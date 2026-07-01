Trực tiếp FC Twente vs Ferencvárosi: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Twente vs Ferencvárosi: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể24/07/2026 00:23

FC Twente tiếp đón Ferencvárosi tại De Grolsch Veste lúc 01:00 ngày 24/07/2026, trong trận đấu cần được đánh giá qua cách hai đội triển khai thế trận.

FC Twente1 - 1FerencvárosiHiệp 2 — phút 50'
  • 50'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FC Twente 1 - 1 Ferencvárosi.

  • 50'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: FC Twente 64 - 36 Ferencvárosi, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 38'BÀN THẮNG! FC Twente (1-1)

    Phút 38': Aske Adelgaard () lập công (kiến tạo: Sondre Ørjasæter). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: FC Twente 68 - 32 Ferencvárosi, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

  • 25'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: FC Twente 69 - 31 Ferencvárosi, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 14'BÀN THẮNG! Ferencvárosi (0-1)

    Phút 14': Lenny Joseph () lập công (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: FC Twente 67 - 33 Ferencvárosi, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Twente tiếp đón Ferencvárosi.

Cập nhật lúc 02:08 24/07/2026

Đội hình chính thức
FC Twente
Sơ đồ 4-2-1-3
Ferencvárosi
Sơ đồ 4-3-3
1
Lars Unnerstall
28
Bart van Rooij
23
Stav Lemkin
43
Ruud Nijstad
29
Aske Adelgaard
6
Ramiz Zerrouki
20
Thomas van den Belt
14
Kristian Hlynsson
11
Daan Rots
9
Wout Weghorst
27
Sondre Ørjasæter
90
Dénes Dibusz
14
Attila Osváth
4
Mariano Gómez
28
Toon Raemaekers
20
Cadu
17
Marius Corbu
88
Philippe Rommens
36
Gabi Kanichowsky
16
Kristoffer Zachariassen
75
Lenny Joseph
11
Bamidele Yusuf
Dự bị
FC Twente
3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink
Ferencvárosi
1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi15 Daniel Arzani19 Franko Kovacevic21 Endre Botka30 Zsombor Gruber47 Callum O'Dowda
Cập nhật đội hình lúc 00:33 24/07/2026
FC TwenteThống kêFerencvárosi
64%
Kiểm soát bóng
36%
5
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
1
2
Phạt góc
3
7
Phạm lỗi
3
0
Việt vị
1

Thông tin trận đấu

FC Twente sẽ đối đầu Ferencvárosi tại UEFA Europa League vào lúc 01:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân De Grolsch Veste.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có sự khác biệt về bối cảnh sân bãi: FC Twente được chơi trên sân nhà, còn Ferencvárosi phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp vị trí giải đấu, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc thông tin về lực lượng của hai bên.

Phân tích thế trận

Trong điều kiện chưa có số liệu chi tiết về cách vận hành của từng đội, yếu tố đáng chú ý nhất trước trận là khả năng kiểm soát không gian của FC Twente tại De Grolsch Veste và cách Ferencvárosi ứng phó với sức ép sân khách.

FC Twente nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Nếu kiểm soát được khu vực giữa sân, đội chủ nhà có thể duy trì áp lực và buộc đối thủ phải lùi thấp. Dù vậy, chưa có đủ thông tin để khẳng định sơ đồ hoặc phương án triển khai cụ thể của FC Twente.

Ở chiều ngược lại, Ferencvárosi cần giữ cự ly đội hình ổn định và hạn chế khoảng trống khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Khả năng tận dụng những thời điểm FC Twente dâng cao sẽ là một trong những điểm có thể ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu, nhưng dữ liệu hiện tại không cho phép xác định đội khách sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào.

Những điểm cần theo dõi

  • Cách FC Twente tận dụng lợi thế sân nhà tại De Grolsch Veste.
  • Khả năng Ferencvárosi duy trì sự cân bằng khi thi đấu trên sân khách.
  • Cuộc đấu ở khu vực giữa sân, nơi có thể quyết định quyền kiểm soát thế trận.
  • Điều chỉnh chiến thuật của hai huấn luyện viên trong từng giai đoạn trận đấu.

Nhận định trước trận

FC Twente có lợi thế sân nhà, nhưng những dữ liệu quan trọng về phong độ, lực lượng và chiến thuật chưa được cung cấp. Vì vậy, trận đấu này nên được nhìn nhận qua cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát bóng và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái.

Ferencvárosi có thể hướng đến một thế trận chặt chẽ để giảm ảnh hưởng từ lợi thế sân bãi của đối thủ. Trong khi đó, FC Twente sẽ cần biến ưu thế địa điểm thi đấu thành sức ép thực tế thay vì chỉ kiểm soát bóng đơn thuần. Cục diện nhiều khả năng sẽ được định hình bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển đổi và những sai lầm trong tổ chức phòng ngự.

FC Twente
5 trận gần nhất
BHTTT
Ferencvárosi
5 trận gần nhất
TTTBT
Tình hình lực lượng
FC Twente
Issam El Maach (Muscle Injury)
Mees Hilgers (Cruciate Ligament Tear)
Ferencvárosi
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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