Trực tiếp FC Santa Coloma vs Rapid Vienna: Rapid Vienna vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Santa Coloma vs Rapid Vienna: Rapid Vienna vượt lên dẫn trước

Văn Thể23/07/2026 19:26

FC Santa Coloma bước vào trận đấu với phong độ thắng ở hai trận gần nhất, trong khi Rapid Vienna cần chứng minh năng lực trong chuyến làm khách tại Estadi Nacional.

FC Santa Coloma1 - 2Rapid ViennaHiệp 2 — phút 70'
  • 70'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FC Santa Coloma 1 - 2 Rapid Vienna.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Rapid Vienna): M. Haidara vào sân thay T. Adamsen.

  • 62'Rapid Vienna ép sân

    Cầm bóng: FC Santa Coloma 41% - 59% Rapid Vienna, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Santa Coloma): K. Temenuzhkov vào sân thay G. Lopez.

  • 56'BÀN THẮNG! Rapid Vienna (1-2)

    Phút 56': Y. Demir (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: M. Seidl). Tỷ số: 1 - 2.

  • 54'BÀN THẮNG! FC Santa Coloma (1-1)

    Phút 54': P. D. Munoz Martinez (FC Santa Coloma) lập công (kiến tạo: A. Arjona). Tỷ số: 1 - 1.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Santa Coloma 43% - 57% Rapid Vienna, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7.

  • 50'BÀN THẮNG! Rapid Vienna (0-1)

    Phút 50': S. Raux Yao (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: Y. Demir). Tỷ số: 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Santa Coloma 43% - 57% Rapid Vienna, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5.

  • 24'Rapid Vienna ép sân

    Cầm bóng: FC Santa Coloma 39% - 61% Rapid Vienna, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

  • 12'Rapid Vienna ép sân

    Cầm bóng: FC Santa Coloma 28% - 72% Rapid Vienna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Santa Coloma tiếp đón Rapid Vienna.

Cập nhật lúc 01:26 24/07/2026

Đội hình chính thức
FC Santa Coloma
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Gomez
Rapid Vienna
Sơ đồ 4-5-1 · HLV Johannes Thorup
12
André Alcaraz
2
Álex Rasines
5
Jorge Padilla
4
José María Gutiérrez Bellido
16
David Andrade
8
Íñigo Barrenetxea
6
Miguel López
18
Adria Arjona
22
Álex Gómez
10
Guillaume Lopez
9
Predrag Muñoz
1
Niklas Hedl
23
Jonas Auer
55
Nenad Cvetković
6
Serge-Philippe Raux-Yao
77
Bendegúz Bolla
15
Nikolaus Wurmbrand
18
Matthias Seidl
22
Yusuf Demir
29
Romeo Amane
8
Tonni Adamsen
9
Ercan Kara
Dự bị
FC Santa Coloma
13 Gorka San Nicolás23 Moisés San Nicolás25 Marc Rebés11 Roberto Rodríguez14 Raly Cabral21 Andy Villar7 Kun Temenuzhkov
Rapid Vienna
25 Paul Gartler2 Eaden Roka4 Jakob Schöller38 Jannes Horn47 Amin Gröller10 Petter Nosakhare Dahl17 Tobias Fjeld Gulliksen21 Louis Schaub30 Nicolas Bajlicz
Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026
FC Santa ColomaThống kêRapid Vienna
41%
Kiểm soát bóng
59%
4
Dứt điểm
9
1
Trúng đích
3
1
Phạt góc
4
7
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Thông tin trận đấu

FC Santa Coloma sẽ đối đầu Rapid Vienna tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Estadi Nacional.

FC Santa Coloma có điểm tựa từ phong độ gần đây

FC Santa Coloma đang sở hữu mạch phong độ tích cực với hai chiến thắng trong hai trận gần nhất. Dù dữ liệu hiện có không cung cấp thêm chi tiết về đối thủ, tỷ số hay diễn biến của các trận đấu này, kết quả toàn thắng vẫn mang đến cho đội chủ nhà sự tự tin trước cuộc chạm trán Rapid Vienna.

Đặc biệt, việc liên tiếp giành chiến thắng có thể giúp FC Santa Coloma nhập cuộc chủ động hơn. Trên sân Estadi Nacional, đội bóng này nhiều khả năng sẽ ưu tiên duy trì sự cân bằng, hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và tận dụng những thời điểm Rapid Vienna đẩy cao đội hình.

Rapid Vienna đứng trước bài kiểm tra trên sân khách

Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích đối đầu của Rapid Vienna. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về trạng thái thi đấu hiện tại của đội khách hay mức độ ổn định trong những trận vừa qua.

Trong bối cảnh đó, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ là một yếu tố đáng chú ý. Rapid Vienna cần tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co, đồng thời tìm cách tạo áp lực đủ lớn để buộc FC Santa Coloma phải lùi sâu. Ngược lại, nếu đội chủ nhà duy trì được cự ly đội hình và sự tập trung, họ có thể khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những giai đoạn chuyển trạng thái. FC Santa Coloma có cơ sở để chơi với sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp, nhưng việc đối đầu một đội khách chưa được cung cấp đầy đủ dữ liệu phong độ khiến họ cần giữ kỷ luật chiến thuật trong suốt trận đấu.

Với Rapid Vienna, ưu tiên quan trọng là kiểm soát bóng hiệu quả và không để những đợt phản công của FC Santa Coloma tạo ra khoảng trống nguy hiểm. Đội khách cũng cần kiên nhẫn trước một đối thủ đang có đà tâm lý tốt, thay vì đẩy nhanh nhịp độ khi chưa kiểm soát được thế trận.

Nhận định trước trận

FC Santa Coloma bước vào cuộc đối đầu với lợi thế rõ ràng về phong độ gần nhất khi toàn thắng hai trận. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ để so sánh toàn diện với Rapid Vienna về lực lượng, phong độ hoặc lịch sử đối đầu.

Vì thế, ưu thế tâm lý của đội chủ nhà có thể trở thành điểm đáng chú ý, trong khi Rapid Vienna được chờ đợi sẽ tìm cách kiểm soát trận đấu bằng sự chủ động và khả năng gây sức ép. Đây là cuộc chạm trán mà tính kỷ luật, sự tập trung và hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi có thể đóng vai trò quyết định.

FC Santa Coloma
5 trận gần nhất
TTBBB
2
Trận
2-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Rapid Vienna
5 trận gần nhất
TTTHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Santa Coloma vs Rapid Vienna: Rapid Vienna vượt lên dẫn trước
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