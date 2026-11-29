TRỰC TIẾP Trực tiếp Feyenoord vs Ajax: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Ajax còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 28 điểm. Trận đấu với Feyenoord diễn ra lúc 20h30 ngày 29/11/2026 tại Stadion Feijenoord.

Feyenoord 1 - 1 Ajax Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Feyenoord 47% - 53% Ajax, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 8, cứu thua 3 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Yves Bissouma (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Feyenoord 43% - 57% Ajax, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 3 - 1.

21' Thay người Phút 21' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Gjivai Zechiel.

12' Ajax ép sân Cầm bóng: Feyenoord 35% - 65% Ajax, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 1.

8' BÀN THẮNG! Feyenoord (1-1) Phút 8': Luciano Valente (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

4' BÀN THẮNG! Ajax (0-1) Phút 4': Julian Brandt (Ajax) lập công (kiến tạo: Steven Berghuis). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón Ajax.

Cập nhật lúc 21:29 29/11/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel 33 Kastenmeier 26 G. Read 24 Kraaijeveld 35 Mika Màrmol 16 Javi López 34 C. Vanhoutte 8 G. Zechiël 28 Targhalline 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente 26 M. Paes 2 Lucas Rosa 30 A. Bouwman 15 Y. Baas 5 O. Wijndal 18 D. Klaassen 28 Y. Bissouma 8 J. Brandt 23 S. Berghuis 99 T. Arokodare 10 O. Gloukh Dự bị Feyenoord 20 M. Deijl 4 T. Watanabe 49 S. van Persie 22 van den Elshout 14 S. Steijn 5 G. Smal 57 J. Schaken 39 L. Bossin 27 G. Diarra Ajax 21 Jofre Torrents 4 S. Amrabat 68 A. Ouazane 38 Marcos Leonardo 6 T. Kehrer 36 D. Janse 22 J. Heerkens 3 A. Gaaei 20 O. Edvardsen Cập nhật đội hình lúc 20:04 29/11/2026

Feyenoord Thống kê Ajax 47% Kiểm soát bóng 53% 3 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 4 4 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 8 3 Thủ môn cứu thua 1

Ajax đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào chuyến làm khách trước Feyenoord lúc 20h30 ngày 29/11/2026 tại Stadion Feijenoord. Đội khách đứng thứ 2 với 28 điểm, trong khi chủ nhà xếp thứ 5 với 25 điểm. Chỉ cách nhau 3 điểm, cả hai đều có lý do để xem đây là trận đấu quan trọng.

Ajax mang theo đà thăng hoa

Phong độ là khác biệt rõ nhất giữa hai đội. Ajax thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, với chuỗi hai trận thắng liên tiếp ở các vòng đấu mới nhất. Cú hòa duy nhất nằm ở trận thứ ba tính ngược từ hiện tại.

Chuỗi kết quả này giúp Ajax duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục giữ nhịp độ ấy, đội khách có cơ sở để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Một chiến thắng trên sân của đối thủ trực tiếp sẽ càng củng cố tham vọng đó.

Feyenoord cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Ở chiều ngược lại, Feyenoord đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà thua 4 trận liên tiếp gần nhất và chỉ hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây, chưa có chiến thắng nào trong chuỗi này.

Dù vậy, Feyenoord vẫn đứng thứ 5 với 25 điểm, nghĩa là họ chưa bị bỏ lại quá xa. Thi đấu trên sân nhà, đội bóng này có cơ hội chấm dứt chuỗi trận sa sút và kéo gần khoảng cách với đối thủ ở phía trên. Áp lực lấy lại niềm tin sẽ là thử thách lớn đối với các cầu thủ chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Ajax

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Ajax thắng 3 trận, Feyenoord thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Lịch sử gần đây vì thế nghiêng về đội khách.

Kết hợp với phong độ đối lập, đây là một lợi thế tâm lý đáng kể cho Ajax. Tuy vậy, các trận đấu giữa hai đội thường được quyết định bởi chi tiết nhỏ, và chủ nhà có động lực rất lớn để phá vỡ thế bí.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Ajax, thử thách là giữ sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ngay cả khi phải làm khách. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ kiểm soát nhịp độ và gây thêm áp lực lên đối thủ đang thiếu tự tin.

Với Feyenoord, trọng tâm là khởi đầu trận đấu. Một bàn thắng sớm có thể giúp đội chủ nhà thoát khỏi chuỗi thua liên tiếp và lấy lại sự hưng phấn trên sân nhà. Ngược lại, nếu tiếp tục chịu thế yếu từ đầu, họ sẽ khó thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Nhận định

Xét phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu gần đây, Ajax đang chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Đội khách có đà thắng lợi, vị trí cao hơn và tâm lý tốt hơn. Tuy nhiên, Feyenoord là đội chủ nhà chỉ kém 3 điểm, nên trận đấu vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh quyết liệt. Kết quả sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Feyenoord · 1 thắng 1 hòa Ajax · 3 thắng Feyenoord 1 - 1 Ajax Hòa Ajax 2 - 0 Feyenoord AJA Ajax 2 - 1 Feyenoord AJA Feyenoord 0 - 2 Ajax AJA Feyenoord 6 - 0 Ajax FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất B B B B H 13 Trận 7-4-2 T-H-B 38 Ghi (TB 2.9) 20 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất T T H T T 13 Trận 8-4-1 T-H-B 35 Ghi (TB 2.7) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 14 10 2 2 +32 32 T T T T H 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B 4 AZ Alkmaar 13 8 2 3 +12 26 T T B B H 5 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T 6 Heerenveen 13 7 3 3 +10 24 T T T T T …

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ J. St. Juste (Leg Injury) ✚ T. Wessels (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) Ajax ✚ S. Adingra (Lacking Match Fitness) ✚ Caio Henrique (Inactive) ✚ K. Dolberg (Knee Injury) ✚ J. Mokio (Broken Leg) ✚ V. Tsygankov (Inactive)