TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Lugano vs FK Crvena Zvezda: FC Lugano gỡ hòa 2-2 Cả hai đội đều đang có phong độ cao: FC Lugano thắng 3 trong 5 trận gần nhất, FK Crvena Zvezda thắng 4. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại AIL Arena.

FC Lugano 2 - 2 FK Crvena Zvezda Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Lugano 2 - 2 FK Crvena Zvezda.

87' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FC Lugano 40% - 60% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 2.

84' BÀN THẮNG! FC Lugano (2-2) Phút 84': D. Moncada (FC Lugano) lập công (kiến tạo: Y. Cimignani). Tỷ số: 2 - 2.

82' Thẻ vàng Phút 82': S. Gudelj (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Roughing).

81' Thay người Phút 81' (FK Crvena Zvezda): M. Bajo vào sân thay R. Krunic.

81' Thay người Phút 81' (FK Crvena Zvezda): M. Arnautovic vào sân thay B. Dieng.

79' Thay người Phút 79' (FC Lugano): B. D. Castro Espinosa vào sân thay D. Dos Santos.

79' Thay người Phút 79' (FC Lugano): E. Alioski vào sân thay H. Delcroix.

75' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FC Lugano 39% - 61% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 1.

75' Thay người Phút 75' (FK Crvena Zvezda): K. Balov vào sân thay V. Lucic.

75' Thay người Phút 75' (FK Crvena Zvezda): M. Strika vào sân thay M. Ristic.

73' Thay người Phút 73' (FC Lugano): D. Moncada vào sân thay B. Karimov.

67' BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (1-2) Phút 67': R. Krunic (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: M. Cham). Tỷ số: 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (FK Crvena Zvezda): M. Cham vào sân thay T. Handel.

63' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FC Lugano 35% - 65% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 1.

63' Thay người Phút 63' (FC Lugano): E. Pihlstrom vào sân thay R. Steffen.

63' Thay người Phút 63' (FC Lugano): K. Behrens vào sân thay A. Ajeti.

55' Thẻ vàng Phút 55': L. Mai (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Roughing).

53' Thẻ vàng Phút 53': R. Steffen (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Tripping).

49' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FC Lugano 35% - 65% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

36' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FC Lugano 36% - 64% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': V. Kostov (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

32' BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (1-1) Phút 32': T. Elsnik (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: M. Gashtarov). Tỷ số: 1 - 1.

25' BÀN THẮNG! FC Lugano (1-0) Phút 25': A. Ajeti (FC Lugano) lập công (kiến tạo: R. Steffen). Tỷ số: 1 - 0.

24' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FC Lugano 34% - 66% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.

12' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FC Lugano 27% - 73% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu FC Lugano tiếp đón FK Crvena Zvezda.

Cập nhật lúc 01:33 16/10/2026

Đội hình chính thức FC Lugano Sơ đồ 3-5-2 FK Crvena Zvezda Sơ đồ 3-4-2-1 16 David von Ballmoos 6 Antonios Papadopoulos 17 Lars Lukas Mai 3 Hannes Delcroix 2 Bekhruz Karimov 25 Uran Bislimi 8 Anto Grgić 27 Daniel Dos Santos 21 Yanis Cimignani 11 Renato Steffen 9 Albian Ajeti 1 Matheus 45 Stefan Gudelj 60 Matej Gaštarov 3 Yuta Nakayama 20 Tomás Händel 33 Rade Krunić 21 Timi Max Elšnik 23 Mihailo Ristić 22 Vasilije Kostov 37 Vladimir Lučić 9 Ahmadou Bamba Dieng Dự bị FC Lugano 99 Diego Mina 28 Felix Gebhardt 4 Damian Kelvin 7 Ezgjan Alioski 26 Martim Marques 30 Dereck Moncada 22 Beckham Castro 14 Ahmed Kendouci 24 Elias Pihlström FK Crvena Zvezda 50 Savo Radanović 77 Ivan Guteša 30 Franklin Tebo 27 Matej Strika 13 Miloš Veljković 55 Dimitrije Šarić 8 Kristiyan Balov 19 Ye-geon Kim 6 Mahmudu Bajo Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

FC Lugano Thống kê FK Crvena Zvezda 40% Kiểm soát bóng 60% 8 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 5 4 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 2

FC Lugano và FK Crvena Zvezda bước vào trận đấu lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân AIL Arena với tinh thần hưng phấn như nhau. Cả hai đều đang có phong độ cao và cùng muốn tận dụng đà thăng hoa để có điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Lugano ổn định, Crvena Zvezda nhỉnh hơn

FC Lugano thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa giành chiến thắng ở trận mới đây nhất. Trước đó, họ nếm một thất bại rồi thắng liên tiếp hai trận, và trận xa nhất trong chuỗi này là một trận hòa.

Trong khi đó, FK Crvena Zvezda có chuỗi kết quả nổi bật hơn. Đội khách thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không thua trận nào. Bốn trận thắng liên tiếp gần đây cho thấy sự tự tin lớn của đoàn quân đến từ Serbia trước chuyến làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng: hai đội sát nhau

Trên bảng xếp hạng, FC Lugano đang đứng thứ 24 với 0 điểm, còn FK Crvena Zvezda xếp thứ 25, cũng với 0 điểm. Hai đội chỉ cách nhau một bậc và cùng chưa có điểm, nên mỗi bên đều có động lực rõ ràng để khởi đầu thuận lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Phong độ gần đây đặt hai đội vào thế cân bằng. Lugano có lợi thế sân nhà và mạch hai trận thắng liên tiếp ở giai đoạn trước, nhưng lại để thua một trận trong chuỗi 5 trận. Crvena Zvezda chưa thua trận nào trong khoảng thời gian đó và đang mang theo mạch thắng dài hơn.

Vì thế, khả năng giữ sự tập trung ở những thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt. Đội nào giữ được nhịp độ thi đấu ổn định và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ chiếm ưu thế về mặt tâm lý trong phần còn lại của trận đấu.

Nhận định

Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom nên khó có thể nghiêng hẳn về bên nào. Crvena Zvezda nhỉnh hơn về chuỗi kết quả gần đây, trong khi Lugano được hỗ trợ bởi yếu tố sân nhà tại AIL Arena. Một trận đấu giằng co, có nhiều cạnh tranh ở các khu vực then chốt là kịch bản đáng chờ đợi.

FC Lugano 5 trận gần nhất T B T T H 6 Trận 4-2-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 5 Thủng lưới FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 23 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 26 FC Thun 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại