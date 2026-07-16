TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Levadia Tallinn vs Caernarfon Town: Hết hiệp 1, FC Levadia Tallinn dẫn 3-0 FC Levadia Tallinn có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, còn Caernarfon Town cần phản ứng sau trận thua trước cuộc tái đấu tại UEFA Europa Conference League.

FC Levadia Tallinn 3 - 0 Caernarfon Town Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

33' BÀN THẮNG! FC Levadia Tallinn (3-0) Phút 33': Joao Pedro (FC Levadia Tallinn) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

21' BÀN THẮNG! FC Levadia Tallinn (2-0) Phút 21': Wendell (FC Levadia Tallinn) lập công (kiến tạo: B. Tambedou). Tỷ số: 2 - 0.

4' BÀN THẮNG! FC Levadia Tallinn (1-0) Phút 4': E. Otoo (FC Levadia Tallinn) lập công (kiến tạo: J. Saliste). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Levadia Tallinn tiếp đón Caernarfon Town.

Cập nhật lúc 00:18 17/07/2026

Đội hình chính thức FC Levadia Tallinn Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko Caernarfon Town Sơ đồ 4-3-3 · HLV Richard Davies 99 Karl Andre Vallner 23 Frank Liivak 35 Victory Iboro 20 Abraham Nwankwo 29 Joseph Saliste 36 João Pedro 6 Rasmus Peetson 33 Enock Otoo 11 Mihkel Ainsalu 10 Wendell Gabriel 9 Bubacarr Tambedou 1 Connor Roberts 5 Phil Mooney 4 Jordan Piggott 23 Chris Marriott 3 Mathew Jones 27 Ryan Sears 6 Iwan Lewis 11 Adrian Cieślewicz 10 Darren Thomas 9 Zack Clarke 14 Noah Edwards Dự bị FC Levadia Tallinn 1 Oliver Ani 4 Tanel Tammik 71 Kauã Davi 30 Hubert Liiv 5 Mark Oliver Roosnupp 21 Maksimilian Skvortsov 7 Gregor Lehtmets 17 Robert Kirss 19 Moussa Sambe Caernarfon Town 13 Hari Thomas 17 Jack Williams 2 Morgan Owen 15 Dominic Smith 54 Caron Williams 7 Paulo Mendes 8 Danny Gossett 39 Harri Wyn 25 Offrande Zanzala Cập nhật đội hình lúc 23:05 16/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Levadia Tallinn sẽ gặp Caernarfon Town tại A. Le Coq Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:30 ngày 16/07/2026.

Cuộc đối đầu này thu hút sự chú ý bởi FC Levadia Tallinn đang nắm lợi thế trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, trong khi Caernarfon Town bước vào trận đấu sau một kết quả không thuận lợi.

FC Levadia Tallinn có điểm tựa từ đối đầu gần nhất

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, FC Levadia Tallinn giành chiến thắng trước Caernarfon Town. Đây là cơ sở quan trọng về mặt tâm lý, đặc biệt khi trận đấu sắp tới tiếp tục diễn ra giữa hai đội.

Tuy nhiên, việc chỉ có thông tin tổng hợp của một lần đối đầu khiến không thể mở rộng thành một xu hướng dài hạn. FC Levadia Tallinn vẫn cần duy trì sự tập trung và biến lợi thế tâm lý thành cách tiếp cận hiệu quả trên sân.

Caernarfon Town cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Phong độ gần nhất của Caernarfon Town được ghi nhận bằng một trận thua. Kết quả này đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng, từ cách nhập cuộc cho tới sự ổn định trong các thời điểm chịu sức ép.

Trong những trận đấu có tính chất cân bằng về thông tin, phản ứng sau một kết quả không tốt thường phụ thuộc vào việc đội bóng hạn chế sai lầm và duy trì cự ly đội hình. Caernarfon Town cần tránh để bất lợi tâm lý từ trận gần nhất ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi.

Điểm then chốt về chiến thuật

Không có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định cách FC Levadia Tallinn và Caernarfon Town sẽ bố trí nhân sự hay ưu tiên phương án tấn công nào.

Với FC Levadia Tallinn, lợi thế từ lần đối đầu gần nhất có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc tự tin hơn. Dù vậy, lợi thế đó chỉ phát huy giá trị nếu được duy trì bằng khả năng kiểm soát thế trận và sự chính xác trong những tình huống quyết định.

Ở chiều ngược lại, Caernarfon Town có thể hướng tới một cách tiếp cận thận trọng hơn để ổn định trận đấu. Mục tiêu trước mắt là giữ thế cân bằng, giảm số lần để đối thủ tạo áp lực liên tục và chờ cơ hội chuyển trạng thái phù hợp.

Nhận định trận đấu

FC Levadia Tallinn bước vào cuộc so tài với điểm tựa từ chiến thắng trong lần gặp gần nhất. Caernarfon Town, trong khi đó, cần chứng minh khả năng đứng dậy sau trận thua gần nhất và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Những thông tin hiện có nghiêng về lợi thế tinh thần dành cho FC Levadia Tallinn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định một kịch bản cụ thể. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn áp lực, hạn chế sai lầm và tận dụng hiệu quả các thời điểm có lợi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Levadia Tallinn · 1 thắng 0 hòa Caernarfon Town · 0 thắng Caernarfon Town 0 - 5 FC Levadia Tallinn FLT

FC Levadia Tallinn 5 trận gần nhất T T B H T Caernarfon Town 5 trận gần nhất B T T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới