TRỰC TIẾP Trực tiếp Fenerbahçe vs Slavia Praha: Trận đấu đang diễn ra Fenerbahçe và Slavia Praha cùng đang có phong độ cao khi chạm trán lúc 23h45 ngày 20/10/2026 trên sân Chobani Stadium, với lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách.

Fenerbahçe 0 - 0 Slavia Praha Hiệp 1 — phút 3' 3' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Fenerbahçe tiếp đón Slavia Praha.

Cập nhật lúc 23:49 20/10/2026

Đội hình chính thức Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV İ. Kartal Slavia Praha Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Trpišovský 31 Ederson 27 Nélson Semedo 37 M. Škriniar 15 N. Aké 3 A. Brown 91 N. Kanté 6 M. Guendouzi 70 O. Aydın 11 M. Greenwood 7 K. Aktürkoğlu 19 V. Muriqi 35 J. Markovič 27 T. Vlček 4 D. Zima 6 N'Guessan 15 E. Suleiman 16 D. Moses 30 W. Nowak 8 O. Kubiak 20 E. Ayaosi 17 L. Provod 10 D. Šturm Dự bị Fenerbahçe 28 B. Elmaz 34 M. Günok 17 İ. Kahveci 9 R. Lukaku 22 L. Mercan 77 O. MimoviÄ 45 N. Dorgeles 21 Peprah Oppong 5 İ. Yüksek Slavia Praha 13 M. Chytil 47 D. Barcot 32 Pavel Kacor 42 M. Konečný 53 Matěj Kotrba 60 Petr Potměšil 40 Adam Rezek 23 M. Sadílek 22 T. Diakité Cập nhật đội hình lúc 23:17 20/10/2026

Fenerbahçe và Slavia Praha bước vào cuộc đối đầu này với trạng thái tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 20/10/2026 trên sân Chobani Stadium.

Fenerbahçe: chuỗi thắng làm nền tảng

Trong 5 trận gần đây, Fenerbahçe thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà vừa có một trận thắng ở lượt đấu mới nhất, trước đó là một trận thua duy nhất trong chuỗi. Ba trận cũ hơn đều kết thúc bằng chiến thắng.

Với tâm lý hưng phấn từ chuỗi kết quả này, Fenerbahçe có cơ sở để chơi chủ động trên sân nhà. Sự ổn định của họ trong các trận gần đây là điểm tựa quan trọng trước một đối thủ không dễ bị đánh bại.

Slavia Praha: ổn định dù vừa bị chia điểm

Slavia Praha thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua. Tuy vậy, ba trận cũ hơn của họ đều là chiến thắng.

Nhìn vào mạch kết quả, Slavia Praha vẫn giữ được sự đều đặn và đủ sức tạo ra thế trận khó chịu cho chủ nhà. Họ cũng có thể xem trận này là cơ hội để tìm lại cảm giác chiến thắng sau lượt đấu gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Slavia Praha

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Slavia Praha thắng 2 và Fenerbahçe thắng 1, không có trận hòa nào. Thành tích này cho thấy đội khách từng có nhiều lợi thế hơn trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang tính tham khảo. Fenerbahçe đang có phong độ tốt và được thi đấu trên sân nhà, nên họ hoàn toàn có thể đảo ngược xu hướng này.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Fenerbahçe đang xếp hạng 28 với 1 điểm, còn Slavia Praha đứng hạng 31 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ, chỉ 1 điểm và 3 bậc xếp hạng. Vì vậy, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị đáng kể đối với cả hai.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai cùng có phong độ tích cực, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Fenerbahçe muốn biến lợi thế sân nhà và chuỗi thắng thành điểm số. Slavia Praha thì sẽ dựa vào thành tích đối đầu thuận lợi để gây sức ép lên chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng giữa hai đội đang vào phom. Fenerbahçe nhỉnh hơn về mạch kết quả gần đây, trong khi Slavia Praha có lợi thế về lịch sử đối đầu. Chính sự đan xen này khiến cuộc chạm trán trên sân Chobani Stadium đáng chú ý.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Fenerbahçe · 1 thắng 0 hòa Slavia Praha · 2 thắng Slavia Praha 1 - 2 Fenerbahçe FEN Slavia Praha 3 - 2 Fenerbahçe SP Fenerbahçe 2 - 3 Slavia Praha SP

Fenerbahçe 5 trận gần nhất T B T T T 8 Trận 4-3-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 10 Thủng lưới Slavia Praha 5 trận gần nhất H B T T T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … 27 Viking 2 0 1 1 -2 1 H B 28 Fenerbahçe 2 0 1 1 -6 1 B H 29 Inter 2 0 0 2 -2 0 B B 30 FC Porto 2 0 0 2 -3 0 B B 31 Slavia Praha 2 0 0 2 -3 0 B B 32 Napoli 2 0 0 2 -3 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Fenerbahçe ✚ M. Asensio (Knee Injury) ✚ A. Diouf (Off the roster) ✚ A. Fall (Off the roster) ✚ M. Muldur (Knee Injury) ✚ J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Yandas (Off the roster) ✚ M. Asensio (Knee Injury) ✚ A. Diouf (Off the roster) Slavia Praha ✚ S. Chaloupek (Muscle Injury) ✚ T. Chory (Coach's decision) ✚ H. Kante (Off the roster) ✚ O. Kolar (Off the roster) ✚ I. Ogbu (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Ouanda (Injury) ✚ D. Jurasek (Thigh Injury) ✚ E. Pitak (Health problems)