Trực tiếp FC Schalke 04 vs SV Elversberg: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Schalke 04 vs SV Elversberg: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
FC Schalke 04 quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán SV Elversberg lúc 22h30 ngày 20/09/2026 trên sân VELTINS-Arena trong trận cầu then chốt.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 87'SV Elversberg ép sân
Cầm bóng: FC Schalke 04 41% - 59% SV Elversberg, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 2.
- 87'Thay người
Phút 87' (SV Elversberg): Francis Onyeka vào sân thay Cole Campbell.
- 78'Thay người
Phút 78' (FC Schalke 04): Ron Schallenberg vào sân thay Satoshi Tanaka.
- 76'Thay người
Phút 76' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay David Mokwa.
- 76'Thay người
Phút 76' (SV Elversberg): Nicholas Mickelson vào sân thay Lasse Günther.
- 75'SV Elversberg ép sân
Cầm bóng: FC Schalke 04 42% - 58% SV Elversberg, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 70'Thay người
Phút 70' (FC Schalke 04): Vitalie Becker vào sân thay Robin Gosens.
- 70'Thay người
Phút 70' (FC Schalke 04): Hwang Hee-Chan vào sân thay Adil Aouchiche.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: FC Schalke 04 43% - 57% SV Elversberg, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 1.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Hassan Kurucay (FC Schalke 04) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thay người
Phút 62' (FC Schalke 04): Maximilian Wöber vào sân thay Timo Becker.
- 62'Thay người
Phút 62' (FC Schalke 04): Moussa Sylla vào sân thay Edin Džeko.
- 51'SV Elversberg ép sân
Cầm bóng: FC Schalke 04 42% - 58% SV Elversberg, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 51'Thay người
Phút 51' (SV Elversberg): Luca Sirch vào sân thay Jan Gyamerah.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (SV Elversberg): Maurice Krattenmacher vào sân thay Noah Darvich.
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: FC Schalke 04 44% - 56% SV Elversberg, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Noah Darvich (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: FC Schalke 04 44% - 56% SV Elversberg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': Felix Keidel (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 15'Thế trận giằng co
Cầm bóng: FC Schalke 04 55% - 45% SV Elversberg, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Schalke 04 tiếp đón SV Elversberg.
Cập nhật lúc 00:18 21/09/2026
FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách điểm số trong cuộc tiếp đón SV Elversberg vào lúc 22h30 ngày 20/09/2026. Màn so tài diễn ra trên sân vận động VELTINS-Arena hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi để duy trì vị thế trong cuộc đua cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.
Tình thế bám đuổi trên bảng xếp hạng
Bước vào trận đấu này, SV Elversberg đang nắm giữ vị trí thứ 8 với 6 điểm sau những vòng đấu đã qua. Đội khách cho thấy sự khởi đầu tương đối thuận lợi và sẵn sàng tạo nên thử thách lớn cho bất kỳ đối thủ nào. Khoảng cách giữa họ và nhóm phía trên vẫn đang được duy trì ở mức sít sao, tạo động lực lớn trước chuyến hành quân xa nhà.
Trong khi đó, FC Schalke 04 hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 4 điểm trong tay. Dù đang kém đối thủ 2 điểm, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ hội vượt lên nếu giành trọn vẹn kết quả tối đa trên sân VELTINS-Arena. Sự chênh lệch mong manh giữa hai đội biến màn đối đầu trực tiếp này trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự cúp châu lục mùa này.
Tương quan phong độ và lịch sử đối đầu
Xét về phong độ gần đây, hai đội đang thể hiện những bộ mặt trái ngược nhau qua từng lượt trận. Trong 3 trận đấu gần nhất, SV Elversberg sở hữu phong độ ấn tượng hơn khi giành 2 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận 1 thất bại ở trận đấu trước đó. Sự tự tin của các cầu thủ đội khách phần nào được củng cố nhờ mạch hưng phấn từ các kết quả khả quan gần đây.
Ngược lại, FC Schalke 04 đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất tính từ trận mới nhất lùi về trước, đội chủ sân VELTINS-Arena lần lượt nhận 1 trận thua, 1 trận hòa và có 1 chiến thắng. Phong độ có phần chững lại buộc ban huấn luyện đội bóng phải có những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng nhằm nhanh chóng lấy lại nhịp độ thi đấu tốt nhất.
Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất dành cho FC Schalke 04 lại nằm ở lịch sử chạm trán. Thống kê trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy cán cân nghiêng rõ về phía đội chủ nhà với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước SV Elversberg. Lợi thế đối đầu trong quá khứ kết hợp cùng điểm tựa sân nhà VELTINS-Arena sẽ là yếu tố tiếp thêm sức mạnh tinh thần đáng kể cho FC Schalke 04.
Cục diện chiến thuật trên sân VELTINS-Arena
SV Elversberg nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy lối chơi chủ động vốn đã mang lại 2 chiến thắng gần đây để gây sức ép lên tuyến phòng ngự đối phương. Đội khách hiểu rằng việc duy trì được sự tập trung cao độ sẽ giúp họ đứng vững trước áp lực từ các khán đài và bảo vệ vị trí thứ 8 hiện có.
Về phía FC Schalke 04, nhiệm vụ tối thượng là cải thiện hiệu quả ở khâu chuyển đổi trạng thái và gia tăng sự chắc chắn trong lối chơi. Với mục tiêu kiên định là bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà chắc chắn sẽ nỗ lực kiểm soát nhịp độ trận đấu, khai thác tối đa ưu thế đối đầu vượt trội để hướng tới một kết quả thuận lợi trước đối thủ trực tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)