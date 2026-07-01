TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Twente vs Ferencvárosi: Đội hình xuất phát FC Twente tiếp đón Ferencvárosi tại De Grolsch Veste lúc 01:00 ngày 24/07/2026, trong trận đấu cần được đánh giá qua cách hai đội triển khai thế trận.

FC Twente vs Ferencvárosi SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FC Twente và Ferencvárosi đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:33 24/07/2026

Đội hình chính thức FC Twente Sơ đồ 4-2-1-3 Ferencvárosi Sơ đồ 4-3-3 1 Lars Unnerstall 28 Bart van Rooij 23 Stav Lemkin 43 Ruud Nijstad 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 20 Thomas van den Belt 14 Kristian Hlynsson 11 Daan Rots 9 Wout Weghorst 27 Sondre Ørjasæter 90 Dénes Dibusz 14 Attila Osváth 4 Mariano Gómez 28 Toon Raemaekers 20 Cadu 17 Marius Corbu 88 Philippe Rommens 36 Gabi Kanichowsky 16 Kristoffer Zachariassen 75 Lenny Joseph 11 Bamidele Yusuf Dự bị FC Twente 3 Robin Pröpper 4 Mathias Kjølø 7 Marko Pjaca 10 Sam Lammers 12 Guilherme Peixoto 19 Younes Taha 22 Remko Pasveer 24 Krzysztof Kurowski 25 Lucas Vennegoor of Hesselink Ferencvárosi 1 Ádám Varga 5 Nathan Zohoré 7 Elton Acolatse 10 Jonathan Levi 15 Daniel Arzani 19 Franko Kovacevic 21 Endre Botka 30 Zsombor Gruber 47 Callum O'Dowda Cập nhật đội hình lúc 00:33 24/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Twente sẽ đối đầu Ferencvárosi tại UEFA Europa League vào lúc 01:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân De Grolsch Veste.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có sự khác biệt về bối cảnh sân bãi: FC Twente được chơi trên sân nhà, còn Ferencvárosi phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp vị trí giải đấu, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc thông tin về lực lượng của hai bên.

Phân tích thế trận

Trong điều kiện chưa có số liệu chi tiết về cách vận hành của từng đội, yếu tố đáng chú ý nhất trước trận là khả năng kiểm soát không gian của FC Twente tại De Grolsch Veste và cách Ferencvárosi ứng phó với sức ép sân khách.

FC Twente nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Nếu kiểm soát được khu vực giữa sân, đội chủ nhà có thể duy trì áp lực và buộc đối thủ phải lùi thấp. Dù vậy, chưa có đủ thông tin để khẳng định sơ đồ hoặc phương án triển khai cụ thể của FC Twente.

Ở chiều ngược lại, Ferencvárosi cần giữ cự ly đội hình ổn định và hạn chế khoảng trống khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Khả năng tận dụng những thời điểm FC Twente dâng cao sẽ là một trong những điểm có thể ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu, nhưng dữ liệu hiện tại không cho phép xác định đội khách sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào.

Những điểm cần theo dõi

Cách FC Twente tận dụng lợi thế sân nhà tại De Grolsch Veste.

Khả năng Ferencvárosi duy trì sự cân bằng khi thi đấu trên sân khách.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân, nơi có thể quyết định quyền kiểm soát thế trận.

Điều chỉnh chiến thuật của hai huấn luyện viên trong từng giai đoạn trận đấu.

Nhận định trước trận

FC Twente có lợi thế sân nhà, nhưng những dữ liệu quan trọng về phong độ, lực lượng và chiến thuật chưa được cung cấp. Vì vậy, trận đấu này nên được nhìn nhận qua cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát bóng và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái.

Ferencvárosi có thể hướng đến một thế trận chặt chẽ để giảm ảnh hưởng từ lợi thế sân bãi của đối thủ. Trong khi đó, FC Twente sẽ cần biến ưu thế địa điểm thi đấu thành sức ép thực tế thay vì chỉ kiểm soát bóng đơn thuần. Cục diện nhiều khả năng sẽ được định hình bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển đổi và những sai lầm trong tổ chức phòng ngự.

FC Twente 5 trận gần nhất B H T T T Ferencvárosi 5 trận gần nhất T T T B T

Tình hình lực lượng FC Twente ✚ Issam El Maach (Muscle Injury) ✚ Mees Hilgers (Cruciate Ligament Tear) Ferencvárosi Không có thông tin