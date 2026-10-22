Trực tiếp Ferencvarosi TC vs Torreense: Ferencvarosi TC mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Ferencvarosi TC vs Torreense: Ferencvarosi TC mở tỷ số

Văn Thể22/10/2026 19:14

Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 6 điểm. Trận gặp Torreense diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Groupama Aréna.

Ferencvarosi TC1 - 0TorreenseHiệp 1 — phút 22'
  • 22'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Ferencvarosi TC 1 - 0 Torreense.

  • 20'BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (1-0)

    Phút 20': Bamidele Isa Yusuf (Ferencvarosi TC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Alejandro Alfaro (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 47% - 53% Torreense, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': Kristoffer Zachariassen (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ferencvarosi TC tiếp đón Torreense.

Cập nhật lúc 00:07 23/10/2026

Đội hình chính thức
Ferencvarosi TC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Borbely
Torreense
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Tralhão
63
Dániel István Radnóti
54
O. Nagy
4
M. Gómez
5
G. Zohoré
47
O'Dowda
16
Zachariassen
6
Á. Nagy
72
Ádám Madarász
15
D. Arzani
11
B. Yusuf
7
Birmančević
1
Lucas Paes
45
J. Mutombo
5
M. Diadie
4
Volnei Feltes
23
Javi Vázquez
8
Alejandro Alfaro
6
A. Oudrhiri
11
Manu Pozo
33
João Marques
19
K. Zoabi
17
M. Drammeh
Dự bị
Ferencvarosi TC
80 H. Maïga18 Á. Bagi20 Cadu17 M. Corbu90 D. Dibusz75 L. Joseph10 J. Levi76 K. Lisztes1 Á. Varga
Torreense
2 Stopira27 M. Abubakari31 Adriel26 André Simões29 L. Quintero7 D. Jean21 Nuha Jatta22 David Bruno44 S. Henriksen
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
Ferencvarosi TCThống kêTorreense
47%
Kiểm soát bóng
53%
0
Dứt điểm
2
0
Trúng đích
2
4
Phạm lỗi
1
2
Thủ môn cứu thua
0

Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 6 điểm. Đội chủ nhà tiếp Torreense lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Groupama Aréna. Đây là cơ hội để họ củng cố vị trí trong nhóm đầu trước một đối thủ đang ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Ferencvarosi TC bền bỉ, chưa biết thua

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Ferencvarosi TC thắng 2 trận, hòa 3 trận và không để thua trận nào. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là một chiến thắng.

Chuỗi bất bại cho thấy đây là một tập thể khó bị đánh bại. Tuy nhiên, việc hòa tới 3 trong 5 trận cũng cho thấy họ chưa tận dụng hết cơ hội để cải thiện số điểm. Trên sân nhà, bài toán của Ferencvarosi TC là biến sự chắc chắn thành những chiến thắng cụ thể.

Torreense mang tâm lý nặng nề

Torreense bước vào trận với phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả hai thất bại đều đến ở hai trận gần đây nhất, trước đó họ có chuỗi kết quả khá hơn gồm thắng, hòa rồi lại thắng.

Hai trận thua liên tiếp khiến Torreense đang đứng hạng 19 với 3 điểm. Vì vậy, chuyến làm khách này là phép thử về khả năng phục hồi tinh thần của đội.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 12 bậc trên bảng xếp hạng. Ferencvarosi TC có 6 điểm ở vị trí thứ 7, còn Torreense có 3 điểm ở vị trí thứ 19. Khoảng cách về điểm số chỉ là 3 điểm, tương đương một trận thắng.

Điều đó có nghĩa là kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh của cả hai đội. Ferencvarosi TC có thể tiến sát hơn nhóm dự cúp châu lục nếu thắng. Torreense nếu giành điểm sẽ thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Thế trận có thể xoay quanh việc Ferencvarosi TC có kiên nhẫn khai thác lợi thế sân nhà hay không. Với phong độ ổn định hơn, đội chủ nhà có nền tảng để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Torreense cần sớm lấy lại sự tự tin sau hai thất bại gần nhất để không bị cuốn vào thế bị động.

Nhận định

Xét về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, Ferencvarosi TC được đánh giá nhỉnh hơn. Họ không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Torreense vừa trải qua hai trận thua liên tiếp. Dù vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội không quá lớn, nên đội khách vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu giữ được sự tập trung.

Ferencvarosi TC
5 trận gần nhất
HTHHT
10
Trận
8-2-0
T-H-B
21
Ghi (TB 2.1)
7
Thủng lưới
Torreense
5 trận gần nhất
BBTHT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
6Omonia Nicosia2200+46TT
7Ferencvarosi TC2200+36TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
18OFI2101+13BT
19Torreense210103BT
20AZ Alkmaar210103TB
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Ferencvarosi TC
M. Bero (Broken Leg)
E. Botka (Inactive)
B. Nagy (Off the roster)
B. Otvos (Knee Injury)
I. Pappoe (Knee Injury)
G. Szecsi (Off the roster)
L. Joseph (Inactive)
N. Keita (Inactive)
Torreense
A. Baradji (Injury)
A. Baradji (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Ferencvarosi TC vs Torreense: Ferencvarosi TC mở tỷ số
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