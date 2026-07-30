TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Levadia Tallinn vs IFK Goteborg: Hết hai hiệp chính, chờ hiệp phụ, IFK Goteborg dẫn 1-0 FC Levadia Tallinn sở hữu chuỗi phong độ tích cực và từng thắng IFK Goteborg ở lần đối đầu gần nhất, tạo lợi thế đáng chú ý trước trận đấu.

FC Levadia Tallinn 0 - 1 IFK Goteborg Nghỉ trước hiệp phụ 90+4' Thay người Phút 90+4' (FC Levadia Tallinn): E. Otoo vào sân thay M. Roosnupp.

90+4' Thay người Phút 90+4' (FC Levadia Tallinn): M. Skvortsov vào sân thay Wendell.

89' Thẻ vàng Phút 89': M. Roosnupp (FC Levadia Tallinn) nhận thẻ vàng.

88' Hỏng phạt đền Phút 88': S. Larsson (IFK Goteborg) sút hỏng phạt đền.

80' Thay người Phút 80' (IFK Goteborg): T. Coimbra vào sân thay T. Heintz.

72' Thẻ vàng Phút 72': S. Alioum (IFK Goteborg) nhận thẻ vàng.

66' Thẻ vàng Phút 66': R. Peetson (FC Levadia Tallinn) nhận thẻ vàng.

63' Thay người Phút 63' (IFK Goteborg): S. Alioum vào sân thay S. Clemmensen.

63' Thay người Phút 63' (IFK Goteborg): A. Jallow vào sân thay F. Eriksson.

63' Thay người Phút 63' (IFK Goteborg): S. Larsson vào sân thay K. Thordarson.

57' BÀN THẮNG! IFK Goteborg (0-1) Phút 57': A. Bergmark-Wiberg (IFK Goteborg) lập công (kiến tạo: N. Tolf). Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+2' Hỏng phạt đền Phút 45+2': T. Heintz (IFK Goteborg) sút hỏng phạt đền.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': V. Zahovaiko (FC Levadia Tallinn) nhận thẻ vàng.

45' Thẻ vàng Phút 45': A. Nwankwo (FC Levadia Tallinn) nhận thẻ vàng.

37' Thẻ vàng Phút 37': F. Eriksson (IFK Goteborg) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu FC Levadia Tallinn tiếp đón IFK Goteborg.

Cập nhật lúc 01:27 31/07/2026

Đội hình chính thức FC Levadia Tallinn Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko IFK Goteborg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stefan Billborn 99 Karl Andre Vallner 23 Frank Liivak 20 Abraham Nwankwo 35 Victory Iboro 29 Joseph Saliste 6 Rasmus Peetson 5 Mark Oliver Roosnupp 11 Mihkel Ainsalu 36 João Pedro 10 Wendell Gabriel 9 Bubacarr Tambedou 12 Viktor Andersson 18 Felix Eriksson 4 Rockson Yeboah 6 Hjörtur Hermannsson 22 Noah Tolf 24 Oliver Mansson 15 David Kruse 23 Kolbeinn Thordarson 7 Sebastian Clemmensen 29 Adam Bergmark Wiberg 14 Tobias Heintz Dự bị FC Levadia Tallinn 1 Oliver Ani 4 Tanel Tammik 30 Hubert Liiv 71 Kauã Davi 21 Maksimilian Skvortsov 33 Enock Otoo 7 Gregor Lehtmets 19 Moussa Sambe 17 Robert Kirss IFK Goteborg 1 Jonathan Rasheed 25 Elis Bishesari 5 Jonas Bager 28 Issaka Seidu 17 Alexander Jallow 8 Sam Larsson 16 Filip Ottosson 11 Saidou Alioum Moubarak 9 Max Fenger Cập nhật đội hình lúc 23:02 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FC Levadia Tallinn vs IFK Goteborg

Thời gian: 23h30 ngày 30/07/2026

Sân vận động: A. Le Coq Arena

FC Levadia Tallinn và IFK Goteborg sẽ đối đầu tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh hai đội sở hữu trạng thái phong độ trái ngược. Levadia Tallinn đang có chuỗi ba trận thắng liên tiếp trong dữ liệu gần nhất, trong khi IFK Goteborg chỉ được ghi nhận một trận gần nhất và kết quả là thất bại.

