TRỰC TIẾP Trực tiếp Feyenoord vs Atalanta: Đội hình xuất phát Feyenoord chạm trán Atalanta tại Stadion Feijenoord lúc 20h ngày 02/08/2026 trong trận giao hữu, nơi hai đội hướng đến màn kiểm tra quan trọng

Feyenoord vs Atalanta SẮP BẮT ĐẦU • 20:00 20:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Feyenoord và Atalanta đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:28 02/08/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-2-3-1 Atalanta Sơ đồ 3-4-2-1 1 Tjark Ernst 26 Givairo Read 8 Jeremiah St. Juste 35 Mika Mármol 34 Charles Vanhoutte 4 Tsuyoshi Watanabe 25 Gjivai Zechiël 23 Anis Hadj Moussa 10 Luciano Valente 27 Gaoussou Diarra 9 Ayase Ueda 29 Marco Carnesecchi 42 Giorgio Scalvini 19 Berat Djimsiti 69 Honest Ahanor 77 Davide Zappacosta 13 Éderson 70 Gianluca Gaetano 10 Lazar Samardžić 18 Giacomo Raspadori 7 Kamaldeen Sulemana 90 Nikola Krstović Dự bị Feyenoord 11 Gonçalo Borges 14 Sem Steijn 17 Casper Tengstedt 20 Mats Deijl 21 Anel Ahmedhodzic 24 Thijs Kraaijeveld 28 Oussama Targhalline 30 Jordan Lotomba 32 Aymen Sliti Atalanta 3 Odilon Kossounou 6 Ibrahim Sulemana 8 Mario Pašalić 9 Gianluca Scamacca 11 Daniel Maldini 15 Marten de Roon 16 Raoul Bellanova 23 Sead Kolasinac 40 Relja Obric Cập nhật đội hình lúc 19:28 02/08/2026

Feyenoord sẽ đối đầu Atalanta tại Stadion Feijenoord lúc 20h ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu có ý nghĩa kiểm tra đối với cả hai đội, khi họ có cơ hội đánh giá cách vận hành lối chơi trong một cuộc so tài giàu tính cạnh tranh.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu giữa Feyenoord và Atalanta diễn ra trên sân Stadion Feijenoord. Với tính chất giao hữu, kết quả không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của màn so tài. Khả năng tổ chức đội hình, cường độ thi đấu và mức độ kết nối giữa các tuyến sẽ là những điểm đáng chú ý.

Feyenoord có lợi thế sân nhà, một yếu tố giúp đội bóng Hà Lan chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Sự quen thuộc với không gian thi đấu có thể hỗ trợ họ trong việc kiểm soát nhịp độ và triển khai bóng. Tuy nhiên, lợi thế này không đồng nghĩa với việc Feyenoord chắc chắn chiếm ưu thế, bởi Atalanta vẫn là đối thủ có khả năng tạo ra sức ép đáng kể.

Những điểm có thể quyết định trận đấu

Trong các trận giao hữu, việc duy trì cấu trúc đội hình thường được đặt ngang với mục tiêu giành chiến thắng. Feyenoord nhiều khả năng sẽ cần giữ khoảng cách hợp lý giữa hàng phòng ngự, tuyến giữa và hàng công để tránh bị kéo giãn khi Atalanta tăng tốc.

Ở chiều ngược lại, Atalanta có thể tận dụng những thời điểm Feyenoord chưa ổn định về vị trí để tìm khoảng trống ở hai biên hoặc phía sau hàng phòng ngự. Nếu đội khách gây áp lực đủ sớm, khả năng thoát pressing và đưa bóng lên phía trên sẽ trở thành bài kiểm tra quan trọng đối với đội chủ nhà.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng chuyển trạng thái. Khi một đội mất bóng, phản ứng trong những giây đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận. Feyenoord cần hạn chế các khoảng trống trong quá trình dâng cao, trong khi Atalanta phải duy trì sự tập trung nếu muốn kiểm soát những đợt lên bóng của đối thủ.

Cuộc đấu tại tuyến giữa

Khu vực giữa sân nhiều khả năng là nơi tạo ra khác biệt lớn nhất. Đội kiểm soát tốt bóng hai và giành lại quyền chủ động sau các tình huống tranh chấp sẽ có cơ hội định hình nhịp độ trận đấu.

Feyenoord có thể hướng đến việc tổ chức các đợt tấn công có kiểm soát, tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy đội hình lên cao. Trong khi đó, Atalanta cần duy trì cự ly đội hình đủ chặt để không bị cuốn vào thế trận một chiều. Những thay đổi nhân sự trong trận, nếu có, cũng sẽ ảnh hưởng đến cách hai đội duy trì cường độ và sự cân bằng.

Nhận định trước trận

Feyenoord vs Atalanta là màn so tài khó đánh giá chỉ dựa trên lợi thế sân bãi, bởi dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở cách mỗi bên sử dụng 90 phút để hoàn thiện lối chơi và kiểm tra sự phối hợp giữa các tuyến.

Feyenoord có điểm tựa Stadion Feijenoord, còn Atalanta mang đến thử thách đáng chú ý trong một trận đấu được chờ đợi tại Giao hữu CLB. Thế trận có thể giằng co nếu cả hai cùng ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn đầu. Nhìn chung, đây là cuộc kiểm tra đáng chú ý về tổ chức chiến thuật, khả năng chuyển trạng thái và mức độ sẵn sàng của hai đội.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Feyenoord vs Atalanta

Feyenoord vs Atalanta Thời gian: 20h ngày 02/08/2026

20h ngày 02/08/2026 Sân vận động: Stadion Feijenoord

Stadion Feijenoord Giải đấu: Giao hữu CLB

Feyenoord 5 trận gần nhất T T T T Atalanta 5 trận gần nhất T H B T H

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ Leo Sauer (Partial Muscle Tear) ✚ Jeremiah St. Juste (Unknown Injury) ✚ Givairo Read (Minor Knock) ✚ Jakub Moder (Knee Surgery) ✚ Gaoussou Diarra (Visa Issues) ✚ Thomas Beelen (Broken Leg) ✚ Jordan Bos (Knee Surgery) ✚ Gijs Smal (Ankle Injury) Atalanta ✚ Kamaldeen Sulemana (Unknown Injury) ✚ Isak Hien (Thigh Problems) ✚ El Bilal Touré (Unknown Injury)