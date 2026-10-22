TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Iberia 1999 vs Mjallby AIF: Hết hiệp 1, hòa 0-0 FC Iberia 1999 đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 34 với 0 điểm, khi tiếp Mjallby AIF lúc 23h45 ngày 22/10 tại Mikheil Meskhi Stadium.

FC Iberia 1999 0 - 0 Mjallby AIF Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': N. Dadiani (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng.

37' Mjallby AIF ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 48% - 52% Mjallby AIF, dứt điểm 3 - 6, phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Iberia 1999 52% - 48% Mjallby AIF, dứt điểm 2 - 4, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2.

13' FC Iberia 1999 ép sân Cầm bóng: FC Iberia 1999 60% - 40% Mjallby AIF; phạm lỗi 1 - 0.

11' Thẻ vàng Phút 11': Lucas Cafe (FC Iberia 1999) nhận thẻ vàng (Roughing).

0' Trận đấu bắt đầu FC Iberia 1999 tiếp đón Mjallby AIF.

Cập nhật lúc 00:35 23/10/2026

Đội hình chính thức FC Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 Mjallby AIF Sơ đồ 3-4-3 31 Giorgi Makaridze 40 Giorgi Kobuladze 25 Aleksandre Amisulashvili 4 Vahid Selimović 5 Jemali Giorgi Jinjolava 6 Nikoloz Dadiani 18 Lucas Cafe 8 Bakar Kardava 9 Amiran Dzagania 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 35 Alexander Lundin 33 Tony Miettinen 4 Axel Norén 5 Abdullah Iqbal 14 Villiam Granath 7 Viktor Gustafson 22 Jesper Gustavsson 26 Ian Hoffmann 23 Áki Samuelsen 18 Jacob Bergström 29 Olle Lindberg Dự bị FC Iberia 1999 1 Tornike Megrelishvili 16 Revaz Kurtanidze 3 Phillip Čančar 30 Nikoloz Bochorishvili 33 Jean-Marc Tiboue 11 Andria Bartishvili 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 23 Eldar Kuliiev 27 Giorgi Kutsia Mjallby AIF 1 Sebastian Hansen 13 Robin Wallinder 2 Ludvig Svanberg 24 Tom Pettersson 25 Max Nielsen 27 Ludvig Tidstrand 6 Mads Enggård 3 Martin Agnarsson 39 Romeo Leandersson Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

FC Iberia 1999 Thống kê Mjallby AIF 48% Kiểm soát bóng 52% 3 Dứt điểm 6 1 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1

FC Iberia 1999 đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Mjallby AIF là phép thử trực tiếp cho tham vọng đó. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Mikheil Meskhi Stadium. Chủ nhà đang đứng hạng 34 với 0 điểm, còn đội khách ở hạng 5 với 3 điểm.

FC Iberia 1999: phong độ khởi sắc nhưng bảng điểm còn trống

Điểm sáng lớn nhất của FC Iberia 1999 nằm ở phong độ gần đây. Đội thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó trận mới nhất kết thúc với chiến thắng. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy một tập thể có khả năng bùng nổ, nhưng chưa thật sự ổn định.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng vẫn là thực tế khó chối cãi. Hạng 34 với 0 điểm đồng nghĩa FC Iberia 1999 cần những kết quả có trọng lượng để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Vì vậy, đội chủ nhà không thể để vuột điểm trên sân nhà.

Mjallby AIF: vị trí cao nhưng phong độ chưa tương xứng

Ngược lại, Mjallby AIF đang đứng hạng 5 với 3 điểm. Đây là vị trí đáng nể, song phong độ gần đây của đội khách không thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Mjallby AIF thắng 1, hòa 1 và thua 3, đồng thời thua ở trận mới nhất.

Điều này đặt đội khách vào tình thế cần sớm tìm lại nhịp độ. Thứ hạng cao là lợi thế về mặt tinh thần, nhưng chuỗi kết quả gần đây cho thấy họ đang có dấu hiệu chững lại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai bức tranh phong độ trái ngược tạo nên một trận đấu nhiều ẩn số. FC Iberia 1999 mang theo tinh thần của chiến thắng gần nhất và lợi thế sân nhà, trong khi Mjallby AIF cần phản ứng sau trận thua vừa qua.

Với chủ nhà, việc giữ nhịp độ tấn công và hạn chế sai sót ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định khả năng tận dụng đà phấn khích. Với đội khách, bài toán là duy trì sự chắc chắn để bảo vệ vị trí trong nhóm đầu, đồng thời tránh để chuỗi thua kéo dài thêm.

Nhận định

Trên giấy tờ, Mjallby AIF được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn rất nhiều. Tuy vậy, phong độ gần đây lại nghiêng về FC Iberia 1999 khi đội thắng nhiều hơn và đang có chiến thắng ở trận mới nhất. Chính sự lệch pha giữa thứ hạng và phong độ khiến trận đấu này trở thành điểm nóng của cuộc đua tốp đầu.

Nhìn chung, FC Iberia 1999 có động lực lớn để tạo bất ngờ, còn Mjallby AIF cần chứng minh vị trí hiện tại không phải may mắn nhất thời. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính và đáng theo dõi đang chờ đợi người hâm mộ.

FC Iberia 1999 5 trận gần nhất T B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Mjallby AIF 5 trận gần nhất B T H B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T 4 Atalanta 1 1 0 0 +2 3 T 5 Mjallby AIF 1 1 0 0 +2 3 T 6 St. Truiden 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 33 Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 -2 0 B 34 FC Iberia 1999 1 0 0 1 -2 0 B 35 SC Braga 1 0 0 1 -3 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại