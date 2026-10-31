Trực tiếp FC Cincinnati vs Philadelphia Union: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Cincinnati vs Philadelphia Union: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Philadelphia Union đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hơn FC Cincinnati 4 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 01/11/2026 tại TQL Stadium.
- 69'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 64'Thay người
Phút 64' (FC Cincinnati): Ender Jesús Echenique Peña vào sân thay Kenji Mboma Dem.
- 64'Thay người
Phút 64' (FC Cincinnati): Ayoub Jabbari vào sân thay Tom Barlow.
- 61'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: FC Cincinnati 56% - 44% Philadelphia Union, dứt điểm 2 - 12 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 8; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 6 - 0.
- 60'Thay người
Phút 60' (Philadelphia Union): Jesus Bueno vào sân thay Benjamin Bender.
- 60'Thay người
Phút 60' (Philadelphia Union): Cavan Sullivan vào sân thay Ezekiel Kwame Alladoh.
- 49'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: FC Cincinnati 57% - 43% Philadelphia Union, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 5 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (FC Cincinnati): Evander vào sân thay Samuel Mawuena Gidi.
- 37'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: FC Cincinnati 55% - 45% Philadelphia Union, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 4 - 0.
- 25'FC Cincinnati ép sân
Cầm bóng: FC Cincinnati 58% - 42% Philadelphia Union, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 3 - 0.
- 13'FC Cincinnati ép sân
Cầm bóng: FC Cincinnati 76% - 24% Philadelphia Union, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Cincinnati tiếp đón Philadelphia Union.
Cập nhật lúc 02:37 01/11/2026
Philadelphia Union đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và mang theo lợi thế nhỏ đến TQL Stadium. Đội khách đứng thứ 6 với 47 điểm, hơn chủ nhà FC Cincinnati 4 điểm và 2 bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 01/11/2026.
Khoảng cách nhỏ, sức nặng lớn
FC Cincinnati hiện đứng thứ 8 với 43 điểm. Khoảng cách 4 điểm đủ để mỗi kết quả tại TQL Stadium có thể thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng. Vì vậy, đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để chơi tấn công và chủ động tìm bàn thắng.
Đối với Philadelphia Union, một chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Về phía FC Cincinnati, chiến thắng trên sân nhà là cách nhanh nhất để rút ngắn cách biệt và tạo áp lực lên nhóm đang xếp trên.
Phong độ: Cincinnati đi xuống, Philadelphia Union ổn định hơn
Trong 5 trận gần nhất, FC Cincinnati thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa hòa ở trận mới nhất, sau đó là hai chiến thắng liên tiếp rồi đến hai thất bại ở những trận cũ hơn. Chuỗi kết quả cho thấy họ đã tìm lại được sự chắc chắn, nhưng chưa thể tạo ra mạch thắng dài.
Trong khi đó, Philadelphia Union thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách không thua ở 4 trong 5 trận gần đây. Họ cũng đang có hai trận không thắng liên tiếp, gồm một trận hòa và một trận thua xen kẽ, nên vẫn cần một chiến thắng để giữ đà đi lên.
Thế đối đầu cân bằng, nghiêng nhẹ về đội khách
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Cincinnati thắng 2 trận, Philadelphia Union thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường có người thắng, người thua rõ ràng. Cả hai đội đều đã từng vượt qua đối thủ, nên không bên nào có lợi thế tâm lý tuyệt đối.
Điểm then chốt về chiến thuật
Philadelphia Union có thành tích đối đầu nhỉnh hơn và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội khách có thể chọn cách chơi kiên nhẫn, giữ cấu trúc chắc chắn rồi tìm cơ hội ở những khoảng trống. Ngược lại, FC Cincinnati được thi đấu trên sân nhà và cần chủ động hơn để thu hẹp cách biệt.
Hai đội đều không có chuỗi phong độ ổn định, nên những tình huống cố định và sự tập trung ở những phút then chốt có thể quyết định trận đấu.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có trình độ gần nhau, với khoảng cách chỉ 4 điểm. Philadelphia Union nhỉnh hơn về thứ hạng, thế đối đầu và độ ổn định trong 5 trận gần nhất. FC Cincinnati lại có lợi thế sân nhà và động lực rút ngắn khoảng cách. Một trận đấu giằng co, nhiều tranh chấp là kịch bản dễ xảy ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)