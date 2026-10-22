Trực tiếp FC Iberia 1999 vs Mjallby AIF: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Iberia 1999 vs Mjallby AIF: Đội hình xuất phát

Văn Thể22/10/2026 19:47

FC Iberia 1999 đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 34 với 0 điểm, khi tiếp Mjallby AIF lúc 23h45 ngày 22/10 tại Mikheil Meskhi Stadium.

FC Iberia 1999vsMjallby AIFSẮP BẮT ĐẦU • 23:45
  • 23:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của FC Iberia 1999 và Mjallby AIF đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:22 22/10/2026

Đội hình chính thức
FC Iberia 1999
Sơ đồ 4-3-3
Mjallby AIF
Sơ đồ 3-4-3
31
Giorgi Makaridze
40
Giorgi Kobuladze
25
Aleksandre Amisulashvili
4
Vahid Selimović
5
Jemali Giorgi Jinjolava
6
Nikoloz Dadiani
18
Lucas Cafe
8
Bakar Kardava
9
Amiran Dzagania
19
Nika Sikharulashvili
10
Zviad Natchkebia
35
Alexander Lundin
33
Tony Miettinen
4
Axel Norén
5
Abdullah Iqbal
14
Villiam Granath
7
Viktor Gustafson
22
Jesper Gustavsson
26
Ian Hoffmann
23
Áki Samuelsen
18
Jacob Bergström
29
Olle Lindberg
Dự bị
FC Iberia 1999
1 Tornike Megrelishvili16 Revaz Kurtanidze3 Phillip Čančar30 Nikoloz Bochorishvili33 Jean-Marc Tiboue11 Andria Bartishvili14 Abdullahi Ibrahim Alhassan23 Eldar Kuliiev27 Giorgi Kutsia
Mjallby AIF
1 Sebastian Hansen13 Robin Wallinder2 Ludvig Svanberg24 Tom Pettersson25 Max Nielsen27 Ludvig Tidstrand6 Mads Enggård3 Martin Agnarsson39 Romeo Leandersson
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

FC Iberia 1999 đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Mjallby AIF là phép thử trực tiếp cho tham vọng đó. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Mikheil Meskhi Stadium. Chủ nhà đang đứng hạng 34 với 0 điểm, còn đội khách ở hạng 5 với 3 điểm.

FC Iberia 1999: phong độ khởi sắc nhưng bảng điểm còn trống

Điểm sáng lớn nhất của FC Iberia 1999 nằm ở phong độ gần đây. Đội thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó trận mới nhất kết thúc với chiến thắng. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy một tập thể có khả năng bùng nổ, nhưng chưa thật sự ổn định.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng vẫn là thực tế khó chối cãi. Hạng 34 với 0 điểm đồng nghĩa FC Iberia 1999 cần những kết quả có trọng lượng để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Vì vậy, đội chủ nhà không thể để vuột điểm trên sân nhà.

Mjallby AIF: vị trí cao nhưng phong độ chưa tương xứng

Ngược lại, Mjallby AIF đang đứng hạng 5 với 3 điểm. Đây là vị trí đáng nể, song phong độ gần đây của đội khách không thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Mjallby AIF thắng 1, hòa 1 và thua 3, đồng thời thua ở trận mới nhất.

Điều này đặt đội khách vào tình thế cần sớm tìm lại nhịp độ. Thứ hạng cao là lợi thế về mặt tinh thần, nhưng chuỗi kết quả gần đây cho thấy họ đang có dấu hiệu chững lại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai bức tranh phong độ trái ngược tạo nên một trận đấu nhiều ẩn số. FC Iberia 1999 mang theo tinh thần của chiến thắng gần nhất và lợi thế sân nhà, trong khi Mjallby AIF cần phản ứng sau trận thua vừa qua.

Với chủ nhà, việc giữ nhịp độ tấn công và hạn chế sai sót ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định khả năng tận dụng đà phấn khích. Với đội khách, bài toán là duy trì sự chắc chắn để bảo vệ vị trí trong nhóm đầu, đồng thời tránh để chuỗi thua kéo dài thêm.

Nhận định

Trên giấy tờ, Mjallby AIF được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn rất nhiều. Tuy vậy, phong độ gần đây lại nghiêng về FC Iberia 1999 khi đội thắng nhiều hơn và đang có chiến thắng ở trận mới nhất. Chính sự lệch pha giữa thứ hạng và phong độ khiến trận đấu này trở thành điểm nóng của cuộc đua tốp đầu.

Nhìn chung, FC Iberia 1999 có động lực lớn để tạo bất ngờ, còn Mjallby AIF cần chứng minh vị trí hiện tại không phải may mắn nhất thời. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính và đáng theo dõi đang chờ đợi người hâm mộ.

FC Iberia 1999
5 trận gần nhất
TBTBT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Mjallby AIF
5 trận gần nhất
BTHBB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
4Atalanta1100+23T
5Mjallby AIF1100+23T
6St. Truiden1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
33Inter Club d'Escaldes1001-20B
34FC Iberia 19991001-20B
35SC Braga1001-30B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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