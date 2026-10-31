TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Schalke 04 vs RB Leipzig: RB Leipzig ép sân, chưa có bàn thắng RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 12 điểm, đứng thứ 6, và làm khách của FC Schalke 04 tại VELTINS-Arena lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

FC Schalke 04 0 - 0 RB Leipzig Hiệp 1 — phút 37' 37' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: FC Schalke 04 39% - 61% RB Leipzig, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 1.

25' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: FC Schalke 04 36% - 64% RB Leipzig, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 1.

12' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: FC Schalke 04 31% - 69% RB Leipzig, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

3' BÀN THẮNG! RB Leipzig (0-1) Phút 3': Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu FC Schalke 04 tiếp đón RB Leipzig.

Cập nhật lúc 22:07 31/10/2026

Đội hình chính thức FC Schalke 04 Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Muslić RB Leipzig Sơ đồ 4-5-1 · HLV M. Demichelis 1 L. Karius 43 M. Ayhan 25 N. Katić 4 H. Kuruçay 5 T. Becker 19 K. Karaman 13 S. Tanaka 24 A. Aouchiche 33 Vitalie Becker 20 J. Adamu 7 Hwang Hee-Chan 26 Vandevoordt 39 B. Henrichs 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 10 B. Gruda 20 R. Reitz 21 N. El Aynaoui 6 E. Banzuzi 7 A. Nusa 40 Rômulo Dự bị FC Schalke 04 29 Dina Ebimbe 10 E. Džeko 40 E. Gashi 11 B. Lasme 21 D. Ljubičić 22 K. Müller 35 Jean-Paul N'Diaye 27 F. Porath 36 Johannes Simon Siebeking RB Leipzig 14 Baumgartner 35 Max Finkgräfe 27 T. Gomis 2 A. Koné 28 C. Nkunku 1 Ø. Nyland 13 N. Seiwald 17 R. Baku 11 J. Bakayoko Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026

FC Schalke 04 Thống kê RB Leipzig 39% Kiểm soát bóng 61% 3 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 9 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 1

RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 12 điểm. Chuyến làm khách trên sân VELTINS-Arena của FC Schalke 04, đội đứng thứ 16 với 6 điểm, là cơ hội để đội khách củng cố vị trí đó. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

RB Leipzig bám sát nhóm dẫn đầu

Với 12 điểm, RB Leipzig chiếm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và đang áp sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với các đối thủ trực tiếp.

Phong độ của đội khách khá tích cực nhưng chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thắng đến ở những trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Điều này cho thấy đội bóng đã lấy lại được nhịp thi đấu.

FC Schalke 04 cần tìm lại sự ổn định

Chủ nhà đang ở vị trí thứ 16 với 6 điểm, kém RB Leipzig 6 điểm. Phong độ gần đây là điều khiến FC Schalke 04 phải lo lắng: trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Cụ thể hơn, FC Schalke 04 thua trận mới nhất, trước đó hòa một trận rồi thua tiếp hai trận. Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này là trận xa nhất. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ trên khán đài sẽ là chỗ dựa để đội chủ nhà cải thiện hình ảnh.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về một phía

Lịch sử gần đây hoàn toàn ủng hộ RB Leipzig. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Schalke 04 không thắng, không hòa trận nào, còn RB Leipzig thắng cả 5. Đây là khoảng cách tâm lý đáng kể mà đội chủ nhà phải vượt qua trước giờ bóng lăn.

Tuy vậy, kết quả đối đầu chỉ phản ánh những gì đã qua. Với phong độ chưa ổn định của cả hai đội, trận đấu vẫn có thể diễn ra khó lường.

Điểm then chốt của trận đấu

Với RB Leipzig, bài toán là duy trì mạch kết quả tốt để không tụt lại phía sau nhóm dự cúp châu lục. Đội đang đứng cao hơn đối thủ 10 bậc và có thế đối đầu áp đảo, nên áp lực phải chiếm thế chủ động ngay từ đầu trận là khá rõ.

Với FC Schalke 04, thách thức lớn nhất là chặn đứng chuỗi kết quả không thuận lợi. Nếu giữ được kỷ luật trước đối thủ đang có phong độ tốt hơn, chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trên sân nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, RB Leipzig đang là đội được đánh giá cao hơn. FC Schalke 04 cần một màn trình diễn chặt chẽ và hiệu quả để thay đổi xu hướng. Trận đấu tại VELTINS-Arena vì thế mang ý nghĩa lớn với cả hai: một bên muốn bám chặt nhóm đầu, một bên muốn tìm lại niềm tin.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Schalke 04 · 0 thắng 0 hòa RB Leipzig · 5 thắng RB Leipzig 4 - 2 FC Schalke 04 RL FC Schalke 04 1 - 6 RB Leipzig RL FC Schalke 04 0 - 3 RB Leipzig RL RB Leipzig 4 - 0 FC Schalke 04 RL FC Schalke 04 0 - 5 RB Leipzig RL

FC Schalke 04 5 trận gần nhất B H B B T 7 Trận 1-3-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 7 Thủng lưới RB Leipzig 5 trận gần nhất T T B B T 7 Trận 4-0-3 T-H-B 20 Ghi (TB 2.9) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T … 5 SV Elversberg 8 4 1 3 0 13 T B T B H 6 RB Leipzig 7 4 0 3 +9 12 T B T B T 7 Werder Bremen 7 3 3 1 +1 12 T H H T H … 15 VfB Stuttgart 7 2 0 5 -3 6 B B T B B 16 FC Schalke 04 7 1 3 3 -3 6 H B B H T 17 Union Berlin 7 1 3 3 -12 6 H H T B B …

Tình hình lực lượng FC Schalke 04 ✚ J. Bachmann (Hip Injury) ✚ S. El-Faouzi (Broken nose) ✚ A. Gantenbein (Muscle Injury) ✚ R. Gosens (Head Injury) ✚ M. Sylla (Leg Injury) ✚ L. Vozar (Illness) ✚ M. Wober (Muscle Injury) ✚ J. Bachmann (Hip Injury) RB Leipzig ✚ M. Esteve (Knock) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ M. Esteve (Knock) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury)