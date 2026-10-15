Trực tiếp FC Dallas vs Seattle Sounders: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Dallas vs Seattle Sounders: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể15/10/2026 02:43

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 47 điểm, nhưng sẽ gặp Seattle Sounders, đội thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 trên sân Toyota Stadium (Texas).

FC Dallas0 - 0Seattle SoundersHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Dallas tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 07:51 15/10/2026

Đội hình chính thức
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
42
Daniel
25
S. Ibeagha
3
O. Urhoghide
18
S. Moore
6
R. Binyamin
55
Kaick
17
Ramiro
77
B. Kamungo
21
J. Valiente
10
S. Moreno
9
P. Musa
26
A. Thomas
85
Kossa-Rienzi
39
S. Hawkins
25
J. Ragen
5
N. Tolo
7
C. Roldan
37
S. Brunell
90
S. Gomez
11
A. Rusnák
17
P. Arriola
9
D. Joveljić
Dự bị
FC Dallas
32 N. Norris14 H. Johansson7 D. Job12 C. Cappis8 P. Delgado5 L. Abubakar28 Samuel Sarver
Seattle Sounders
24 S. Frei27 J. Ferreira8 C. Clark28 Y. Gómez45 P. Kingston13 J. Morris19 D. Musovski16 A. Roldan31 H. Dotson
Cập nhật đội hình lúc 07:02 15/10/2026

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và trận tiếp đón Seattle Sounders là phép thử đáng chú ý cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà đang xếp hạng 3 với 47 điểm, nhưng đối thủ lần này lại là đội họ chưa thắng nổi trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 tại Toyota Stadium (Texas).

FC Dallas: vị trí tốt nhưng phong độ vừa chững lại

Với 47 điểm, FC Dallas đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là vị thế thuận lợi để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên, trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, khiến đà đi lên bị ngắt quãng đúng lúc cần duy trì sự ổn định. Vì vậy, thắng trên sân nhà là cách rõ ràng nhất để FC Dallas giữ vững tham vọng.

Seattle Sounders: chuỗi trận bất bại đáng gờm

Seattle Sounders đứng hạng 7 với 41 điểm, kém FC Dallas 6 điểm. Dù xếp dưới, đội khách đang có phong độ rất tốt. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa thua trận nào.

Đáng chú ý, Seattle Sounders thắng liên tiếp 4 trận gần đây. Đây là nguồn tự tin lớn khi họ hành quân đến Texas, và cũng là lý do FC Dallas khó có thể xem đây là trận đấu dễ chịu dù được chơi trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gần đây không ủng hộ FC Dallas. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Seattle Sounders vì thế có lợi thế tâm lý rõ rệt.

Ngược lại, đó cũng là áp lực dành cho đối thủ. Nếu FC Dallas phá được thế bất lợi này, họ sẽ khẳng định được sức mạnh của một đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. FC Dallas có thứ hạng cao hơn nhưng vừa thua trận gần nhất. Seattle Sounders xếp dưới nhưng đang có chuỗi thắng liên tiếp.

Chìa khóa với đội chủ nhà là lấy lại sự ổn định ngay trên sân nhà và không để chuỗi kết quả đối đầu ảnh hưởng đến tâm lý. Với đội khách, mục tiêu là duy trì sự tự tin và tiếp tục thu hẹp khoảng cách 6 điểm với đối thủ.

Nhận định

Lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng giúp FC Dallas có cơ sở để hướng tới chiến thắng, qua đó tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, phong độ của Seattle Sounders và thế đối đầu thuận lợi khiến đây là bài toán không dễ với đội chủ nhà. Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn cân bằng và nhiều giằng co.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Dallas · 0 thắng1 hòaSeattle Sounders · 4 thắng
26/04/2026
Seattle Sounders
2 - 1
FC Dallas
SS
25/05/2025
Seattle Sounders
1 - 0
FC Dallas
SS
13/04/2025
FC Dallas
0 - 1
Seattle Sounders
SS
23/06/2024
Seattle Sounders
3 - 2
FC Dallas
SS
14/04/2024
FC Dallas
0 - 0
Seattle Sounders
Hòa
FC Dallas
5 trận gần nhất
BTHTT
28
Trận
13-8-7
T-H-B
52
Ghi (TB 1.9)
45
Thủng lưới
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
TTTTH
28
Trận
11-8-9
T-H-B
38
Ghi (TB 1.4)
35
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps281567+3151HBHTB
2St. Louis City281486+1650TTTTH
3FC Dallas281387+747BTHTT
4San Jose Earthquakes281378+1046HTHTT
6Los Angeles FC291199+1342HBHBT
7Seattle Sounders281189+341TTTTH
8Colorado Rapids2811413037HBHTH
Tình hình lực lượng
FC Dallas
Geovane Jesus (Knee Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)
Seattle Sounders
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Tendon Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
J. Morris (Injury)
A. Roldan (Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Tendon Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Dallas vs Seattle Sounders: Trận đấu đang diễn ra
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