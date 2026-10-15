Trực tiếp FC Cincinnati vs New England Revolution: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Cincinnati vs New England Revolution: Đội hình xuất phát

Văn Thể15/10/2026 02:14

Khoảng cách điểm số giữa FC Cincinnati (36 điểm) và New England Revolution (46 điểm) khá lớn. Hai đội gặp nhau lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại TQL Stadium.

FC CincinnativsNew England RevolutionSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của FC Cincinnati và New England Revolution đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 15/10/2026

Đội hình chính thức
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović
13
E. Louro
24
K. Smith
6
J. Malatini
15
T. Hadebe
66
E. Echenique
5
O. Nwobodo
22
G. Valenzuela
27
B. Anunga
3
T. Malacia
16
T. Barlow
9
K. Denkey
30
M. Turner
12
I. Feingold
22
E. Kohler
66
J. Wynder
23
W. Sands
10
Carles Gil
8
M. Polster
21
B. Raines
25
P. Miller
99
D. Turgeman
16
D. Gazdag
Dự bị
FC Cincinnati
99 A. Jabbari4 N. Hagglund11 S. Gidi10 Evander23 D. Douděra18 R. Celentano20 P. Bucha17 K. Mboma Dem29 Bryan Josías Ramírez León
New England Revolution
14 J. Yueill15 C. Baker4 T. Beason77 D. Fagundez27 W. Harris41 L. Langoni33 D. Parisian65 J. Siqueira7 G. Yow
Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

Khoảng cách điểm số giữa hai đội trước trận này khá lớn: New England Revolution đang đứng hạng 4 với 46 điểm, còn FC Cincinnati xếp hạng 9 với 36 điểm, kém đối thủ 10 điểm. Tuy vậy, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu cho thấy đội khách chưa chắc có một chuyến làm khách dễ dàng tại TQL Stadium.

Khoảng cách 10 điểm trên bảng xếp hạng

New England Revolution đang nằm trong nhóm bốn đội dẫn đầu, còn FC Cincinnati ở vị trí thứ 9. Hai đội cách nhau 5 bậc và 10 điểm, một chênh lệch phản ánh sự ổn định khác nhau của họ trong suốt mùa giải.

Về mặt thứ hạng, New England Revolution là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, bảng xếp hạng chỉ là một phần bức tranh, nhất là khi trận đấu diễn ra trên sân của đội xếp thấp hơn.

Phong độ: New England Revolution chững lại

New England Revolution đang có dấu hiệu chững lại. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và thua 2 trận, nhưng cả hai thất bại đều đến ở những trận mới đây nhất. Trước đó, họ có chuỗi ba trận thắng liên tiếp.

Chuỗi hai trận thua liền kề là điểm cần lưu ý với đội khách. Họ sẽ muốn chấm dứt mạch kết quả không tốt này để giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

Về phía FC Cincinnati, phong độ khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi trận hòa và thua trước đó. Một chiến thắng như vậy có thể giúp chủ nhà lấy lại sự tự tin.

Thế đối đầu cân bằng đến bất ngờ

Dù chênh lệch về điểm số, lịch sử gặp nhau gần đây của hai đội rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Cincinnati thắng 2 trận, New England Revolution thắng 2 trận và có 1 trận hòa.

Con số này cho thấy FC Cincinnati không hề lép vế trước đối thủ đang xếp trên. Với chủ nhà, đây là cơ sở để tin rằng khoảng cách trên bảng xếp hạng không phải rào cản không thể vượt qua.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với New England Revolution, bài toán là vượt qua giai đoạn chững lại để chứng minh vị thế của một đội nằm trong top 4. Việc từng có ba trận thắng liên tiếp cho thấy đội có khả năng tìm lại nhịp độ tốt, nhưng hai trận thua gần nhất đặt ra dấu hỏi về sự ổn định.

Ngược lại, FC Cincinnati có lợi thế sân nhà và tâm lý sau chiến thắng gần nhất. Nếu duy trì được sự kiên trì như trong những lần chạm trán trước, chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về thứ hạng và điểm số, New England Revolution được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng phong độ đi xuống của đội khách, thế đối đầu cân bằng và yếu tố sân nhà của FC Cincinnati khiến đây không phải là trận đấu dễ đoán. Chênh lệch 10 điểm trên bảng xếp hạng chưa chắc đã chuyển thành khoảng cách thực sự trên sân.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Cincinnati · 2 thắng1 hòaNew England Revolution · 2 thắng
16/03/2026
New England Revolution
6 - 1
FC Cincinnati
NER
24/01/2026
New England Revolution
1 - 1
FC Cincinnati
Hòa
15/06/2025
New England Revolution
0 - 1
FC Cincinnati
FC
06/04/2025
FC Cincinnati
1 - 0
New England Revolution
FC
23/06/2024
FC Cincinnati
1 - 2
New England Revolution
NER
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
TBHHB
27
Trận
9-9-9
T-H-B
58
Ghi (TB 2.1)
65
Thủng lưới
New England Revolution
5 trận gần nhất
BBTTT
28
Trận
14-4-10
T-H-B
45
Ghi (TB 1.6)
39
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC281963+3763TTTHB
2Inter Miami2813105+1849TBHHH
3Chicago Fire281468+1148TTTBB
4New England Revolution2814410+646BBTTT
5Charlotte281378+1046TBTHT
8New York Red Bulls2810612-1436TBTTB
9FC Cincinnati27999-736TBHHB
10New York City FC288911+433BHBTB
Tình hình lực lượng
FC Cincinnati
Evander (Leg Injury)
O. Nwobodo (Injury)
M. Robinson (Injury)
Evander (Leg Injury)
O. Nwobodo (Injury)
M. Robinson (Injury)
New England Revolution
M. Fofana (Lower-Body Injury)
J. Harrison (Lower-Body Injury)
A. Yusuf (Muscle Injury)
L. Campana (Hamstring Injury)
M. Fofana (Lower-Body Injury)
J. Harrison (Lower-Body Injury)
A. Yusuf (Muscle Injury)
L. Campana (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Cincinnati vs New England Revolution: Đội hình xuất phát
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