Trực tiếp FC Lugano vs FK Crvena Zvezda: FC Lugano gỡ hòa 2-2

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Lugano vs FK Crvena Zvezda: FC Lugano gỡ hòa 2-2

Văn Thể15/10/2026 18:46

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: FC Lugano thắng 3 trong 5 trận gần nhất, FK Crvena Zvezda thắng 4. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại AIL Arena.

FC Lugano2 - 2FK Crvena ZvezdaHiệp 2 — phút 89'
  • 89'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FC Lugano 2 - 2 FK Crvena Zvezda.

  • 87'FK Crvena Zvezda ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 40% - 60% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 2.

  • 84'BÀN THẮNG! FC Lugano (2-2)

    Phút 84': D. Moncada (FC Lugano) lập công (kiến tạo: Y. Cimignani). Tỷ số: 2 - 2.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': S. Gudelj (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (FK Crvena Zvezda): M. Bajo vào sân thay R. Krunic.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (FK Crvena Zvezda): M. Arnautovic vào sân thay B. Dieng.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Lugano): B. D. Castro Espinosa vào sân thay D. Dos Santos.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Lugano): E. Alioski vào sân thay H. Delcroix.

  • 75'FK Crvena Zvezda ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 39% - 61% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (FK Crvena Zvezda): K. Balov vào sân thay V. Lucic.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (FK Crvena Zvezda): M. Strika vào sân thay M. Ristic.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (FC Lugano): D. Moncada vào sân thay B. Karimov.

  • 67'BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (1-2)

    Phút 67': R. Krunic (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: M. Cham). Tỷ số: 1 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (FK Crvena Zvezda): M. Cham vào sân thay T. Handel.

  • 63'FK Crvena Zvezda ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 35% - 65% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Lugano): E. Pihlstrom vào sân thay R. Steffen.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Lugano): K. Behrens vào sân thay A. Ajeti.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': L. Mai (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': R. Steffen (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 49'FK Crvena Zvezda ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 35% - 65% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 36'FK Crvena Zvezda ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 36% - 64% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': V. Kostov (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 32'BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (1-1)

    Phút 32': T. Elsnik (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: M. Gashtarov). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-0)

    Phút 25': A. Ajeti (FC Lugano) lập công (kiến tạo: R. Steffen). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'FK Crvena Zvezda ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 34% - 66% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 12'FK Crvena Zvezda ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 27% - 73% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Lugano tiếp đón FK Crvena Zvezda.

Cập nhật lúc 01:33 16/10/2026

Đội hình chính thức
FC Lugano
Sơ đồ 3-5-2
FK Crvena Zvezda
Sơ đồ 3-4-2-1
16
David von Ballmoos
6
Antonios Papadopoulos
17
Lars Lukas Mai
3
Hannes Delcroix
2
Bekhruz Karimov
25
Uran Bislimi
8
Anto Grgić
27
Daniel Dos Santos
21
Yanis Cimignani
11
Renato Steffen
9
Albian Ajeti
1
Matheus
45
Stefan Gudelj
60
Matej Gaštarov
3
Yuta Nakayama
20
Tomás Händel
33
Rade Krunić
21
Timi Max Elšnik
23
Mihailo Ristić
22
Vasilije Kostov
37
Vladimir Lučić
9
Ahmadou Bamba Dieng
Dự bị
FC Lugano
99 Diego Mina28 Felix Gebhardt4 Damian Kelvin7 Ezgjan Alioski26 Martim Marques30 Dereck Moncada22 Beckham Castro14 Ahmed Kendouci24 Elias Pihlström
FK Crvena Zvezda
50 Savo Radanović77 Ivan Guteša30 Franklin Tebo27 Matej Strika13 Miloš Veljković55 Dimitrije Šarić8 Kristiyan Balov19 Ye-geon Kim6 Mahmudu Bajo
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
FC LuganoThống kêFK Crvena Zvezda
40%
Kiểm soát bóng
60%
8
Dứt điểm
16
3
Trúng đích
5
4
Phạt góc
2
8
Phạm lỗi
7
2
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
2

FC Lugano và FK Crvena Zvezda bước vào trận đấu lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân AIL Arena với tinh thần hưng phấn như nhau. Cả hai đều đang có phong độ cao và cùng muốn tận dụng đà thăng hoa để có điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Lugano ổn định, Crvena Zvezda nhỉnh hơn

FC Lugano thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa giành chiến thắng ở trận mới đây nhất. Trước đó, họ nếm một thất bại rồi thắng liên tiếp hai trận, và trận xa nhất trong chuỗi này là một trận hòa.

Trong khi đó, FK Crvena Zvezda có chuỗi kết quả nổi bật hơn. Đội khách thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không thua trận nào. Bốn trận thắng liên tiếp gần đây cho thấy sự tự tin lớn của đoàn quân đến từ Serbia trước chuyến làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng: hai đội sát nhau

Trên bảng xếp hạng, FC Lugano đang đứng thứ 24 với 0 điểm, còn FK Crvena Zvezda xếp thứ 25, cũng với 0 điểm. Hai đội chỉ cách nhau một bậc và cùng chưa có điểm, nên mỗi bên đều có động lực rõ ràng để khởi đầu thuận lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Phong độ gần đây đặt hai đội vào thế cân bằng. Lugano có lợi thế sân nhà và mạch hai trận thắng liên tiếp ở giai đoạn trước, nhưng lại để thua một trận trong chuỗi 5 trận. Crvena Zvezda chưa thua trận nào trong khoảng thời gian đó và đang mang theo mạch thắng dài hơn.

Vì thế, khả năng giữ sự tập trung ở những thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt. Đội nào giữ được nhịp độ thi đấu ổn định và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ chiếm ưu thế về mặt tâm lý trong phần còn lại của trận đấu.

Nhận định

Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom nên khó có thể nghiêng hẳn về bên nào. Crvena Zvezda nhỉnh hơn về chuỗi kết quả gần đây, trong khi Lugano được hỗ trợ bởi yếu tố sân nhà tại AIL Arena. Một trận đấu giằng co, có nhiều cạnh tranh ở các khu vực then chốt là kịch bản đáng chờ đợi.

FC Lugano
5 trận gần nhất
TBTTH
6
Trận
4-2-0
T-H-B
13
Ghi (TB 2.2)
5
Thủng lưới
FK Crvena Zvezda
5 trận gần nhất
TTTTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
23Heart Of Midlothian000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
26FC Thun000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp FC Lugano vs FK Crvena Zvezda: FC Lugano gỡ hòa 2-2
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO