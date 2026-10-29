TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Dallas vs Columbus Crew: Hết hiệp 1, Columbus Crew dẫn 1-0 FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 2 với 54 điểm. Đội chủ nhà tiếp Columbus Crew tại Toyota Stadium (Texas) lúc 07:30 ngày 29/10/2026.

FC Dallas 0 - 1 Columbus Crew Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 46% - 54% Columbus Crew, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 1, cứu thua 0 - 2.

31' Thẻ vàng Phút 31': Shaquell Moore (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Dallas 46% - 54% Columbus Crew, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 1.

18' BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-1) Phút 18': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Anass Zaroury). Tỷ số: 0 - 1.

16' Thẻ vàng Phút 16': nolan norris (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

13' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 72% - 28% Columbus Crew, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Dallas tiếp đón Columbus Crew.

Cập nhật lúc 08:29 29/10/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 4-4-2 · HLV Eric Quill Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois 42 Daniel 18 S. Moore 3 O. Urhoghide 32 N. Norris 77 B. Kamungo 6 R. Binyamin 12 C. Cappis 17 Ramiro 8 P. Delgado 10 S. Moreno 9 P. Musa 28 P. Schulte 23 M. Farsi 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 11 B. Lennon 16 T. Habroune 7 D. Chambost 21 A. Zaroury 8 S. Rodríguez 33 G. Tapia Dự bị FC Dallas 7 D. Job 5 L. Abubakar 14 H. Johansson 11 A. Julio 40 J. Sirois 25 S. Ibeagha 27 Caleb Swann 21 J. Valiente 55 Kaick Columbus Crew 19 J. Thiaré 39 K. Gbamble 26 L. Giaccone 1 N. Hagen 2 M. Herrera 50 T. Karumanchi 77 Josef Martínez 12 Cesar Ruvalcaba 20 André Gomes Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

FC Dallas Thống kê Columbus Crew 46% Kiểm soát bóng 54% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 2

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 54 điểm. Trận tiếp đón Columbus Crew trên sân Toyota Stadium (Texas) lúc 07:30 ngày 29/10/2026 vì thế là dịp để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

FC Dallas: Vị trí cao và phong độ khá ổn định

Hạng 2 cùng 54 điểm cho thấy FC Dallas đã có một hành trình đáng chú ý. Đội bóng đang nằm ở nhóm đầu bảng và có đủ lý do để nhìn lên vị trí cao nhất.

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, trước đó là trận hòa và một chiến thắng khác. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà thắng nhiều hơn thua, dù chưa thể gọi là bất bại.

Columbus Crew: Khách đến với phong độ rất tốt

Phía bên kia, Columbus Crew mang theo phong độ ấn tượng. Họ thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Sau một trận thua, đội khách đã kịp lấy lại nhịp thắng trước khi chuỗi ba trận toàn thắng này bắt đầu.

Với tỷ lệ thắng cao như vậy, Columbus Crew sẽ không đến Texas với tâm thế dè dặt. Đây là phép thử thực sự cho tham vọng của đội chủ nhà.

Thế đối đầu: Columbus Crew nhỉnh hơn

Lịch sử đối đầu 5 lần gần nhất không nghiêng về FC Dallas. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào, hòa 3 và thua 2. Ngược lại, Columbus Crew thắng 2 trận và có 3 trận hòa.

Điều này cho thấy các cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội khá cân bằng. Dù vậy, FC Dallas vẫn chưa tìm được cách giành chiến thắng trước đối thủ này trong giai đoạn đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ tốt của đội khách, FC Dallas cần bắt đầu trận đấu một cách tập trung để không bị đối phương nắm quyền chủ động. Ba trận hòa trong năm lần gặp gần nhất cũng gợi ý đây có thể là cuộc đấu giằng co, nơi những chi tiết nhỏ định đoạt kết quả.

Chủ nhà có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ cần chuyển lợi thế đó thành điểm số thực tế, bởi Columbus Crew đang có nhịp thắng đều đặn.

Nhận định

Có thể thấy đây là trận đấu của hai đội đang có phong độ tích cực. FC Dallas có vị trí trên bảng xếp hạng và động lực bám đuổi ngôi đầu. Columbus Crew lại có chuỗi kết quả tốt hơn và lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về mình.

Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính là kịch bản hợp lý. Chiến thắng sẽ giúp FC Dallas giữ vững cơ hội cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Dallas · 0 thắng 3 hòa Columbus Crew · 2 thắng FC Dallas 1 - 1 Columbus Crew Hòa FC Dallas 2 - 2 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 1 - 0 FC Dallas CC FC Dallas 0 - 0 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 2 - 1 FC Dallas CC

FC Dallas 5 trận gần nhất T H T B T 31 Trận 15-9-7 T-H-B 58 Ghi (TB 1.9) 47 Thủng lưới Columbus Crew 31 Trận 11-5-15 T-H-B 50 Ghi (TB 1.6) 49 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T …

Tình hình lực lượng FC Dallas ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ S. Sarver (Red Card) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ S. Sarver (Red Card) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Red Card) ✚ R. Camacho (Chest Injury) ✚ E. Bailly (Leg Injury) ✚ A. Gomes (Back Injury) ✚ B. Mendez (Thigh Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Red Card)