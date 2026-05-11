TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Lugano vs Kauno Žalgiris: FC Lugano mở tỷ số FC Lugano còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 6 điểm và thắng cả 5 trận gần nhất, trước Kauno Žalgiris lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại AIL Arena.

FC Lugano 1 - 0 Kauno Žalgiris Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Lugano 1 - 0 Kauno Žalgiris.

13' Thẻ vàng Phút 13': A. Kalik (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Tripping).

12' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FC Lugano 59% - 41% Kauno Žalgiris, dứt điểm 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

11' BÀN THẮNG! FC Lugano (1-0) Phút 11': Y. Cimignani (FC Lugano) lập công (kiến tạo: D. Dos Santos). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Lugano tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 03:25 06/11/2026

Đội hình chính thức FC Lugano Sơ đồ 3-5-2 Kauno Žalgiris Sơ đồ 5-3-2 16 David von Ballmoos 6 Antonios Papadopoulos 17 Lars Lukas Mai 7 Ezgjan Alioski 2 Bekhruz Karimov 14 Ahmed Kendouci 25 Uran Bislimi 27 Daniel Dos Santos 26 Martim Marques 21 Yanis Cimignani 9 Albian Ajeti 22 Deividas Mikelionis 45 Joris Moutachy 77 Rokas Lekiatas 3 Anton Tolordava 23 Aldayr Hernández 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 7 Amine Benchaib 20 Anthony Kalik 14 Vykintas Slivka 27 Gabriel Debeljuh 9 Leon Kreković Dự bị FC Lugano 28 Felix Gebhardt 99 Diego Mina 46 Mattia Zanotti 18 Joel Bichsel 4 Damian Kelvin 8 Anto Grgić 91 Kevin Behrens 22 Beckham Castro 24 Elias Pihlström Kauno Žalgiris 55 Tomas Švedkauskas 62 Lirim Kastrati 15 Léo Ribeiro 70 Fabien Ourega 17 Ivan Fiolić 8 Yukiyoshi Karashima 10 Gratas Sirgėdas 47 Vejas Pocius 74 Adomas Užkurnys Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

FC Lugano Thống kê Kauno Žalgiris 59% Kiểm soát bóng 41% 1 Dứt điểm 1 2 Phạm lỗi 0

FC Lugano còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Kauno Žalgiris trên sân AIL Arena lúc 03:00 ngày 06/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 6 điểm và mang theo mạch thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất. Đối thủ đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, chưa có điểm nào.

FC Lugano tự tin với mạch thắng liên tiếp

Điểm nhấn lớn nhất của FC Lugano là phong độ. Đội chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Với 6 điểm, FC Lugano hiện xếp hạng 2. Vị trí này đặt họ rất gần nhóm dẫn đầu, và một chiến thắng nữa sẽ giúp đội bóng giữ nhịp trong cuộc bám đuổi ngôi đầu. Việc thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế để họ chủ động kiểm soát thế trận.

Kauno Žalgiris phong độ thất thường, đang đứng cuối bảng

Ngược lại, Kauno Žalgiris đi vào trận đấu với phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, chưa tạo được chuỗi kết quả đủ ổn định.

Trên bảng xếp hạng, Kauno Žalgiris đang ở hạng 36 và chưa có điểm nào. Đội bóng cần một kết quả tích cực để khởi động hành trình, nhưng nhiệm vụ trên sân của đội đang xếp hạng 2 không hề dễ dàng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy FC Lugano nhiều khả năng sẽ chủ động nắm quyền kiểm soát trận đấu. Đội chủ nhà có thể tận dụng sự tự tin từ chuỗi thắng để gây sức ép ngay từ những phút đầu và sớm tìm bàn mở tỷ số.

Về phía Kauno Žalgiris, bài toán đặt ra là giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái. Một khởi đầu thận trọng, tránh bị dẫn bàn sớm, sẽ giúp đội khách giữ được cơ hội cho đến những phút cuối.

Nhận định

Từ phong độ và vị trí hiện tại, FC Lugano được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt. Đội chủ nhà có mạch thắng 5 trận, đang đứng thứ 2 và có động lực để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Kauno Žalgiris cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để tạo bất ngờ trên sân AIL Arena.

FC Lugano 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 6-2-0 T-H-B 21 Ghi (TB 2.6) 9 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T H B T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 35 Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 -4 0 B B 36 Kauno Žalgiris 2 0 0 2 -7 0 B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại