TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Cincinnati vs Columbus Crew: Columbus Crew mở tỷ số Columbus Crew đang thi đấu thăng hoa với 4 chiến thắng sau 5 trận gần nhất, trước chuyến làm khách của FC Cincinnati tại TQL Stadium lúc 04:00 ngày 19/10/2026.

FC Cincinnati 0 - 1 Columbus Crew Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Cincinnati 0 - 1 Columbus Crew.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Cincinnati 55% - 45% Columbus Crew, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Teenage Hadebe (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

28' Thẻ vàng Phút 28': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Cincinnati 55% - 45% Columbus Crew, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 2 - 5.

22' BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-1) Phút 22': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Brais Méndez). Tỷ số: 0 - 1.

18' Thay người Phút 18' (FC Cincinnati): Nick Hagglund vào sân thay Julian Malatini.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Cincinnati 49% - 51% Columbus Crew, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 0 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu FC Cincinnati tiếp đón Columbus Crew.

Cập nhật lúc 04:57 19/10/2026

Đội hình chính thức FC Cincinnati Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Pat Noonan Columbus Crew Sơ đồ 3-4-3 · HLV L. Courtois 18 R. Celentano 11 S. Gidi 6 J. Malatini 15 T. Hadebe 23 D. Douděra 5 O. Nwobodo 20 P. Bucha 3 T. Malacia 10 Evander 16 T. Barlow 9 K. Denkey 28 P. Schulte 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 2 M. Herrera 16 T. Habroune 20 André Gomes 11 B. Lennon 10 Brais Méndez 33 G. Tapia 8 S. Rodríguez Dự bị FC Cincinnati 22 G. Valenzuela 27 B. Anunga 66 E. Echenique 4 N. Hagglund 99 A. Jabbari 13 E. Louro 17 K. Mboma Dem 29 Bryan Josías Ramírez León 24 K. Smith Columbus Crew 17 S. Bangoura 3 E. Bailly 7 D. Chambost 26 L. Giaccone 1 N. Hagen 77 Josef Martínez 23 M. Farsi 14 A. Sejdić 19 J. Thiaré Cập nhật đội hình lúc 03:32 19/10/2026

FC Cincinnati Thống kê Columbus Crew 55% Kiểm soát bóng 45% 4 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 1

Columbus Crew đang thi đấu thăng hoa và mang phong độ tốt hơn hẳn vào chuyến làm khách trước FC Cincinnati. Trận đấu diễn ra tại TQL Stadium lúc 04:00 ngày 19/10/2026. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà chỉ thắng 1 trận trong cùng khoảng thời gian.

Columbus Crew đang trên đà thăng hoa

Columbus Crew thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội vừa giành chiến thắng ở trận mới đây nhất và chỉ nếm trận thua duy nhất ở trận đấu liền trước đó. Trước cú vấp ấy, họ có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Đáng chú ý, đội khách phản ứng nhanh sau thất bại: họ trở lại với một chiến thắng ngay trận kế tiếp. Đó là dấu hiệu của một tập thể giữ được sự ổn định và tinh thần thi đấu cao khi bước vào trận đấu quan trọng.

FC Cincinnati chưa tìm được sự ổn định

Ngược lại, FC Cincinnati có chuỗi 5 trận gần nhất kém ổn định: thắng 1, hòa 2, thua 2. Đội chủ nhà thua trận mới đây nhất, trước đó thắng một trận rồi lại thua tiếp, và hòa hai trận cũ hơn.

Với chỉ một chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, FC Cincinnati cần một màn trình diễn thuyết phục để cắt mạch kết quả chưa như ý. Lợi thế của đội bóng này là được thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Columbus Crew thắng 3 trận còn FC Cincinnati thắng 2 trận. Hai đội không có trận hòa nào, nên các cuộc đối đầu gần đây đều có người thắng, người thua rõ ràng.

Cách biệt chỉ là một trận thắng, nhưng nó giúp đội khách có thêm tâm lý thoải mái. Cùng với phong độ hiện tại, đó là hai yếu tố có lợi cho Columbus Crew.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FC Cincinnati đang đứng thứ 9 với 36 điểm, còn Columbus Crew xếp thứ 13 với 32 điểm. Hai đội cách nhau 4 điểm, và chủ nhà đang ở vị trí cao hơn.

Điều này tạo ra một bức tranh thú vị. FC Cincinnati hơn về thứ hạng và điểm số, nhưng Columbus Crew lại hơn về phong độ gần đây. Chiến thắng của đội khách có thể giúp họ rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là liệu FC Cincinnati có chặn được đà đi lên của Columbus Crew hay không. Chủ nhà cần cải thiện sự ổn định, vì chuỗi kết quả gần đây gồm hai trận hòa và hai trận thua chưa phản ánh đúng vị trí của họ trên bảng xếp hạng.

Về phía Columbus Crew, thử thách là duy trì sự tự tin và tính kỷ luật khi làm khách. Nếu giữ được nhịp thi đấu của 5 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể làm khó đội chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Columbus Crew có nhiều yếu tố ủng hộ hơn: phong độ tốt hơn, thế đối đầu nhỉnh hơn trong 5 lần gặp gần nhất. FC Cincinnati được lợi thế sân nhà và đang xếp trên đối thủ. Một trận đấu cân bằng được kỳ vọng, nhưng đà thăng hoa của đội khách khiến họ đáng được chú ý hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Cincinnati · 2 thắng 0 hòa Columbus Crew · 3 thắng Columbus Crew 2 - 1 FC Cincinnati CC FC Cincinnati 2 - 1 Columbus Crew FC Columbus Crew 4 - 0 FC Cincinnati CC FC Cincinnati 1 - 0 Columbus Crew FC FC Cincinnati 2 - 4 Columbus Crew CC

FC Cincinnati 5 trận gần nhất B T B H H Columbus Crew 5 trận gần nhất T B T T T 29 Trận 9-5-15 T-H-B 44 Ghi (TB 1.5) 47 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 30 20 7 3 +41 67 H T T T T 2 Inter Miami 30 15 10 5 +22 55 T T T B H 3 New England Revolution 30 16 4 10 +8 52 T T B B T … 8 New York Red Bulls 30 10 6 14 -17 36 B B T B T 9 FC Cincinnati 28 9 9 10 -8 36 B T B H H 10 Toronto FC 30 8 12 10 -9 36 T H T B B … 12 DC United 29 7 12 10 -14 33 B T B H B 13 Columbus Crew 29 9 5 15 -3 32 T B T T B 14 Atlanta United FC 30 8 6 16 -14 30 B T B H T …

Tình hình lực lượng FC Cincinnati ✚ J. Martinez (Knee Injury) ✚ M. Robinson (Injury) ✚ J. Martinez (Knee Injury) ✚ M. Robinson (Injury) Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ R. Camacho (Chest Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ R. Camacho (Chest Injury)