TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Thun vs Dinamo Zagreb: Hết hiệp 1, FC Thun dẫn 1-0 FC Thun chạm trán Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Champions League.

FC Thun 1 - 0 Dinamo Zagreb Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

41' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% Dinamo Zagreb, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 2.

29' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Thun 51% - 49% Dinamo Zagreb, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 2.

20' BÀN THẮNG! FC Thun (1-0) Phút 20': B. Labeau (FC Thun) lập công (kiến tạo: F. Fehr). Tỷ số: 1 - 0.

15' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Thun 44% - 56% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 3.

2' Thẻ vàng Phút 2': M. Zajc (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Holding).

0' Trận đấu bắt đầu FC Thun tiếp đón Dinamo Zagreb.

Cập nhật lúc 01:49 22/07/2026

Đội hình chính thức FC Thun Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luca Privitelli Gian Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Kovacevic 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 19 Jan Bamert 23 Marco Bürki 27 Michael Heule 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 78 Valmir Matoshi 30 Nico Maier 9 Furkan Dursun 96 Brighton Labeau 44 Ivan Filipović 25 Moris Valinčić 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 3 Bruno Goda 8 Miha Zajc 27 Josip Mišić 21 Mateo Lisica 10 Gabriel Vidović 99 Mislav Oršić 9 Dion Drena Beljo Dự bị FC Thun 25 Tim Spycher 5 Nicolas Bürgy 37 Lucien Dähler 54 Louis Passavant 17 Ashvin Balaruban 21 Dorian Derbaci 52 Adam Ilic 13 Nassim Zoukit 11 Layton Stewart Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 33 Ivan Nevistić 6 Stjepan Radeljić 13 Paul Bismarck Tabinas 15 Niko Galešić 22 Matteo Pérez Vinlöf 80 Lukas Kačavenda 41 Sven Šunta 11 Arber Hoxha Cập nhật đội hình lúc 00:33 22/07/2026

FC Thun Thống kê Dinamo Zagreb 50% Kiểm soát bóng 50% 8 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

FC Thun sẽ đối đầu Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là những thông tin đã được xác nhận về trận đấu.

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế chuyên môn hay diễn biến chiến thuật.

Những yếu tố chưa thể đánh giá

Phong độ gần đây thường cho thấy khả năng duy trì sự ổn định của mỗi đội, trong khi thành tích đối đầu có thể cung cấp thêm bối cảnh trước trận. Tuy nhiên, các số liệu này chưa được cung cấp cho FC Thun và Dinamo Zagreb.

Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, sơ đồ dự kiến và cách tiếp cận trận đấu cũng chưa có. Do đó, mọi nhận định chi tiết về khu vực kiểm soát bóng, khả năng tạo cơ hội hoặc điểm nóng chiến thuật đều có thể dẫn đến suy đoán không đủ cơ sở.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Stockhorn Arena sẽ là cuộc chạm trán giữa FC Thun và Dinamo Zagreb trong khuôn khổ UEFA Champions League. Dù vậy, khi chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và mục tiêu cụ thể của hai đội, chưa thể xác định đội nào đang nắm lợi thế rõ ràng.

Nhìn chung, các đánh giá đáng tin cậy hơn về trận đấu cần dựa trên thông tin đội hình, phong độ và bối cảnh giải đấu được cập nhật trước giờ bóng lăn. Hiện chưa có đủ dữ liệu để dự đoán kết quả cụ thể.

FC Thun 5 trận gần nhất B H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất H T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới