TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Dallas vs Colorado Rapids: FC Dallas ép sân, chưa có bàn thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa FC Dallas và Colorado Rapids thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại Toyota Stadium (Texas).

FC Dallas 0 - 0 Colorado Rapids Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

40' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 56% - 44% Colorado Rapids, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

37' Thẻ vàng Phút 37': Noah Cobb (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

28' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 53% - 47% Colorado Rapids, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Dallas 54% - 46% Colorado Rapids, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu FC Dallas tiếp đón Colorado Rapids.

Cập nhật lúc 07:55 08/11/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 4-4-2 · HLV Eric Quill Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells 42 Daniel 14 H. Johansson 25 S. Ibeagha 3 O. Urhoghide 18 S. Moore 21 J. Valiente 55 Kaick 17 Ramiro 77 B. Kamungo 7 D. Job 9 P. Musa 41 N. Defreitas 33 K. Thompson 24 N. Cobb 5 Loïc Williams 29 M. Navarro 8 H. Ojediran 13 Frederick II 12 J. Atencio 10 P. Aaronson 9 S. Abu 7 M. Whittaker Dự bị FC Dallas 5 L. Abubakar 6 R. Binyamin 12 C. Cappis 8 P. Delgado 23 L. Farrington 10 S. Moreno 32 N. Norris 28 Samuel Sarver 40 J. Sirois Colorado Rapids 88 Y. Maziz 93 G. Minoungou 32 D. Phillip 2 K. Rosenberry 99 J. Travis 77 D. Yapi 6 R. Holding 31 A. Beaudry 21 Ku-DiPietro Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026

FC Dallas Thống kê Colorado Rapids 56% Kiểm soát bóng 44% 9 Dứt điểm 0 2 Trúng đích 0 3 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Các cuộc đối đầu gần đây giữa FC Dallas và Colorado Rapids thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại Toyota Stadium (Texas) được kỳ vọng sẽ là một màn đôi công. Chủ nhà đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, còn đội khách xếp thứ chín. Dù vậy, lịch sử gặp nhau cho thấy khoảng cách trên bảng điểm chưa chắc phản ánh đúng thế trận trên sân.

Thế đối đầu cân bằng, xu hướng nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 1 trận và Colorado Rapids cũng thắng 2 trận. Không đội nào tạo được ưu thế rõ rệt trong loạt đối đầu này, và các trận đấu thường có nhiều bàn thắng. Cả hai đều có xu hướng chơi mở, sẵn sàng tấn công thay vì thủ chặt.

Chính sự cân bằng đó khiến mỗi bên khó chủ động kiểm soát hoàn toàn nhịp trận đấu. Khi cả hai cùng đẩy cao tìm bàn thắng, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dễ xuất hiện và trận đấu có thể nhanh chóng chuyển sang thế giằng co.

Phong độ gần đây: Chủ nhà ổn định hơn

FC Dallas thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng chủ nhà vừa có trận hòa ở lượt đấu mới nhất, trước đó là một trận thua rồi một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy Dallas giữ được sự ổn định, ít khi sa sút kéo dài.

Trong khi đó, Colorado Rapids thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua ở lượt đấu mới nhất, nhưng trước đó có chuỗi kết quả hòa nhiều hơn thắng. Ở chiều ngược lại, Rapids hiếm khi thua, nên họ thường không dễ bị đánh bại.

Vị trí trên bảng xếp hạng: Khoảng cách 12 điểm

FC Dallas hiện xếp hạng 2 với 55 điểm, trong khi Colorado Rapids đứng hạng 9 với 43 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 12 điểm, cho thấy chủ nhà đã làm tốt hơn trong suốt mùa giải. Chênh lệch này tạo lợi thế về mặt tâm lý cho Dallas khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, thứ hạng chỉ là một phần bức tranh. Colorado Rapids có lịch sử đối đầu ngang ngửa và đã giành chiến thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất, nên họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội đứng cao hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi đối đầu thường có nhiều bàn thắng, khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là yếu tố quan trọng. Đội nào bảo vệ tốt hơn khi mất bóng, và tận dụng tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, sẽ có lợi thế lớn hơn.

FC Dallas có thể dựa vào thế trận sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng để chủ động tấn công. Ngược lại, Colorado Rapids với phong độ ít thua có thể kiên nhẫn chờ cơ hội để phản công.

Nhận định

FC Dallas nhỉnh hơn về thứ hạng, điểm số và sự ổn định, nên được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Nhưng thế đối đầu cân bằng và phong độ khó bị đánh bại của Colorado Rapids khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Nhiều khả năng đây sẽ là cuộc chạm trán cởi mở, nơi cả hai cùng có cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Dallas · 2 thắng 1 hòa Colorado Rapids · 2 thắng Colorado Rapids 1 - 2 FC Dallas FD FC Dallas 3 - 1 Colorado Rapids FD Colorado Rapids 3 - 3 FC Dallas Hòa FC Dallas 2 - 3 Colorado Rapids CR Colorado Rapids 2 - 1 FC Dallas CR

FC Dallas 5 trận gần nhất H B T H T 33 Trận 15-10-8 T-H-B 59 Ghi (TB 1.8) 50 Thủng lưới Colorado Rapids 5 trận gần nhất B H T H H 33 Trận 12-7-14 T-H-B 46 Ghi (TB 1.4) 47 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H … 8 Portland Timbers 33 12 7 14 -1 43 T T T H B 9 Colorado Rapids 33 12 7 14 -1 43 B H T H H 10 Seattle Sounders 33 11 10 12 -3 43 B B H H B …