Trực tiếp FC Dallas vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Dallas vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát

Văn Thể29/10/2026 02:44

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 2 với 54 điểm. Đội chủ nhà tiếp Columbus Crew tại Toyota Stadium (Texas) lúc 07:30 ngày 29/10/2026.

FC DallasvsColumbus CrewSẮP BẮT ĐẦU • 07:30
  • 07:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của FC Dallas và Columbus Crew đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 29/10/2026

Đội hình chính thức
FC Dallas
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Eric Quill
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois
42
Daniel
18
S. Moore
3
O. Urhoghide
32
N. Norris
77
B. Kamungo
6
R. Binyamin
12
C. Cappis
17
Ramiro
8
P. Delgado
10
S. Moreno
9
P. Musa
28
P. Schulte
23
M. Farsi
31
S. Moreira
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
11
B. Lennon
16
T. Habroune
7
D. Chambost
21
A. Zaroury
8
S. Rodríguez
33
G. Tapia
Dự bị
FC Dallas
7 D. Job5 L. Abubakar14 H. Johansson11 A. Julio40 J. Sirois25 S. Ibeagha27 Caleb Swann21 J. Valiente55 Kaick
Columbus Crew
19 J. Thiaré39 K. Gbamble26 L. Giaccone1 N. Hagen2 M. Herrera50 T. Karumanchi77 Josef Martínez12 Cesar Ruvalcaba20 André Gomes
Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 54 điểm. Trận tiếp đón Columbus Crew trên sân Toyota Stadium (Texas) lúc 07:30 ngày 29/10/2026 vì thế là dịp để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

FC Dallas: Vị trí cao và phong độ khá ổn định

Hạng 2 cùng 54 điểm cho thấy FC Dallas đã có một hành trình đáng chú ý. Đội bóng đang nằm ở nhóm đầu bảng và có đủ lý do để nhìn lên vị trí cao nhất.

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, trước đó là trận hòa và một chiến thắng khác. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà thắng nhiều hơn thua, dù chưa thể gọi là bất bại.

Columbus Crew: Khách đến với phong độ rất tốt

Phía bên kia, Columbus Crew mang theo phong độ ấn tượng. Họ thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Sau một trận thua, đội khách đã kịp lấy lại nhịp thắng trước khi chuỗi ba trận toàn thắng này bắt đầu.

Với tỷ lệ thắng cao như vậy, Columbus Crew sẽ không đến Texas với tâm thế dè dặt. Đây là phép thử thực sự cho tham vọng của đội chủ nhà.

Thế đối đầu: Columbus Crew nhỉnh hơn

Lịch sử đối đầu 5 lần gần nhất không nghiêng về FC Dallas. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào, hòa 3 và thua 2. Ngược lại, Columbus Crew thắng 2 trận và có 3 trận hòa.

Điều này cho thấy các cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội khá cân bằng. Dù vậy, FC Dallas vẫn chưa tìm được cách giành chiến thắng trước đối thủ này trong giai đoạn đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ tốt của đội khách, FC Dallas cần bắt đầu trận đấu một cách tập trung để không bị đối phương nắm quyền chủ động. Ba trận hòa trong năm lần gặp gần nhất cũng gợi ý đây có thể là cuộc đấu giằng co, nơi những chi tiết nhỏ định đoạt kết quả.

Chủ nhà có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ cần chuyển lợi thế đó thành điểm số thực tế, bởi Columbus Crew đang có nhịp thắng đều đặn.

Nhận định

Có thể thấy đây là trận đấu của hai đội đang có phong độ tích cực. FC Dallas có vị trí trên bảng xếp hạng và động lực bám đuổi ngôi đầu. Columbus Crew lại có chuỗi kết quả tốt hơn và lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về mình.

Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính là kịch bản hợp lý. Chiến thắng sẽ giúp FC Dallas giữ vững cơ hội cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Dallas · 0 thắng3 hòaColumbus Crew · 2 thắng
24/09/2023
FC Dallas
1 - 1
Columbus Crew
Hòa
04/10/2020
FC Dallas
2 - 2
Columbus Crew
Hòa
17/03/2019
Columbus Crew
1 - 0
FC Dallas
CC
16/09/2018
FC Dallas
0 - 0
Columbus Crew
Hòa
27/08/2017
Columbus Crew
2 - 1
FC Dallas
CC
FC Dallas
5 trận gần nhất
THTBT
31
Trận
15-9-7
T-H-B
58
Ghi (TB 1.9)
47
Thủng lưới
Columbus Crew
31
Trận
11-5-15
T-H-B
50
Ghi (TB 1.6)
49
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps311678+3155BTHHB
2FC Dallas311597+1154THTBT
3St. Louis City311498+1251BBHTT
Tình hình lực lượng
FC Dallas
L. Farrington (Lower-Body Injury)
S. Sarver (Red Card)
Geovane Jesus (Knee Injury)
L. Farrington (Lower-Body Injury)
S. Sarver (Red Card)
Geovane Jesus (Knee Injury)
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
S. Bangoura (Red Card)
R. Camacho (Chest Injury)
E. Bailly (Leg Injury)
A. Gomes (Back Injury)
B. Mendez (Thigh Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
S. Bangoura (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Dallas vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát
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