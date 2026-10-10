Trực tiếp FC Augsburg vs Bayern München: Bayern München gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Augsburg vs Bayern München: Bayern München gỡ hòa 1-1

Văn Thể10/10/2026 15:29

Chuyến hành quân đến sân WWK Arena vào lúc 20h30 ngày 10/10 là thời cơ then chốt để Bayern München bám đuổi ngôi đầu khi chạm trán FC Augsburg đang đứng thứ 5.

FC Augsburg1 - 1Bayern MünchenHiệp 2 — phút 63'
  • 63'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FC Augsburg 1 - 1 Bayern München.

  • 62'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 35% - 65% Bayern München, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Augsburg): Anton Kade vào sân thay Seol Young-woo.

  • 55'BÀN THẮNG! Bayern München (1-1)

    Phút 55': Ismael Saibari (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'VAR

    Phút 51': Bàn thắng không được công nhận — Luis Díaz (Bayern München).

  • 50'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 33% - 67% Bayern München, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Chrislain Matsima (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 33% - 67% Bayern München, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 25'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 34% - 66% Bayern München, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: FC Augsburg 26% - 74% Bayern München, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

  • 1'BÀN THẮNG! FC Augsburg (1-0)

    Phút 1': Robin Fellhauer (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Augsburg tiếp đón Bayern München.

Cập nhật lúc 21:54 10/10/2026

Đội hình chính thức
FC Augsburg
Sơ đồ · HLV M. Baum
Bayern München
Sơ đồ · HLV V. Kompany
35
Abdulay Bah
1
F. Dahmen
32
F. Rieder
9
Rodrigo Ribeiro
5
C. Matsima
4
H. Massengo
21
Ibrahimović
19
R. Fellhauer
2
Brackelmann
16
Hennes Behrens
7
Seol Young-Woo
1
M. Neuer
19
A. Davies
14
L. Díaz
9
H. Kane
6
J. Kimmich
17
M. Olise
45
A. Pavlović
34
I. Saibari
44
J. Stanišić
2
D. Upamecano
4
J. Tah
Dự bị
FC Augsburg
6 J. Gouweleeuw11 Gregoritsch30 A. Kade14 Y. Keitel10 M. Kömür22 N. Labrović39 U. Ogundu37 T. Schnitzer8 K. Suso
Bayern München
23 S. Boey11 N. Brown7 S. Gnabry21 H. Ito42 L. Karl3 Kim Min-Jae39 Bara Ndiaye40 J. Urbig8 T. Bischof
Cập nhật đội hình lúc 20:03 10/10/2026
FC AugsburgThống kêBayern München
35%
Kiểm soát bóng
65%
7
Dứt điểm
15
1
Trúng đích
4
4
Phạt góc
6
4
Phạm lỗi
5
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
0

Bayern München bước vào màn so tài tại sân WWK Arena với mục tiêu giành trọn điểm số nhằm tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Cuộc đọ sức giữa FC Augsburg và Bayern München diễn ra vào lúc 20h30 ngày 10/10/2026, đánh dấu màn thử thách đáng chú ý cho tham vọng của đội khách trước một đối thủ đang bám sát nhóm dẫn đầu.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi ngôi đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Bayern München đang nắm giữ vị trí thứ 2 với 10 điểm. Vị thế này đặt đội bóng xứ Bavaria vào thế bám đuổi quyết liệt với đội xếp trên, nơi mỗi vòng đấu đều mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua tranh ngôi vị cao nhất.

Ở bên kia chiến tuyến, FC Augsburg đang cho thấy sự tiến bộ rõ nét khi đứng ở vị trí thứ 5 với 7 điểm. Với khoảng cách chỉ 3 điểm so với chính Bayern München, đội chủ nhà có cơ hội san bằng điểm số nếu tạo nên bất ngờ trên sân nhà WWK Arena.

Phân tích phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu thời gian qua của Bayern München tiếp tục duy trì được sự ổn định cần thiết. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, họ bước vào trận đấu này với mạch trận bất bại, trong đó chiến thắng ở lần ra sân gần nhất tiếp thêm sự tự tin cho mục tiêu giành trọn vẹn điểm số trên sân khách.

Về phía đội chủ nhà, FC Augsburg cũng thể hiện sự cải thiện tích cực về mặt kết quả. Thành tích 4 trận gần nhất của họ ghi nhận 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Điểm tựa tinh thần của Augsburg đến từ việc họ vừa giành được 2 chiến thắng liên tiếp ở những lần ra quân gần đây nhất.

Ưu thế lịch sử đối đầu và nhận định thế trận

Mặc dù Augsburg đang đạt phong độ tốt, lịch sử chạm trán trực tiếp lại nghiêng rõ rệt về phía Bayern München. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Bayern München chiếm thế áp đảo với 4 chiến thắng, trong khi FC Augsburg chỉ có 1 lần giành thắng lợi và không có kết quả hòa nào giữa hai đội.

Với vị thế của đội bóng đang bám đuổi vị trí dẫn đầu cùng điểm tựa áp đảo từ thành tích đối đầu, Bayern München được đánh giá nắm nhiều lợi thế hơn trong việc kiểm soát trận đấu. Dẫu vậy, việc FC Augsburg đang duy trì sự hưng phấn từ hai trận thắng liên tiếp sẽ khiến chuyến làm khách của Bayern München tại WWK Arena trở nên đầy thử thách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Augsburg · 1 thắng0 hòaBayern München · 4 thắng
24/01/2026
Bayern München
1 - 2
FC Augsburg
FA
30/08/2025
FC Augsburg
2 - 3
Bayern München
BM
05/04/2025
FC Augsburg
1 - 3
Bayern München
BM
23/11/2024
Bayern München
3 - 0
FC Augsburg
BM
27/01/2024
FC Augsburg
2 - 3
Bayern Munich
BM
FC Augsburg
5 trận gần nhất
HBHTT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
11
Ghi (TB 2.8)
6
Thủng lưới
Bayern München
5 trận gần nhất
TTTHT
4
Trận
3-1-0
T-H-B
14
Ghi (TB 3.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund5410+713HTTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
4Werder Bremen522108HTHTB
5FC Augsburg4211+57BHTT
6Bayer Leverkusen4211+57THTB
Tình hình lực lượng
FC Augsburg
N. Banks (Knee Injury)
T. Breithaupt (Toe Injury)
S. Mounie (Injury)
S. Suso (Muscle Injury)
N. Banks (Knee Injury)
T. Breithaupt (Toe Injury)
S. Mounie (Injury)
S. Suso (Muscle Injury)
Bayern München
T. Buchmann (Knee Injury)
J. Musiala (Muscle Injury)
T. Buchmann (Knee Injury)
J. Musiala (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Augsburg vs Bayern München: Bayern München gỡ hòa 1-1
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