Levadia Tallinn bước vào trận đấu với đà tâm lý tốt

Ba chiến thắng liên tiếp giúp FC Levadia Tallinn tạo được nền tảng thuận lợi trước cuộc chạm trán tại A. Le Coq Arena. Dù dữ liệu không cung cấp tỷ số, đối thủ hay diễn biến cụ thể của các trận đấu trước, chuỗi kết quả này vẫn cho thấy đội bóng đang duy trì sự ổn định về mặt kết quả.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng Levadia Tallinn tận dụng trạng thái tự tin hiện tại để nhập cuộc chủ động. Khi một đội bóng liên tục giành chiến thắng, các phương án triển khai thường có thêm sự quyết đoán, đặc biệt trong những thời điểm cần duy trì áp lực hoặc bảo vệ lợi thế. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả trong từng khâu không thể được kết luận thêm do nguồn thông tin không có dữ liệu về bàn thắng, khả năng kiểm soát bóng hay số cơ hội tạo ra.

IFK Goteborg cần nhanh chóng ổn định

IFK Goteborg có ít dữ liệu phong độ hơn, với một trận gần nhất được ghi nhận là thất bại. Điều đó khiến đội bóng Thụy Điển cần tìm cách khởi đầu thận trọng, tránh để kết quả trước đó ảnh hưởng đến cách tổ chức trận đấu.

Trong thế bị đặt vào bất lợi về đà phong độ, IFK Goteborg có thể phải ưu tiên sự chắc chắn và tính kỷ luật trong cách vận hành. Dẫu vậy, đây chỉ là định hướng phân tích tổng quát; dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ, nhân sự, tình trạng chấn thương hoặc những điểm mạnh cụ thể trong lối chơi của đội.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Levadia Tallinn

Ở lần đối đầu gần nhất, FC Levadia Tallinn thắng, còn IFK Goteborg không giành được chiến thắng. Hai đội không có kết quả hòa trong lần chạm trán này. Với số lần đối đầu được ghi nhận chỉ là một, lợi thế nói trên mang ý nghĩa tham khảo và chưa đủ để khẳng định một xu hướng dài hạn.

Tuy nhiên, khi kết hợp kết quả đối đầu gần nhất với chuỗi ba trận thắng của Levadia Tallinn, cán cân tâm lý trước trận đang nghiêng về đại diện Estonia. Ngược lại, IFK Goteborg cần biến trận đấu này thành cơ hội để cắt đứt ảnh hưởng từ thất bại gần nhất và tạo ra một thế trận cân bằng hơn.

Nhận định trước trận

Levadia Tallinn có cơ sở để được đánh giá tích cực hơn nhờ phong độ gần đây và kết quả đối đầu thuận lợi. Đội bóng này nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động, đồng thời tận dụng bầu không khí tại A. Le Coq Arena để gây sức ép lên IFK Goteborg.

Ở chiều ngược lại, IFK Goteborg cần kiểm soát tốt những phút đầu và hạn chế để đối thủ duy trì nhịp độ thi đấu theo ý muốn. Khả năng phản ứng trước sức ép sẽ là yếu tố quan trọng, nhưng chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về cách tiếp cận chiến thuật do nguồn không cung cấp thông tin đội hình dự kiến hay sơ đồ thi đấu.

Nhìn chung, FC Levadia Tallinn đang có nhiều tín hiệu tích cực hơn trước giờ bóng lăn. IFK Goteborg vẫn có cơ hội tạo thế giằng co nếu duy trì được sự tập trung và cải thiện tính ổn định, nhưng lợi thế ban đầu hiện thuộc về đội chủ nhà theo thứ tự trận đấu được cung cấp.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Levadia Tallinn · 1 thắng 0 hòa IFK Goteborg · 0 thắng IFK Goteborg 1 - 2 FC Levadia Tallinn FLT

FC Levadia Tallinn 5 trận gần nhất T T T T B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới IFK Goteborg 5 trận gần nhất B B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới