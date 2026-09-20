TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Schalke 04 vs SV Elversberg: Trận đấu đang diễn ra FC Schalke 04 quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán SV Elversberg lúc 22h30 ngày 20/09/2026 trên sân VELTINS-Arena trong trận cầu then chốt.

FC Schalke 04 0 - 0 SV Elversberg Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu FC Schalke 04 tiếp đón SV Elversberg.

Cập nhật lúc 22:40 20/09/2026

Đội hình chính thức FC Schalke 04 Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Muslić SV Elversberg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner 1 L. Karius 5 T. Becker 25 N. Katić 4 H. Kuruçay 29 Dina Ebimbe 23 S. El-Faouzi 13 S. Tanaka 8 R. Gosens 19 K. Karaman 24 A. Aouchiche 10 E. Džeko 20 N. Kristof 30 J. Gyamerah 19 L. Pinckert 31 M. Rohr 21 L. Günther 43 F. Keidel 8 Ł. Poręba 25 L. Petkov 10 Noah Darvich 39 William Cole Campbell 42 D. Mokwa Dự bị FC Schalke 04 7 Hwang Hee-Chan 38 L. Vozar 22 K. Müller 9 M. Sylla 6 Schallenberg 39 M. Wöber 20 J. Adamu 43 M. Ayhan 33 Vitalie Becker SV Elversberg 6 A. Condé 7 Krattenmacher 3 F. Le Joncour 2 N. Mickelson 40 Francis-Ikechukwu Onyeka 24 Schnellbacher 26 L. Sirch 28 T. Boss 9 N. Futkeu Cập nhật đội hình lúc 22:03 20/09/2026

FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách điểm số trong cuộc tiếp đón SV Elversberg vào lúc 22h30 ngày 20/09/2026. Màn so tài diễn ra trên sân vận động VELTINS-Arena hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi để duy trì vị thế trong cuộc đua cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Tình thế bám đuổi trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, SV Elversberg đang nắm giữ vị trí thứ 8 với 6 điểm sau những vòng đấu đã qua. Đội khách cho thấy sự khởi đầu tương đối thuận lợi và sẵn sàng tạo nên thử thách lớn cho bất kỳ đối thủ nào. Khoảng cách giữa họ và nhóm phía trên vẫn đang được duy trì ở mức sít sao, tạo động lực lớn trước chuyến hành quân xa nhà.

Trong khi đó, FC Schalke 04 hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 4 điểm trong tay. Dù đang kém đối thủ 2 điểm, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ hội vượt lên nếu giành trọn vẹn kết quả tối đa trên sân VELTINS-Arena. Sự chênh lệch mong manh giữa hai đội biến màn đối đầu trực tiếp này trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự cúp châu lục mùa này.

Tương quan phong độ và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ gần đây, hai đội đang thể hiện những bộ mặt trái ngược nhau qua từng lượt trận. Trong 3 trận đấu gần nhất, SV Elversberg sở hữu phong độ ấn tượng hơn khi giành 2 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận 1 thất bại ở trận đấu trước đó. Sự tự tin của các cầu thủ đội khách phần nào được củng cố nhờ mạch hưng phấn từ các kết quả khả quan gần đây.

Ngược lại, FC Schalke 04 đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất tính từ trận mới nhất lùi về trước, đội chủ sân VELTINS-Arena lần lượt nhận 1 trận thua, 1 trận hòa và có 1 chiến thắng. Phong độ có phần chững lại buộc ban huấn luyện đội bóng phải có những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng nhằm nhanh chóng lấy lại nhịp độ thi đấu tốt nhất.

Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất dành cho FC Schalke 04 lại nằm ở lịch sử chạm trán. Thống kê trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy cán cân nghiêng rõ về phía đội chủ nhà với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước SV Elversberg. Lợi thế đối đầu trong quá khứ kết hợp cùng điểm tựa sân nhà VELTINS-Arena sẽ là yếu tố tiếp thêm sức mạnh tinh thần đáng kể cho FC Schalke 04.

Cục diện chiến thuật trên sân VELTINS-Arena

SV Elversberg nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy lối chơi chủ động vốn đã mang lại 2 chiến thắng gần đây để gây sức ép lên tuyến phòng ngự đối phương. Đội khách hiểu rằng việc duy trì được sự tập trung cao độ sẽ giúp họ đứng vững trước áp lực từ các khán đài và bảo vệ vị trí thứ 8 hiện có.

Về phía FC Schalke 04, nhiệm vụ tối thượng là cải thiện hiệu quả ở khâu chuyển đổi trạng thái và gia tăng sự chắc chắn trong lối chơi. Với mục tiêu kiên định là bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà chắc chắn sẽ nỗ lực kiểm soát nhịp độ trận đấu, khai thác tối đa ưu thế đối đầu vượt trội để hướng tới một kết quả thuận lợi trước đối thủ trực tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Schalke 04 · 3 thắng 1 hòa SV Elversberg · 1 thắng SV Elversberg 1 - 2 FC Schalke 04 FS0 FC Schalke 04 1 - 0 SV Elversberg FS0 FC Schalke 04 1 - 2 SV Elversberg SE SV Elversberg 1 - 4 FC Schalke 04 FS0 SV Elversberg 1 - 1 FC Schalke 04 Hòa

FC Schalke 04 5 trận gần nhất T H B T B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới SV Elversberg 5 trận gần nhất B T T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 7 RB Leipzig 3 2 0 1 +6 6 T B T 8 SV Elversberg 3 2 0 1 +1 6 B T T 9 Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 -1 5 H T B H 10 Bayer Leverkusen 3 1 1 1 +3 4 H T B 11 FC Schalke 04 3 1 1 1 -1 4 T H B 12 1. FC Köln 4 1 1 2 -3 4 B H B T …

Tình hình lực lượng FC Schalke 04 ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) SV Elversberg ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ F. Onyeka (Injury) ✚ L. Schnellbacher (Illness) ✚ T. Zimmerschied (Back Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ F. Onyeka (Injury) ✚ L. Schnellbacher (Illness) ✚ T. Zimmerschied (Back Injury)