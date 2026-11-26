TRỰC TIẾP Trực tiếp Ferencvarosi TC vs Celje: Đội hình xuất phát Ferencvarosi TC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 12 điểm, nhưng phải tiếp Celje, đội thắng 5 trận gần nhất, lúc 03:00 ngày 27/11/2026.

Ferencvarosi TC vs Celje SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Ferencvarosi TC và Celje đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức Ferencvarosi TC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Borbely Celje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Z. Željkovič 1 Á. Varga 14 A. Osváth 28 T. Raemaekers 4 M. Gómez 20 Cadu 22 M. Bero 6 Á. Nagy 17 M. Corbu 16 Zachariassen 75 L. Joseph 15 D. Arzani 1 Žan-Luk Leban 77 M. Ivanšek 44 Ł. Bejger 6 A. Tutyškinas 11 M. Avdyli 10 S. Sešlar 19 M. Zabukovnik 8 M. Kvesić 25 V. Tusha 9 B. Kramer 7 B. Verbič Dự bị Ferencvarosi TC 5 G. Zohoré 88 P. Rommens 47 O'Dowda 54 O. Nagy 80 H. Maïga 72 Ádám Madarász 76 K. Lisztes 10 J. Levi 71 C. Lakatos Celje 15 Ž. Žužek 47 A. Kučys 33 L. Koútris 12 L. Kolar 4 D. Hrka 23 Ž. Frelih 91 Y. Dukuly 20 A. Dionkou 13 Papa Mustapha Daniel Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

Ferencvarosi TC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Celje trên sân Groupama Aréna lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 12 điểm, vị trí cho phép họ nuôi tham vọng tiến sát nhóm dẫn đầu nếu giành kết quả tốt.

Ferencvarosi TC: nền tảng vững, cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Ferencvarosi TC thắng 4 trong 5 trận gần nhất, chỉ thua một trận và đó lại là trận đấu mới nhất. Chuỗi thắng 4 trận liên tiếp trước đó cho thấy đội bóng có sự ổn định đáng kể, và là lý do họ đang nằm trong nhóm đầu bảng.

Tuy nhiên, trận thua vừa qua khiến mạch thắng bị cắt đứt đúng lúc cuộc đua phía trên cần sự liên tục. Trước Celje, đội chủ nhà cần một phản ứng nhanh để giữ nhịp và không để khoảng cách với ngôi đầu bị nới rộng.

Celje: chuỗi 5 trận thắng nhưng vị trí chưa phản ánh

Trong khi đó, Celje đang có phong độ đáng chú ý khi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi kết quả trọn vẹn nhất trong hai đội và mang lại sự tự tin cho đội khách khi bước vào chuyến làm khách này.

Dù vậy, trên bảng xếp hạng, Celje mới đứng hạng 25 với 4 điểm. Chuỗi thắng gần đây vì thế chủ yếu có ý nghĩa như một động lực tinh thần, còn khoảng cách về điểm số với Ferencvarosi TC vẫn rất lớn.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ trên bảng xếp hạng: hạng 3 với 12 điểm so với hạng 25 với 4 điểm, tức hơn nhau 8 điểm. Lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn đặt Ferencvarosi TC vào vai đội cầm trịch, còn Celje có thể dựa vào đà thắng liên tiếp để gây khó khăn.

Với Ferencvarosi TC, trận đấu là cơ hội để trở lại mạch thắng và giữ vững tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Với Celje, một kết quả tích cực trên sân đối thủ đang đứng hạng 3 sẽ là bước đệm quan trọng để nối dài chuỗi thắng và cải thiện vị thế của mình.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, Ferencvarosi TC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và nền tảng đã tích lũy. Tuy vậy, phong độ nóng của Celje là yếu tố khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Ferencvarosi TC cần tập trung ngay từ đầu để tránh bị đối thủ đang hưng phấn làm khó.

Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất B T T T T 12 Trận 10-2-0 T-H-B 27 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới Celje 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T 4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 +8 10 T T H T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B 26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 -5 4 B H B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Ferencvarosi TC ✚ E. Botka (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster) ✚ B. Otvos (Knee Injury) ✚ I. Pappoe (Off the roster) ✚ G. Szecsi (Off the roster) ✚ B. Yusuf (Red Card) Celje ✚ I. Calusic (Off the roster) ✚ J. Pisek (Off the roster) ✚ R. Pozeg (Off the roster) ✚ Z. L. Sega (Off the roster) ✚ P. Sirvys (Inactive) ✚ S. Sluga (Off the roster) ✚ D. Vuklisevic (Off the roster)