafael4 Y. Bojang
Cập nhật đội hình lúc 01:47 13/10/2026

Famalicao bước vào trận gặp Alverca với áp lực lớn hơn đối thủ. Dù được đá trên sân nhà, đội chủ nhà mới thắng 1 trong 5 trận gần nhất và đang đứng thứ 13 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h15 ngày 13/10/2026 tại Estadio Municipal 22 de Junho.

Famalicao: nhiều trận hòa, ít chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Famalicao thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chiến thắng của họ đến ở trận mới nhất, nhưng trước đó là chuỗi 3 trận hòa liên tiếp. Đội bóng này khá khó bị đánh bại nhưng lại thiếu sức mạnh để chuyển những trận cầu giằng co thành 3 điểm.

Chính điều đó khiến lợi thế sân nhà chưa được phát huy đúng mức. Với 7 điểm và vị trí thứ 13, Famalicao cần một kết quả thuyết phục để tạo thêm niềm tin trước khán giả nhà.

Alverca: phong độ khởi sắc đúng lúc

Alverca có phong độ biến động hơn nhưng đang đi lên. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó 2 trận thắng đến ở những lượt đấu mới nhất. Họ đang đứng thứ 10 với 8 điểm.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Alverca bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Đội khách sẽ muốn duy trì mạch kết quả này để củng cố vị trí phía trên đối thủ.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Chỉ 1 điểm cách biệt giữa Alverca (hạng 10) và Famalicao (hạng 13). Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể thay đổi cục diện giữa hai đội. Đây cũng là lý do trận đấu mang nhiều sức nặng với chủ nhà, những người cần chứng minh họ không kém đối thủ dù đang xếp sau.

Thế đối đầu nghiêng về Famalicao

Ở 3 lần gặp nhau gần nhất, Famalicao thắng 2 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận. Thành tích này mang lại một chút tự tin cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Alverca từng thắng ở một trong ba lần đó và đang có tinh thần tốt hơn, nên khó có chuyện họ chịu lép vế.

Điểm then chốt của trận đấu

Famalicao cần biến sự chắc chắn mà họ thể hiện ở những trận hòa thành hiệu quả thực sự, đặc biệt khi chơi trước người hâm mộ nhà. Nếu không sớm tìm được bàn thắng, áp lực có thể tăng dần theo thời gian.

Ngược lại, Alverca có thể tận dụng đà hưng phấn sau hai chiến thắng gần nhất để chơi thoải mái và đeo bám đối thủ. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, nơi sự bình tĩnh trong những thời điểm then chốt quyết định kết quả.

Nhìn chung, Famalicao có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng Alverca sở hữu phong độ hiện tại và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu giữa hai đội cách nhau chỉ 1 điểm hứa hẹn là một trận đấu cân bằng.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Famalicao · 2 thắng0 hòaAlverca · 1 thắng
17/05/2026
Famalicao
1 - 0
Alverca
FAM
05/01/2026
Alverca
1 - 0
Famalicao
ALV
21/11/2021
Alverca
1 - 2
Famalicao
FAM
Famalicao
5 trận gần nhất
THHHB
7
Trận
1-4-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
7
Thủng lưới
Alverca
5 trận gần nhất
TTBHB
7
Trận
2-2-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto8800+1624TTTTT
2Benfica8611+1719TBTTT
3Sporting CP8530+1118THHTT
9Estrela8242-110BBHTH
10Alverca7223-28TTBHB
11Maritimo8224-58BHBBB
12Moreirense8224-78BHTBB
13Famalicao7142+27THHHB
14Rio Ave8215-97TBHBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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