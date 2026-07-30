TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Midtjylland vs Beşiktaş: FC Midtjylland ép sân, chưa có bàn thắng FC Midtjylland tiếp đón Beşiktaş tại MCH Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League, với lợi thế đối đầu gần nhất đang thuộc về đội khách.

FC Midtjylland 0 - 0 Beşiktaş Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

35' Thẻ vàng Phút 35': Mads Bech Sørensen () nhận thẻ vàng.

25' FC Midtjylland ép sân Cầm bóng: FC Midtjylland 69 - 31 Beşiktaş, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 1.

13' FC Midtjylland ép sân Cầm bóng: FC Midtjylland 73 - 27 Beşiktaş, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Midtjylland tiếp đón Beşiktaş.

Cập nhật lúc 00:35 31/07/2026

Đội hình chính thức FC Midtjylland Sơ đồ 4-3-3 Beşiktaş Sơ đồ 4-1-4-1 1 Elías Ólafsson 5 Rasmus Nissen Kristensen 6 Martin Erlić 22 Mads Bech Sørensen 21 Denil Castillo 8 Philip Billing 19 Pedro Bravo 20 Valdemar Byskov 11 Darío Osorio 10 Gue-sung Cho 7 Franculino 1 Alexander Nübel 62 Amir Murillo 35 Tiago Djaló 53 Emirhan Topçu 33 Rıdvan Yılmaz 6 Salih Özcan 18 Vaclav Cerny 15 Junior Olaitan 10 Orkun Kökçü 29 İlhan Fakılı 9 Hyeon-gyu Oh Dự bị FC Midtjylland 3 Han-beom Lee 13 Adam Gabriel 14 Edward Chilufya 15 Béni Junior 17 Mikael Uhre 18 Stanley Iheanacho 25 Nordin Bakker 27 Sofus Johannesen 29 Kjell Wätjen Beşiktaş 7 Milot Rashica 8 Kartal Yılmaz 11 Kassoum Ouattara 12 Emmanuel Agbadou 22 Taylan Bulut 23 Mustafa Hekimoğlu 58 Yasin Özcan 65 Cumali Gürsel 70 A. Bircan Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026

FC Midtjylland Thống kê Beşiktaş 69% Kiểm soát bóng 31% 7 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

FC Midtjylland sẽ đối đầu Beşiktaş trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 tại MCH Arena, sân nhà của FC Midtjylland.

Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về Beşiktaş. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí của hai đội, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, vì vậy những yếu tố này chưa thể được dùng để mở rộng nhận định.

Thế đối đầu nghiêng về Beşiktaş

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. FC Midtjylland chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Beşiktaş là đội giành chiến thắng ở lần chạm trán đó.

Con số này tạo ra một điểm nhấn đáng chú ý trước trận đấu, nhưng chưa đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại. Không có tỷ số hoặc thời điểm cụ thể của lần đối đầu được cung cấp, nên đánh giá chỉ dừng ở xu hướng tổng hợp.

MCH Arena là điểm tựa của FC Midtjylland

FC Midtjylland có lợi thế thi đấu trên sân MCH Arena. Trong bối cảnh chưa có dữ liệu về phong độ sân nhà, hiệu suất ghi bàn hay khả năng phòng ngự, lợi thế này chỉ nên được xem là yếu tố bối cảnh thay vì cơ sở để khẳng định kết quả.

Với Beşiktaş, việc làm khách trước FC Midtjylland đặt trọng tâm vào khả năng duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa cho phép xác định đội khách sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, pressing hay phòng ngự phản công.

Điểm then chốt chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội. FC Midtjylland cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép đủ lớn, trong khi Beşiktaş có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ kết quả đối đầu gần nhất.

Tuy nhiên, không có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, nhân sự hoặc những cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể xác định các cặp đấu cá nhân, khu vực khai thác hay phương án thay người có thể ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu.

Nhận định trước trận

Beşiktaş bước vào cuộc đối đầu với lợi thế từ lần chạm trán gần nhất, còn FC Midtjylland có ưu thế sân nhà tại MCH Arena. Sự cân bằng giữa hai yếu tố này khiến trận đấu khó được đánh giá chỉ bằng một chỉ dấu duy nhất.

Nhìn chung, Beşiktaş có cơ sở tâm lý thuận lợi hơn ở khía cạnh đối đầu, nhưng FC Midtjylland vẫn sở hữu điều kiện thi đấu quen thuộc. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào cách mỗi đội tận dụng cơ hội và kiểm soát các thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Midtjylland · 0 thắng 0 hòa Beşiktaş · 1 thắng Beşiktaş 1 - 0 FC Midtjylland BEŞ

FC Midtjylland 5 trận gần nhất B T T T H Beşiktaş 5 trận gần nhất T B H H T

Tình hình lực lượng FC Midtjylland ✚ Mark Ugboh (No Eligibility) ✚ Valdemar Byskov (Ankle Injury) ✚ Alamara Djabi (No Eligibility) ✚ Philip Billing (Achilles tendon problems) ✚ Ovie Ejeheri (No Eligibility) ✚ Adam Gabriel (No Eligibility) ✚ Júnior Brumado (Knee Injury) ✚ Mikel Gogorza (Unknown Injury) Beşiktaş ✚ Wilfred Ndidi (Cruciate Ligament Injury) ✚ Jean Onana (No Eligibility) ✚ Arda Kılıç (No Eligibility) ✚ Élan Ricardo (No Eligibility) ✚ Can Keleş (No Eligibility) ✚ João Mário (No Eligibility) ✚ Emrecan Uzunhan (No Eligibility) ✚ Moatasem Al-Musrati (No Eligibility)