TRỰC TIẾP Trực tiếp Ferencvarosi TC vs Torreense: Ferencvarosi TC mở tỷ số Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 6 điểm. Trận gặp Torreense diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Groupama Aréna.

Ferencvarosi TC 1 - 0 Torreense Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ferencvarosi TC 1 - 0 Torreense.

20' BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (1-0) Phút 20': Bamidele Isa Yusuf (Ferencvarosi TC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

19' Thẻ vàng Phút 19': Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

17' Thẻ vàng Phút 17': Alejandro Alfaro (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ferencvarosi TC 47% - 53% Torreense, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 0.

9' Thẻ vàng Phút 9': Kristoffer Zachariassen (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Ferencvarosi TC tiếp đón Torreense.

Cập nhật lúc 00:07 23/10/2026

Đội hình chính thức Ferencvarosi TC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Borbely Torreense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Tralhão 63 Dániel István Radnóti 54 O. Nagy 4 M. Gómez 5 G. Zohoré 47 O'Dowda 16 Zachariassen 6 Á. Nagy 72 Ádám Madarász 15 D. Arzani 11 B. Yusuf 7 Birmančević 1 Lucas Paes 45 J. Mutombo 5 M. Diadie 4 Volnei Feltes 23 Javi Vázquez 8 Alejandro Alfaro 6 A. Oudrhiri 11 Manu Pozo 33 João Marques 19 K. Zoabi 17 M. Drammeh Dự bị Ferencvarosi TC 80 H. Maïga 18 Á. Bagi 20 Cadu 17 M. Corbu 90 D. Dibusz 75 L. Joseph 10 J. Levi 76 K. Lisztes 1 Á. Varga Torreense 2 Stopira 27 M. Abubakari 31 Adriel 26 André Simões 29 L. Quintero 7 D. Jean 21 Nuha Jatta 22 David Bruno 44 S. Henriksen Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Ferencvarosi TC Thống kê Torreense 47% Kiểm soát bóng 53% 0 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 2 4 Phạm lỗi 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 6 điểm. Đội chủ nhà tiếp Torreense lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Groupama Aréna. Đây là cơ hội để họ củng cố vị trí trong nhóm đầu trước một đối thủ đang ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Ferencvarosi TC bền bỉ, chưa biết thua

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Ferencvarosi TC thắng 2 trận, hòa 3 trận và không để thua trận nào. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là một chiến thắng.

Chuỗi bất bại cho thấy đây là một tập thể khó bị đánh bại. Tuy nhiên, việc hòa tới 3 trong 5 trận cũng cho thấy họ chưa tận dụng hết cơ hội để cải thiện số điểm. Trên sân nhà, bài toán của Ferencvarosi TC là biến sự chắc chắn thành những chiến thắng cụ thể.

Torreense mang tâm lý nặng nề

Torreense bước vào trận với phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả hai thất bại đều đến ở hai trận gần đây nhất, trước đó họ có chuỗi kết quả khá hơn gồm thắng, hòa rồi lại thắng.

Hai trận thua liên tiếp khiến Torreense đang đứng hạng 19 với 3 điểm. Vì vậy, chuyến làm khách này là phép thử về khả năng phục hồi tinh thần của đội.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 12 bậc trên bảng xếp hạng. Ferencvarosi TC có 6 điểm ở vị trí thứ 7, còn Torreense có 3 điểm ở vị trí thứ 19. Khoảng cách về điểm số chỉ là 3 điểm, tương đương một trận thắng.

Điều đó có nghĩa là kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh của cả hai đội. Ferencvarosi TC có thể tiến sát hơn nhóm dự cúp châu lục nếu thắng. Torreense nếu giành điểm sẽ thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Thế trận có thể xoay quanh việc Ferencvarosi TC có kiên nhẫn khai thác lợi thế sân nhà hay không. Với phong độ ổn định hơn, đội chủ nhà có nền tảng để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Torreense cần sớm lấy lại sự tự tin sau hai thất bại gần nhất để không bị cuốn vào thế bị động.

Nhận định

Xét về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, Ferencvarosi TC được đánh giá nhỉnh hơn. Họ không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Torreense vừa trải qua hai trận thua liên tiếp. Dù vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội không quá lớn, nên đội khách vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu giữ được sự tập trung.

Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất H T H H T 10 Trận 8-2-0 T-H-B 21 Ghi (TB 2.1) 7 Thủng lưới Torreense 5 trận gần nhất B B T H T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 6 Omonia Nicosia 2 2 0 0 +4 6 T T 7 Ferencvarosi TC 2 2 0 0 +3 6 T T 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 18 OFI 2 1 0 1 +1 3 B T 19 Torreense 2 1 0 1 0 3 B T 20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 0 3 T B … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Ferencvarosi TC ✚ M. Bero (Broken Leg) ✚ E. Botka (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster) ✚ B. Otvos (Knee Injury) ✚ I. Pappoe (Knee Injury) ✚ G. Szecsi (Off the roster) ✚ L. Joseph (Inactive) ✚ N. Keita (Inactive) Torreense ✚ A. Baradji (Injury) ✚ A. Baradji (Injury)