Trực tiếp FC Schalke 04 vs FSV Mainz 05: FSV Mainz 05 mở tỷ số

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Schalke 04 vs FSV Mainz 05: FSV Mainz 05 mở tỷ số

Văn Thể17/10/2026 15:46

FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém FSV Mainz 05 hai điểm. Hai đội gặp nhau lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại VELTINS-Arena.

FC Schalke 040 - 1FSV Mainz 05Hiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FC Schalke 04 0 - 1 FSV Mainz 05.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Kaishu Sano (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'FSV Mainz 05 ép sân

    Cầm bóng: FC Schalke 04 38% - 62% FSV Mainz 05, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 4 - 0.

  • 24'FSV Mainz 05 ép sân

    Cầm bóng: FC Schalke 04 39% - 61% FSV Mainz 05, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 3 - 0.

  • 24'BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (0-1)

    Phút 24': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Anthony Caci). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Schalke 04 55% - 45% FSV Mainz 05, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 3 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Schalke 04 tiếp đón FSV Mainz 05.

Cập nhật lúc 21:15 17/10/2026

Đội hình chính thức
FC Schalke 04
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Muslić
FSV Mainz 05
Sơ đồ 3-5-2 · HLV U. Fischer
1
L. Karius
4
H. Kuruçay
25
N. Katić
5
T. Becker
17
A. Gantenbein
23
S. El-Faouzi
13
S. Tanaka
8
R. Gosens
19
K. Karaman
24
A. Aouchiche
10
E. Džeko
1
A. Schwolow
21
D. da Costa
4
S. Posch
48
K. Potulski
19
A. Caci
7
Lee Jae-Sung
6
K. Sano
10
N. Amiri
2
P. Mwene
9
P. Tietz
23
S. Becker
Dự bị
FC Schalke 04
20 J. Adamu43 M. Ayhan33 Vitalie Becker29 Dina Ebimbe7 Hwang Hee-Chan22 K. Müller6 Schallenberg38 L. Vozar39 M. Wöber
FSV Mainz 05
3 F. Gruber17 B. Hollerbach40 M. Kinzig11 Königsdörffer15 L. Maloney5 E. Martel47 R. Nakuzola8 P. Nebel30 S. Widmer
Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026
FC Schalke 04Thống kêFSV Mainz 05
38%
Kiểm soát bóng
62%
3
Dứt điểm
5
0
Trúng đích
5
2
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
7
0
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
0

FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón FSV Mainz 05 trên sân VELTINS-Arena lúc 20h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Schalke xếp hạng 14 với 5 điểm, kém đối thủ xếp hạng 9 đúng 2 điểm. Chỉ cần một kết quả tích cực, thứ tự trên bảng xếp hạng có thể thay đổi.

Khoảng cách chỉ hai điểm giữa hai đội

FSV Mainz 05 đang đứng thứ 9 với 7 điểm, còn FC Schalke 04 đứng thứ 14 với 5 điểm. Khoảng cách này rất nhỏ, nên kết quả của trận đấu có ý nghĩa với cả hai bên. Đội thắng sẽ nới rộng hoặc xóa bỏ chênh lệch, đội thua sẽ phải nhìn lại hành trình của mình.

Với Schalke, đây là dịp để chứng minh họ xứng đáng ở gần nhóm trên hơn là vị trí hiện tại. Với Mainz, ba điểm sẽ giúp họ củng cố vị trí và tạo khoảng cách an toàn với đối thủ cạnh tranh.

Phong độ: cả hai cùng muốn xoay chuyển sau thất bại gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, FC Schalke 04 thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm trừ là trận thua mới nhất, nhưng trước đó họ có chuỗi hai trận thắng liên tiếp, một trận hòa rồi một trận thắng nữa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà giữ được sự ổn định ở phần lớn thời gian.

FSV Mainz 05 cũng có thành tích 5 trận tương tự về số trận thắng: thắng 3 trận và thua 2 trận. Họ cũng thua ở lượt đấu gần nhất, sau đó có hai trận thắng liên tiếp, một trận thua và một trận thắng ở thời điểm cũ hơn. Phong độ của đội khách vì thế chưa thật đều.

Như vậy, cả hai đội cùng bước vào trận với tâm lý muốn nhanh chóng xóa đi thất bại gần nhất. Đội nào kiểm soát nhịp độ tốt hơn trong giai đoạn đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Schalke 04 thắng 2 trận, hòa 3 trận, còn FSV Mainz 05 chưa thắng trận nào. Đội chủ nhà chưa thua trong cả 5 lần gặp nhau này, một con số đáng kể về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, việc có tới 3 trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường rất cân bằng. Schalke chưa thể xem đây là lợi thế tuyệt đối, bởi Mainz đã nhiều lần giữ được thế trận chặt chẽ trước họ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu là hai yếu tố giúp Schalke có cơ sở để chủ động hơn. Họ cần tận dụng sự ủng hộ của khán giả trên VELTINS-Arena để gây áp lực ngay từ đầu trận, tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co như nhiều lần gặp nhau trước đó.

Về phía Mainz, đội xếp trên về điểm số và thứ hạng sẽ muốn kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Việc họ chưa thắng Schalke trong 5 lần gần nhất là thử thách tâm lý mà đội khách cần vượt qua.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ gần nhau và cách biệt điểm số nhỏ. Schalke có lợi thế sân nhà, chuỗi 5 lần đối đầu không thua và đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Mainz đứng cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng đang gặp khó khăn khi đối đầu với đối thủ này.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng, và bất kỳ đội nào làm chủ được tâm lý sau thất bại gần nhất sẽ có lợi thế để bứt lên trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Schalke 04 · 2 thắng3 hòaFSV Mainz 05 · 0 thắng
06/05/2023
FSV Mainz 05
2 - 3
FC Schalke 04
FS0
10/11/2022
FC Schalke 04
1 - 0
FSV Mainz 05
FS0
06/03/2021
FC Schalke 04
0 - 0
FSV Mainz 05
Hòa
07/11/2020
FSV Mainz 05
2 - 2
FC Schalke 04
Hòa
17/02/2020
FSV Mainz 05
0 - 0
FC Schalke 04
Hòa
FC Schalke 04
5 trận gần nhất
BTTHT
5
Trận
1-2-2
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
6
Thủng lưới
FSV Mainz 05
5 trận gần nhất
BTTBT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
13
Ghi (TB 2.6)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg5410+1013THTTT
2Borussia Dortmund5410+713HTTTT
3Bayern München5320+1211HTTHT
8Eintracht Frankfurt6222-68TBHTB
9FSV Mainz 055212+37BTBTH
10SV Elversberg521207BHBTT
13Hamburger SV5203-106TTBBB
14FC Schalke 045122-25BHTHB
15SC Paderborn 075113-44BTBBH
Tình hình lực lượng
FC Schalke 04
M. Sylla (Leg Injury)
D. Ljubicic (Knee Injury)
M. Sylla (Leg Injury)
D. Ljubicic (Knee Injury)
FSV Mainz 05
D. Kohr (Foot Injury)
O. Ruoppi (Knee Injury)
Silas (Broken shinbone)
R. Zentner (Hand Injury)
D. Kohr (Foot Injury)
O. Ruoppi (Knee Injury)
Silas (Broken shinbone)
R. Zentner (Hand Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp FC Schalke 04 vs FSV Mainz 05: FSV Mainz 05 mở tỷ số
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO