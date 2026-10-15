TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Cincinnati vs New England Revolution: Đội hình xuất phát Khoảng cách điểm số giữa FC Cincinnati (36 điểm) và New England Revolution (46 điểm) khá lớn. Hai đội gặp nhau lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại TQL Stadium.

FC Cincinnati vs New England Revolution SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FC Cincinnati và New England Revolution đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 15/10/2026

Đội hình chính thức FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović 13 E. Louro 24 K. Smith 6 J. Malatini 15 T. Hadebe 66 E. Echenique 5 O. Nwobodo 22 G. Valenzuela 27 B. Anunga 3 T. Malacia 16 T. Barlow 9 K. Denkey 30 M. Turner 12 I. Feingold 22 E. Kohler 66 J. Wynder 23 W. Sands 10 Carles Gil 8 M. Polster 21 B. Raines 25 P. Miller 99 D. Turgeman 16 D. Gazdag Dự bị FC Cincinnati 99 A. Jabbari 4 N. Hagglund 11 S. Gidi 10 Evander 23 D. Douděra 18 R. Celentano 20 P. Bucha 17 K. Mboma Dem 29 Bryan Josías Ramírez León New England Revolution 14 J. Yueill 15 C. Baker 4 T. Beason 77 D. Fagundez 27 W. Harris 41 L. Langoni 33 D. Parisian 65 J. Siqueira 7 G. Yow Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

Khoảng cách điểm số giữa hai đội trước trận này khá lớn: New England Revolution đang đứng hạng 4 với 46 điểm, còn FC Cincinnati xếp hạng 9 với 36 điểm, kém đối thủ 10 điểm. Tuy vậy, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu cho thấy đội khách chưa chắc có một chuyến làm khách dễ dàng tại TQL Stadium.

Khoảng cách 10 điểm trên bảng xếp hạng

New England Revolution đang nằm trong nhóm bốn đội dẫn đầu, còn FC Cincinnati ở vị trí thứ 9. Hai đội cách nhau 5 bậc và 10 điểm, một chênh lệch phản ánh sự ổn định khác nhau của họ trong suốt mùa giải.

Về mặt thứ hạng, New England Revolution là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, bảng xếp hạng chỉ là một phần bức tranh, nhất là khi trận đấu diễn ra trên sân của đội xếp thấp hơn.

Phong độ: New England Revolution chững lại

New England Revolution đang có dấu hiệu chững lại. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và thua 2 trận, nhưng cả hai thất bại đều đến ở những trận mới đây nhất. Trước đó, họ có chuỗi ba trận thắng liên tiếp.

Chuỗi hai trận thua liền kề là điểm cần lưu ý với đội khách. Họ sẽ muốn chấm dứt mạch kết quả không tốt này để giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

Về phía FC Cincinnati, phong độ khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi trận hòa và thua trước đó. Một chiến thắng như vậy có thể giúp chủ nhà lấy lại sự tự tin.

Thế đối đầu cân bằng đến bất ngờ

Dù chênh lệch về điểm số, lịch sử gặp nhau gần đây của hai đội rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Cincinnati thắng 2 trận, New England Revolution thắng 2 trận và có 1 trận hòa.

Con số này cho thấy FC Cincinnati không hề lép vế trước đối thủ đang xếp trên. Với chủ nhà, đây là cơ sở để tin rằng khoảng cách trên bảng xếp hạng không phải rào cản không thể vượt qua.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với New England Revolution, bài toán là vượt qua giai đoạn chững lại để chứng minh vị thế của một đội nằm trong top 4. Việc từng có ba trận thắng liên tiếp cho thấy đội có khả năng tìm lại nhịp độ tốt, nhưng hai trận thua gần nhất đặt ra dấu hỏi về sự ổn định.

Ngược lại, FC Cincinnati có lợi thế sân nhà và tâm lý sau chiến thắng gần nhất. Nếu duy trì được sự kiên trì như trong những lần chạm trán trước, chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về thứ hạng và điểm số, New England Revolution được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng phong độ đi xuống của đội khách, thế đối đầu cân bằng và yếu tố sân nhà của FC Cincinnati khiến đây không phải là trận đấu dễ đoán. Chênh lệch 10 điểm trên bảng xếp hạng chưa chắc đã chuyển thành khoảng cách thực sự trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Cincinnati · 2 thắng 1 hòa New England Revolution · 2 thắng New England Revolution 6 - 1 FC Cincinnati NER New England Revolution 1 - 1 FC Cincinnati Hòa New England Revolution 0 - 1 FC Cincinnati FC FC Cincinnati 1 - 0 New England Revolution FC FC Cincinnati 1 - 2 New England Revolution NER

FC Cincinnati 5 trận gần nhất T B H H B 27 Trận 9-9-9 T-H-B 58 Ghi (TB 2.1) 65 Thủng lưới New England Revolution 5 trận gần nhất B B T T T 28 Trận 14-4-10 T-H-B 45 Ghi (TB 1.6) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B 4 New England Revolution 28 14 4 10 +6 46 B B T T T 5 Charlotte 28 13 7 8 +10 46 T B T H T … 8 New York Red Bulls 28 10 6 12 -14 36 T B T T B 9 FC Cincinnati 27 9 9 9 -7 36 T B H H B 10 New York City FC 28 8 9 11 +4 33 B H B T B …

Tình hình lực lượng FC Cincinnati ✚ Evander (Leg Injury) ✚ O. Nwobodo (Injury) ✚ M. Robinson (Injury) ✚ Evander (Leg Injury) ✚ O. Nwobodo (Injury) ✚ M. Robinson (Injury) New England Revolution ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury)