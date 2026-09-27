Trực tiếp FC Dallas vs Los Angeles FC: Hết hiệp 1, FC Dallas dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Dallas vs Los Angeles FC: Hết hiệp 1, FC Dallas dẫn 1-0

Văn Thể27/09/2026 02:36

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém đối thủ 3 điểm, biến màn đọ sức với FC Dallas tại sân Toyota Stadium thành tâm điểm đầy kịch tính.

FC Dallas1 - 0Los Angeles FCNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Ryan Porteous (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 37'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 62% - 38% Los Angeles FC, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! FC Dallas (1-0)

    Phút 34': Osaze Urhoghide (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Joaquín Valiente Cioli). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 63% - 37% Los Angeles FC, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Armindo Sieb (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'FC Dallas ép sân

    Cầm bóng: FC Dallas 77% - 23% Los Angeles FC, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Dallas tiếp đón Los Angeles FC.

Cập nhật lúc 08:28 27/09/2026

Đội hình chính thức
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Dos Santos
40
J. Sirois
3
O. Urhoghide
25
S. Ibeagha
32
N. Norris
14
H. Johansson
55
Kaick
12
C. Cappis
18
S. Moore
21
J. Valiente
10
S. Moreno
23
L. Farrington
1
H. Lloris
14
Sergi Palencia
5
R. Porteous
91
N. Tafari
24
Hollingshead
8
M. Delgado
4
E. Segura
23
Y. Cheberko
9
A. Sieb
17
J. Ebobisse
19
T. Boyd
Dự bị
FC Dallas
8 P. Delgado33 C. Holstad5 L. Abubakar28 Samuel Sarver30 Michael Collodi7 D. Job11 A. Julio16 Nicholas Simmonds27 Caleb Swann
Los Angeles FC
45 Kenny Nielsen31 Cabral Carter47 Marius Aiyenero21 R. Raposo90 Tommy Mihalic49 C. Kosakoff6 Igor Jesus44 C. Diaz20 S. Vasquez
Cập nhật đội hình lúc 07:04 27/09/2026
FC DallasThống kêLos Angeles FC
62%
Kiểm soát bóng
38%
6
Dứt điểm
3
2
Trúng đích
1
1
Phạt góc
0
6
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

Vào lúc 07:30 ngày 27/09/2026, sân vận động Toyota Stadium (Texas) sẽ trở thành tâm điểm của màn so tài giữa FC Dallas và Los Angeles FC. Cuộc chạm trán này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện chỉ là một trận thắng.

Bối cảnh cạnh tranh quyết liệt tại nhóm dẫn đầu

Los Angeles FC bước vào trận đấu này với mục tiêu rõ ràng khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Hiện tại, đội bóng áo đen-vàng đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 41 điểm tích lũy được. Nếu giành trọn vẹn điểm số trong chuyến làm khách lần này, Los Angeles FC sẽ san bằng điểm số với chính đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, FC Dallas đang chiếm giữ vị trí thứ 4 với 44 điểm. Được chơi trên sân nhà Toyota Stadium là điểm tựa lớn để đội bóng Texas tìm cách nới rộng cách biệt với kẻ bám đuổi, đồng thời củng cố vững chắc vị thế của mình trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Phân tích phong độ thực tế của hai đội bóng

Xét về phong độ thi đấu trong 5 lần ra sân gần nhất, FC Dallas đang thể hiện sự ổn định ấn tượng. Đội chủ nhà duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, mạch trận khởi sắc với 3 chiến thắng liên tiếp trước khi có trận hòa ở vòng đấu gần nhất đã giúp FC Dallas tích lũy thêm những điểm số quan trọng để bám trụ vững vàng ở vị trí thứ 4.

Ngược lại, Los Angeles FC lại có dấu hiệu chững lại về nhịp độ giành điểm. Trong 5 trận gần đây, đội bóng này chỉ có 1 trận thắng, nhận 1 thất bại và để chia điểm tới 3 trận. Việc phải nhận 2 trận hòa liên tiếp ở các vòng đấu gần nhất khiến Los Angeles FC chưa thể bứt phá mạnh mẽ hơn, qua đó tạm thời chấp nhận đứng thứ 6 với 41 điểm.

Cục diện chiến thuật đáng chờ đợi

Với tính chất quan trọng của một trận cầu then chốt ở tốp đầu, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. FC Dallas sở hữu lợi thế sân bãi cùng chuỗi phong độ ổn định, nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát nhằm khóa chặt các hướng tấn công của đối thủ.

Trong khi đó, Los Angeles FC đối mặt với áp lực phải có điểm để không bị nhóm dự cúp châu lục gia tăng khoảng cách. Tình thế hiện tại buộc đại diện khách phải thể hiện sự kiên cường và sắc bén trong khâu chuyển đổi trạng thái nếu muốn vượt qua thử thách lớn tại Texas.

FC Dallas
5 trận gần nhất
HTTTH
26
Trận
12-8-6
T-H-B
49
Ghi (TB 1.9)
42
Thủng lưới
Los Angeles FC
27
Trận
11-8-8
T-H-B
43
Ghi (TB 1.6)
29
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
4FC Dallas261286+744HTTTH
5San Jose Earthquakes261268+842HTTHH
6Los Angeles FC271188+1441HBTHH
7Colorado Rapids2611312+136HTHBT
Tình hình lực lượng
FC Dallas
R. Binyamin (International duty)
B. Kamungo (International duty)
P. Musa (International duty)
Ramiro (Yellow Cards)
Geovane Jesus (Knee Injury)
A. A. Julio Santos (Injury)
R. Binyamin (International duty)
B. Kamungo (International duty)
Los Angeles FC
D. Bouanga (International duty)
M. Choiniere (International duty)
A. Long (Red Card)
J. Shaffelburg (International duty)
J. Terry (International duty)
T. Tillman (Injury)
L. Walta (International duty)
T. Hasal (Arm Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Dallas vs Los Angeles FC: Hết hiệp 1, FC Dallas dẫn 1-0
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