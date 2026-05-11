Trực tiếp FC Lugano vs Kauno Žalgiris: FC Lugano mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Lugano vs Kauno Žalgiris: FC Lugano mở tỷ số

Văn Thể05/11/2026 22:45

FC Lugano còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 6 điểm và thắng cả 5 trận gần nhất, trước Kauno Žalgiris lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại AIL Arena.

FC Lugano1 - 0Kauno ŽalgirisHiệp 1 — phút 23'
  • 23'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FC Lugano 1 - 0 Kauno Žalgiris.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': A. Kalik (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 12'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: FC Lugano 59% - 41% Kauno Žalgiris, dứt điểm 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 11'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-0)

    Phút 11': Y. Cimignani (FC Lugano) lập công (kiến tạo: D. Dos Santos). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Lugano tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 03:25 06/11/2026

Đội hình chính thức
FC Lugano
Sơ đồ 3-5-2
Kauno Žalgiris
Sơ đồ 5-3-2
16
David von Ballmoos
6
Antonios Papadopoulos
17
Lars Lukas Mai
7
Ezgjan Alioski
2
Bekhruz Karimov
14
Ahmed Kendouci
25
Uran Bislimi
27
Daniel Dos Santos
26
Martim Marques
21
Yanis Cimignani
9
Albian Ajeti
22
Deividas Mikelionis
45
Joris Moutachy
77
Rokas Lekiatas
3
Anton Tolordava
23
Aldayr Hernández
37
Nosa Iyobosa Edokpolor
7
Amine Benchaib
20
Anthony Kalik
14
Vykintas Slivka
27
Gabriel Debeljuh
9
Leon Kreković
Dự bị
FC Lugano
28 Felix Gebhardt99 Diego Mina46 Mattia Zanotti18 Joel Bichsel4 Damian Kelvin8 Anto Grgić91 Kevin Behrens22 Beckham Castro24 Elias Pihlström
Kauno Žalgiris
55 Tomas Švedkauskas62 Lirim Kastrati15 Léo Ribeiro70 Fabien Ourega17 Ivan Fiolić8 Yukiyoshi Karashima10 Gratas Sirgėdas47 Vejas Pocius74 Adomas Užkurnys
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
FC LuganoThống kêKauno Žalgiris
59%
Kiểm soát bóng
41%
1
Dứt điểm
1
2
Phạm lỗi
0

FC Lugano còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Kauno Žalgiris trên sân AIL Arena lúc 03:00 ngày 06/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 6 điểm và mang theo mạch thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất. Đối thủ đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, chưa có điểm nào.

FC Lugano tự tin với mạch thắng liên tiếp

Điểm nhấn lớn nhất của FC Lugano là phong độ. Đội chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Với 6 điểm, FC Lugano hiện xếp hạng 2. Vị trí này đặt họ rất gần nhóm dẫn đầu, và một chiến thắng nữa sẽ giúp đội bóng giữ nhịp trong cuộc bám đuổi ngôi đầu. Việc thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế để họ chủ động kiểm soát thế trận.

Kauno Žalgiris phong độ thất thường, đang đứng cuối bảng

Ngược lại, Kauno Žalgiris đi vào trận đấu với phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, chưa tạo được chuỗi kết quả đủ ổn định.

Trên bảng xếp hạng, Kauno Žalgiris đang ở hạng 36 và chưa có điểm nào. Đội bóng cần một kết quả tích cực để khởi động hành trình, nhưng nhiệm vụ trên sân của đội đang xếp hạng 2 không hề dễ dàng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy FC Lugano nhiều khả năng sẽ chủ động nắm quyền kiểm soát trận đấu. Đội chủ nhà có thể tận dụng sự tự tin từ chuỗi thắng để gây sức ép ngay từ những phút đầu và sớm tìm bàn mở tỷ số.

Về phía Kauno Žalgiris, bài toán đặt ra là giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái. Một khởi đầu thận trọng, tránh bị dẫn bàn sớm, sẽ giúp đội khách giữ được cơ hội cho đến những phút cuối.

Nhận định

Từ phong độ và vị trí hiện tại, FC Lugano được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt. Đội chủ nhà có mạch thắng 5 trận, đang đứng thứ 2 và có động lực để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Kauno Žalgiris cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để tạo bất ngờ trên sân AIL Arena.

FC Lugano
5 trận gần nhất
TTTTT
8
Trận
6-2-0
T-H-B
21
Ghi (TB 2.6)
9
Thủng lưới
Kauno Žalgiris
5 trận gần nhất
THBTB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
35Inter Club d'Escaldes2002-40BB
36Kauno Žalgiris2002-70BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Lugano vs Kauno Žalgiris: FC Lugano mở tỷ số
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