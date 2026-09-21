TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Porto vs Benfica: FC Porto vượt lên dẫn trước Trận so tài tại Estádio do Dragão giữa FC Porto và Benfica mang ý nghĩa then chốt cho ngôi đầu bảng khi hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng.

FC Porto 2 - 1 Benfica Hiệp 2 — phút 58' 58' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Porto 2 - 1 Benfica.

54' BÀN THẮNG! FC Porto (2-1) Phút 54': Victor Froholdt (FC Porto) lập công (kiến tạo: André Silva). Tỷ số: 2 - 1.

51' BÀN THẮNG! Benfica (1-1) Phút 51': Alexander Bah (Benfica) lập công (kiến tạo: Gianluca Prestianni). Tỷ số: 1 - 1.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Porto 46% - 54% Benfica, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' Thay người Phút 38' (FC Porto): Hwang In-Beom vào sân thay Gabri Veiga.

38' Thay người Phút 38' (Benfica): Alessandro Circati vào sân thay Heorhii Sudakov.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Porto 47% - 53% Benfica, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 6.

35' Thẻ đỏ Phút 35': Clément Lenglet (Benfica) nhận thẻ đỏ.

34' Thẻ vàng Phút 34': Gianluca Prestianni (Benfica) nhận thẻ vàng (Dissent).

31' BÀN THẮNG! FC Porto (1-0) Phút 31': Gabri Veiga (FC Porto) lập công (kiến tạo: Eduardo Gabriel Aquino Cossa). Tỷ số: 1 - 0.

25' Benfica ép sân Cầm bóng: FC Porto 42% - 58% Benfica, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 3.

25' Thẻ vàng Phút 25': Clément Lenglet (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Benfica ép sân Cầm bóng: FC Porto 41% - 59% Benfica; phạm lỗi 2 - 1.

5' Thẻ vàng Phút 5': Gabri Veiga (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu FC Porto tiếp đón Benfica.

Cập nhật lúc 03:52 21/09/2026

Đội hình chính thức FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva 99 Diogo Costa 20 Alberto Baio 5 J. Bednarek 4 J. Kiwior 52 Martim Fernandes 8 Victor Mow Froholdt 13 P. Rosario 10 Gabri Veiga 7 William 19 André Silva 11 Pepê Aquino 24 Samuel Soares 6 A. Bah 44 Tomás Araújo 2 C. Lenglet 26 S. Dahl 8 F. Aursnes 36 João Palhinha 27 Rafa 10 H. Sudakov 25 G. Prestianni 14 V. Pavlidis Dự bị FC Porto 37 Gabriel Mec 64 Luís Gomes 29 S. Giménez 16 Hwang In-Beom 9 Samu 77 Pietuszewski 14 Cláudio Ramos 21 D. Prpić 17 Borja Sainz Benfica 3 A. Circati 22 J. Durán 30 C. Echeverri 34 El Karouani 72 A. Cabral 58 Daniel Banjaqui 13 J. Kamiński 11 D. Lukebakio 21 Schjelderup Cập nhật đội hình lúc 02:03 21/09/2026

FC Porto Thống kê Benfica 46% Kiểm soát bóng 54% 12 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 1 2 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 6 0 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 02:30 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Estádio do Dragão giữa FC Porto và Benfica đang thu hút sự chú ý đặc biệt, khi cả hai câu lạc bộ đều đang nằm trong nhóm tranh chấp ngôi đầu và kết quả trận đấu sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Phong độ tuyệt đối của hai ứng viên vô địch

Đội chủ nhà FC Porto bước vào màn so tài này với vị thế của đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân áo sọc xanh trắng hiện sở hữu 18 điểm cùng chuỗi phong độ hoàn hảo khi toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất. Sự ổn định này giúp họ duy trì ưu thế trong cuộc đua đường dài.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Benfica cũng thể hiện sức mạnh vượt trội không kém. Đội khách đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ hai với 16 điểm, chỉ kém đối thủ vỏn vẹn 2 điểm. Phong độ của Benfica cũng đạt mức tuyệt đối với 5 trận toàn thắng gần đây, tạo nên thế cân bằng đáng gờm trước giờ bóng lăn.

Tương quan đối đầu cân bằng

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh tính chất so kè quyết liệt giữa đôi bên. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Benfica nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, và FC Porto giành 1 chiến thắng. Sự chênh lệch mong manh này cho thấy mỗi lần gặp nhau giữa hai đội bóng luôn diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Với khoảng cách hiện tại chỉ là 2 điểm, cục diện ngôi đầu có thể thay đổi ngay sau màn đọ sức này. FC Porto có lợi thế sân nhà Estádio do Dragão để hướng đến mục tiêu củng cố ngôi đầu, trong khi Benfica hoàn toàn có cơ hội vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Porto · 1 thắng 2 hòa Benfica · 2 thắng Benfica 2 - 2 FC Porto Hòa FC Porto 1 - 0 Benfica FP FC Porto 0 - 0 Benfica Hòa FC Porto 1 - 4 Benfica BEN Benfica 4 - 1 FC Porto BEN

FC Porto 5 trận gần nhất T B T T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 21 Ghi (TB 3.5) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T …