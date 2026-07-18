TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Liefering vs SV Wehen: FC Liefering mở tỷ số FC Liefering đối đầu SV Wehen lúc 19h ngày 18/07/2026 trong trận giao hữu CLB. SV Wehen có phong độ tốt hơn, nhưng FC Liefering từng thắng ở lần gặp gần nhất.

FC Liefering 1 - 0 SV Wehen Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Liefering 1 - 0 SV Wehen.

16' BÀN THẮNG! FC Liefering (1-0) Phút 16': (FC Liefering) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Liefering tiếp đón SV Wehen.

Cập nhật lúc 21:02 18/07/2026

FC Liefering sẽ chạm trán SV Wehen lúc 19h ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Những dữ liệu gần đây cho thấy SV Wehen đang duy trì chuỗi kết quả tích cực hơn, trong khi FC Liefering cũng sở hữu phong độ ổn định và có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất.

Phong độ nghiêng về SV Wehen

FC Liefering trải qua 5 trận gần nhất với thành tích thắng 3 trận và hòa 2 trận, không thua. Đáng chú ý, chuỗi kết quả theo trình tự gần nhất đến cũ là hòa, hòa, thắng, thắng, thắng. Điều này cho thấy đội bóng có xu hướng cải thiện kết quả sau giai đoạn khởi đầu tương đối thận trọng.

Trong khi đó, SV Wehen thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả gần nhất của họ là thắng, thua, thắng, thắng, thắng. So với FC Liefering, SV Wehen có số trận thắng nhiều hơn, qua đó tạo ra sự khác biệt đáng chú ý về trạng thái trước cuộc đối đầu.

Lợi thế đối đầu thuộc về FC Liefering

Dù SV Wehen có phong độ tổng thể nổi bật hơn, FC Liefering lại nắm lợi thế trong lần gặp gần nhất giữa hai đội. FC Liefering thắng trận đấu đó, còn SV Wehen không có chiến thắng. Với số lần đối đầu được cung cấp còn hạn chế, xu hướng này chỉ mang ý nghĩa tham khảo, nhưng vẫn có thể đem lại sự tự tin nhất định cho đội bóng Áo.

Trận giao hữu và bài toán cách tiếp cận

Đây là trận đấu thuộc Giao hữu CLB, vì vậy trọng tâm có thể nằm ở việc duy trì nhịp thi đấu và kiểm chứng cách vận hành hơn là chỉ hướng tới một kết quả cụ thể. FC Liefering nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng nền tảng bất bại trong 5 trận gần nhất để chơi chủ động, đặc biệt sau khi đã đánh bại SV Wehen ở lần gặp trước.

Ở chiều ngược lại, SV Wehen có cơ sở để duy trì cách chơi giàu tính cạnh tranh nhờ 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thất bại duy nhất trong chuỗi này cho thấy đội bóng vẫn cần kiểm soát tốt những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái. Khả năng giữ sự ổn định xuyên suốt sẽ là yếu tố quan trọng khi đối thủ đang có phong độ không thua.

Nhận định trước trận

SV Wehen bước vào trận đấu với tín hiệu phong độ tích cực hơn, nhưng FC Liefering không phải đối thủ dễ bị đánh giá thấp. Đội chủ nhà có chuỗi 5 trận bất bại và từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất, tạo nên thế cân bằng nhất định giữa phong độ hiện tại và lợi thế tâm lý.

Nhìn chung, SV Wehen được đánh giá nhỉnh hơn nhờ số trận thắng nhiều hơn trong giai đoạn gần đây. Dù vậy, diễn biến trận đấu vẫn có thể phụ thuộc vào cách hai đội phân bổ lực lượng và mức độ ưu tiên cho thử nghiệm trong một trận giao hữu. FC Liefering có khả năng gây khó khăn nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn đã thể hiện qua chuỗi kết quả gần nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Liefering · 1 thắng 0 hòa SV Wehen · 0 thắng FC Liefering 1 - 0 SV Wehen FL

FC Liefering 5 trận gần nhất T T T T 7 Trận 4-3-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 5 Thủng lưới SV Wehen 5 trận gần nhất B T T T B 5 Trận 4-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 2 Thủng lưới