TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Porto vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven mở tỷ số PSV Eindhoven đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 với 1 điểm, trên FC Porto ở hạng 30. Hai đội đá lúc 02:00 ngày 21/10/2026 tại Estádio do Dragão.

FC Porto 0 - 1 PSV Eindhoven Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Porto 0 - 1 PSV Eindhoven.

89' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: FC Porto 37% - 63% PSV Eindhoven, dứt điểm 11 - 17 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 2.

88' Thay người Phút 88' (PSV Eindhoven): Ryan Flamingo vào sân thay Filip Kostić.

88' Thay người Phút 88' (PSV Eindhoven): Amir Bouhamdi vào sân thay Ivan Perišić.

81' Thay người Phút 81' (PSV Eindhoven): Noah Fernandez vào sân thay Mauro Júnior.

81' Thay người Phút 81' (PSV Eindhoven): Dennis Man vào sân thay Esmir Bajraktarević.

76' Thay người Phút 76' (FC Porto): Seko Fofana vào sân thay Victor Froholdt.

75' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: FC Porto 35% - 65% PSV Eindhoven, dứt điểm 9 - 16 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 2 - 1.

75' Thẻ vàng Phút 75': Mauro Júnior (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

74' Thay người Phút 74' (PSV Eindhoven): Armando Obispo vào sân thay Yarek Gasiorowski.

69' Thay người Phút 69' (FC Porto): João Victor de Souza Menezes vào sân thay Zaidu Sanusi.

63' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: FC Porto 32% - 68% PSV Eindhoven, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 2 - 0.

58' Thay người Phút 58' (FC Porto): André Silva vào sân thay Samuel Aghehowa.

58' Thay người Phút 58' (FC Porto): Borja Sainz vào sân thay Oskar Pietuszewski.

58' Thay người Phút 58' (FC Porto): Hwang In-Beom vào sân thay Gabri Veiga.

57' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (0-1) Phút 57': Guus Til (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Sven Mijnans). Tỷ số: 0 - 1.

49' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: FC Porto 33% - 67% PSV Eindhoven, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

37' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: FC Porto 34% - 66% PSV Eindhoven, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

25' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: FC Porto 30% - 70% PSV Eindhoven, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

12' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: FC Porto 39% - 61% PSV Eindhoven, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0).

0' Trận đấu bắt đầu FC Porto tiếp đón PSV Eindhoven.

Cập nhật lúc 03:47 21/10/2026

Đội hình chính thức FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz 99 Diogo Costa 20 Alberto Baio 5 J. Bednarek 4 J. Kiwior 12 Z. Sanusi 8 Victor Mow Froholdt 13 P. Rosario 10 Gabri Veiga 11 Pepê Aquino 9 Samu 77 Pietuszewski 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 3 Yarek Gasiorowski 18 F. Kostić 24 K. Sano 17 Mauro Júnior 19 Bajraktarevic 20 G. Til 5 I. Perišić 21 S. Mijnans Dự bị FC Porto 16 Hwang In-Beom 29 S. Giménez 52 Martim Fernandes 14 Cláudio Ramos 18 N. Pérez 17 Borja Sainz 74 Francisco Moura 24 Andorinha 19 André Silva PSV Eindhoven 51 T. Smolenaars 35 A. Santos 1 N. Olij 4 A. Obispo 27 D. Man 6 R. Flamingo 31 N. Fernandez 42 S. Cornecion 23 M. Hansen Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

FC Porto Thống kê PSV Eindhoven 37% Kiểm soát bóng 63% 11 Dứt điểm 17 3 Trúng đích 3 2 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 2

PSV Eindhoven đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội củng cố vị trí khi hành quân đến Estádio do Dragão làm khách của FC Porto. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Hai đội đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, nên từng điểm số đều có trọng lượng.

PSV Eindhoven nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, PSV Eindhoven đang đứng hạng 26 với 1 điểm. FC Porto xếp hạng 30 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm và 4 bậc, nhưng đủ để đội khách có lợi thế nhỏ về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Với FC Porto, trận đấu trên sân nhà là dịp để có điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng. Với PSV Eindhoven, đây là cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ và tiếp tục bám sát nhóm phía trên.

Phong độ FC Porto: thua trận gần nhất sau chuỗi thắng

FC Porto thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận thua mới đây nhất đã cắt đứt mạch thắng đó. Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó cho thấy đội chủ nhà có khả năng lấy lại thế trận sau thất bại.

Đây cũng là điểm đáng chú ý khi đặt cạnh vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Phong độ chung của FC Porto khá tốt, nhưng thành tích ở giải đấu này chưa phản ánh điều đó.

Phong độ PSV Eindhoven: thiếu ổn định

PSV Eindhoven thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua cả hai trận gần đây nhất, trước đó là chuỗi xen kẽ gồm một trận thắng, một trận thua và một trận thắng. Phong độ kém ổn định là mối lo lớn nhất của đoàn quân đến Estádio do Dragão.

Dù vậy, vị trí hạng 26 với 1 điểm vẫn giúp PSV Eindhoven đứng trên chủ nhà. Họ cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp để giữ nhịp bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội mang vào trận hai trạng thái trái ngược. FC Porto có phong độ gần đây tốt hơn, còn PSV Eindhoven có lợi thế về điểm số và thứ hạng. Đội nào kiểm soát được nhịp độ trong những phút đầu sẽ nắm lợi thế tâm lý.

FC Porto có sân nhà cùng đà hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng trước đó. PSV Eindhoven cần sự chắc chắn để không thua thêm một trận, sau hai thất bại gần nhất.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn cân bằng. FC Porto có phong độ nhỉnh hơn và lợi thế sân nhà, trong khi PSV Eindhoven nhỉnh hơn về điểm số và thứ hạng. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội nào xử lý tốt hơn áp lực trong một cuộc cạnh tranh sít sao ở nửa dưới bảng xếp hạng.

FC Porto 5 trận gần nhất B T T T T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới PSV Eindhoven 5 trận gần nhất B B T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H 26 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H 27 Viking 2 0 1 1 -2 1 H B … 29 Inter 2 0 0 2 -2 0 B B 30 FC Porto 2 0 0 2 -3 0 B B 31 Slavia Praha 2 0 0 2 -3 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng FC Porto ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster) ✚ V. Sousa (Leg Injury) ✚ William Gomes (Ankle Injury) ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster) ✚ V. Sousa (Leg Injury) ✚ William Gomes (Ankle Injury) PSV Eindhoven ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ K. Sildillia (Surgery) ✚ P. Wanner (Foot Injury) ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ R. Pepi (Injury) ✚ G. Til (Head Injury)