Trực tiếp Fenerbahçe vs Gornik Zabrze: Hết hiệp 1, Fenerbahçe dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Fenerbahçe vs Gornik Zabrze: Hết hiệp 1, Fenerbahçe dẫn 1-0

Văn Thể21/07/2026 20:41

Fenerbahçe gặp Gornik Zabrze tại UEFA Champions League lúc 01h00 ngày 22/07/2026 trên sân Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu

Fenerbahçe1 - 0Gornik ZabrzeNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 39'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 74% - 26% Gornik Zabrze, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 37'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-0)

    Phút 37': Talisca (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 27'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 75% - 25% Gornik Zabrze, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 15'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 79% - 21% Gornik Zabrze, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fenerbahçe tiếp đón Gornik Zabrze.

Cập nhật lúc 01:51 22/07/2026

Đội hình chính thức
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Ismail Kartal
Gornik Zabrze
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik
34
Mert Günok
27
Nélson Semedo
37
Milan Škriniar
15
Nathan Aké
24
Jayden Oosterwolde
6
Mattéo Guendouzi
17
İrfan Can Kahveci
7
Fred
28
Bartuğ Elmaz
9
Kerem Aktürkoğlu
94
Talisca
1
Philipp Schulze
61
Michal Sáček
26
Rafał Janicki
20
Josema
64
Erik Janža
18
Lukáš Sadílek
66
Maximilian Dietz
82
Kacper Urbański
7
Yvan Ikia Dimi
11
Erik Prekop
33
Maksym Khlan
Dự bị
Fenerbahçe
13 Tarık Çetin31 Ederson3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü18 Mert Müldür22 Levent Mercan5 İsmail Yüksek10 Marco Asensio20 Anthony Musaba
Gornik Zabrze
29 Wiktor Kania2 Patryk Warczak4 Paweł Bochniewicz19 Peter González21 Ondřej Zmrzlý28 Bastien Donio34 Bruno Durdov23 Sondre Liseth
Cập nhật đội hình lúc 00:38 22/07/2026
FenerbahçeThống kêGornik Zabrze
74%
Kiểm soát bóng
26%
6
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
1
3
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
1

Fenerbahçe sẽ đối đầu Gornik Zabrze tại UEFA Champions League lúc 01h00 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

Thông tin hiện có xác nhận thời gian, địa điểm và cặp đấu. Dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng cũng như đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan hoặc xu hướng chiến thuật.

Thông tin trận đấu

  • Trận đấu: Fenerbahçe vs Gornik Zabrze
  • Giải đấu: UEFA Champions League
  • Thời gian: 01h00 ngày 22/07/2026
  • Sân vận động: Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu

Nhận định trước trận

Trước giờ bóng lăn, điểm đáng chú ý được xác định là Fenerbahçe có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Gornik Zabrze tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để kết luận đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc dự đoán cách hai bên tiếp cận trận đấu.

Đội hình xuất phát, các trường hợp vắng mặt và sơ đồ chiến thuật cũng chưa được nêu trong dữ liệu. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc xác định thế trận, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và duy trì sự chắc chắn khi phòng ngự.

Nhìn chung, đây là trận đấu giữa Fenerbahçe và Gornik Zabrze trong khuôn khổ UEFA Champions League. Những đánh giá sâu hơn về phong độ, lực lượng và khả năng giành kết quả thuận lợi cần được cập nhật khi có thêm dữ liệu chính thức.

Fenerbahçe
5 trận gần nhất
TTTHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Gornik Zabrze
5 trận gần nhất
BTHBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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