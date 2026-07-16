Trực tiếp FC Levadia Tallinn vs Caernarfon Town: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Levadia Tallinn vs Caernarfon Town: Đội hình xuất phát

Văn Thể16/07/2026 18:49

FC Levadia Tallinn có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, còn Caernarfon Town cần phản ứng sau trận thua trước cuộc tái đấu tại UEFA Europa Conference League.

FC Levadia TallinnvsCaernarfon TownSẮP BẮT ĐẦU • 23:30
  • 23:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của FC Levadia Tallinn và Caernarfon Town đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:30.

Cập nhật lúc 23:05 16/07/2026

Đội hình chính thức
FC Levadia Tallinn
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko
Caernarfon Town
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Richard Davies
99
Karl Andre Vallner
23
Frank Liivak
35
Victory Iboro
20
Abraham Nwankwo
29
Joseph Saliste
36
João Pedro
6
Rasmus Peetson
33
Enock Otoo
11
Mihkel Ainsalu
10
Wendell Gabriel
9
Bubacarr Tambedou
1
Connor Roberts
5
Phil Mooney
4
Jordan Piggott
23
Chris Marriott
3
Mathew Jones
27
Ryan Sears
6
Iwan Lewis
11
Adrian Cieślewicz
10
Darren Thomas
9
Zack Clarke
14
Noah Edwards
Dự bị
FC Levadia Tallinn
1 Oliver Ani4 Tanel Tammik71 Kauã Davi30 Hubert Liiv5 Mark Oliver Roosnupp21 Maksimilian Skvortsov7 Gregor Lehtmets17 Robert Kirss19 Moussa Sambe
Caernarfon Town
13 Hari Thomas17 Jack Williams2 Morgan Owen15 Dominic Smith54 Caron Williams7 Paulo Mendes8 Danny Gossett39 Harri Wyn25 Offrande Zanzala
Cập nhật đội hình lúc 23:05 16/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Levadia Tallinn sẽ gặp Caernarfon Town tại A. Le Coq Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:30 ngày 16/07/2026.

Cuộc đối đầu này thu hút sự chú ý bởi FC Levadia Tallinn đang nắm lợi thế trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, trong khi Caernarfon Town bước vào trận đấu sau một kết quả không thuận lợi.

FC Levadia Tallinn có điểm tựa từ đối đầu gần nhất

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, FC Levadia Tallinn giành chiến thắng trước Caernarfon Town. Đây là cơ sở quan trọng về mặt tâm lý, đặc biệt khi trận đấu sắp tới tiếp tục diễn ra giữa hai đội.

Tuy nhiên, việc chỉ có thông tin tổng hợp của một lần đối đầu khiến không thể mở rộng thành một xu hướng dài hạn. FC Levadia Tallinn vẫn cần duy trì sự tập trung và biến lợi thế tâm lý thành cách tiếp cận hiệu quả trên sân.

Caernarfon Town cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Phong độ gần nhất của Caernarfon Town được ghi nhận bằng một trận thua. Kết quả này đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng, từ cách nhập cuộc cho tới sự ổn định trong các thời điểm chịu sức ép.

Trong những trận đấu có tính chất cân bằng về thông tin, phản ứng sau một kết quả không tốt thường phụ thuộc vào việc đội bóng hạn chế sai lầm và duy trì cự ly đội hình. Caernarfon Town cần tránh để bất lợi tâm lý từ trận gần nhất ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi.

Điểm then chốt về chiến thuật

Không có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định cách FC Levadia Tallinn và Caernarfon Town sẽ bố trí nhân sự hay ưu tiên phương án tấn công nào.

Với FC Levadia Tallinn, lợi thế từ lần đối đầu gần nhất có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc tự tin hơn. Dù vậy, lợi thế đó chỉ phát huy giá trị nếu được duy trì bằng khả năng kiểm soát thế trận và sự chính xác trong những tình huống quyết định.

Ở chiều ngược lại, Caernarfon Town có thể hướng tới một cách tiếp cận thận trọng hơn để ổn định trận đấu. Mục tiêu trước mắt là giữ thế cân bằng, giảm số lần để đối thủ tạo áp lực liên tục và chờ cơ hội chuyển trạng thái phù hợp.

Nhận định trận đấu

FC Levadia Tallinn bước vào cuộc so tài với điểm tựa từ chiến thắng trong lần gặp gần nhất. Caernarfon Town, trong khi đó, cần chứng minh khả năng đứng dậy sau trận thua gần nhất và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Những thông tin hiện có nghiêng về lợi thế tinh thần dành cho FC Levadia Tallinn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định một kịch bản cụ thể. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn áp lực, hạn chế sai lầm và tận dụng hiệu quả các thời điểm có lợi.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Levadia Tallinn · 1 thắng0 hòaCaernarfon Town · 0 thắng
10/07/2026
Caernarfon Town
0 - 5
FC Levadia Tallinn
FLT
FC Levadia Tallinn
5 trận gần nhất
TTBHT
Caernarfon Town
5 trận gần nhất
BTTTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
5
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Levadia Tallinn vs Caernarfon Town: Đội hình xuất phát
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