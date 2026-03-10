TRỰC TIẾP Trực tiếp FC St. Pauli vs Borussia Mönchengladbach: Hiệp 2 bắt đầu, Borussia Mönchengladbach dẫn 1-0 Cuộc so tài giữa FC St. Pauli và Borussia Mönchengladbach diễn ra lúc 20h30 ngày 03/10/2026, thời điểm cả hai câu lạc bộ đều hướng tới một màn trình diễn bùng nổ.

FC St. Pauli 0 - 1 Borussia Mönchengladbach Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC St. Pauli 0 - 1 Borussia Mönchengladbach.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (0-1) Phút 15': T. Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu FC St. Pauli tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

Cập nhật lúc 22:04 03/10/2026

Cuộc so tài giữa FC St. Pauli và Borussia Mönchengladbach vào lúc 20h30 ngày 03/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với quyết tâm giành lấy một kết quả tích cực. Mỗi bên đều mang theo những mục tiêu riêng nhằm củng cố sự tự tin cho chặng đường phía trước.

Phong độ gần đây của hai đội

Đội chủ nhà FC St. Pauli thể hiện những màn trình diễn tương đối đa dạng trong giai đoạn vừa qua. Ở 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại. Mặc dù vẫn có những thời điểm thi đấu khởi sắc, sự thiếu ổn định ở một số trận cầu khiến họ rất quyết tâm khẳng định lại vị thế của mình.

Ở chiều ngược lại, Borussia Mönchengladbach đang duy trì mạch thăng hoa ấn tượng. Đội khách sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi thành tích ấn tượng này mang lại tâm lý hưng phấn đáng kể cho các cầu thủ Borussia Mönchengladbach trước chuyến làm khách sắp tới.

Tương quan từ các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Borussia Mönchengladbach. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Borussia Mönchengladbach chiếm ưu thế khi giành tới 3 chiến thắng. Về phía FC St. Pauli, họ có được 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm ở 1 trận đấu còn lại.

Ưu thế đối đầu trong quá khứ là điểm tựa tinh thần lớn cho Borussia Mönchengladbach. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà sẽ tiếp thêm động lực cho FC St. Pauli để tạo nên thế trận cân bằng và tìm kiếm điểm số quan trọng.

Kỳ vọng chuyên môn

Với phong độ toàn thắng ở 5 trận vừa qua, Borussia Mönchengladbach được đánh giá cao về khả năng chủ động kiểm soát nhịp độ. Sự liền mạch trong lối chơi của đội khách sẽ là bài toán không hề đơn giản cho hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, FC St. Pauli chắc chắn sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân bãi cùng tinh thần quyết tâm cao độ để gây sức ép lên đội khách. Trận so tài hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với những toan tính thận trọng từ cả hai ban huấn luyện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC St. Pauli · 1 thắng 1 hòa Borussia Mönchengladbach · 3 thắng Borussia Mönchengladbach 2 - 0 FC St. Pauli BM Borussia Mönchengladbach 1 - 2 FC St. Pauli FSP FC St. Pauli 0 - 4 Borussia Mönchengladbach BM FC St. Pauli 1 - 1 Borussia Mönchengladbach Hòa Borussia Mönchengladbach 2 - 0 FC St. Pauli BM

FC St. Pauli 5 trận gần nhất H T H B B 7 Trận 4-2-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.6) 11 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất T B B B B 9 Trận 7-1-1 T-H-B 32 Ghi (TB 3.6) 10 Thủng lưới