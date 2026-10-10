Trực tiếp Feyenoord vs AZ Alkmaar: Hiệp 2 bắt đầu, Feyenoord dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Feyenoord vs AZ Alkmaar: Hiệp 2 bắt đầu, Feyenoord dẫn 1-0

Văn Thể10/10/2026 18:57

AZ Alkmaar giữ ngôi đầu bảng với 19 điểm nhưng chịu áp lực lớn khi làm khách của Feyenoord, đội bóng xếp thứ 3 với 17 điểm và bất bại 5 trận đối đầu gần nhất.

Feyenoord1 - 0AZ AlkmaarHiệp 2 — phút 55'
  • 55'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Feyenoord 1 - 0 AZ Alkmaar.

  • 49'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 49% - 51% AZ Alkmaar, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Oussama Targhalline (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 43'VAR

    Phút 43': Phạt đền bị hủy — Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).

  • 37'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 55% - 45% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Feyenoord 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Ro Zangelo Daal (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 60% - 40% AZ Alkmaar, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

  • 13'BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0)

    Phút 13': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Lewis Schouten (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Feyenoord tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 01:02 11/10/2026

Đội hình chính thức
Feyenoord
Sơ đồ · HLV G. van Bronckhorst
AZ Alkmaar
Sơ đồ · HLV L. Echteld
1
T. Ernst
8
G. Zechiël
34
C. Vanhoutte
10
L. Valente
28
Targhalline
6
J. St. Juste
26
G. Read
19
Nacho Ferri
35
Mika Màrmol
16
Javi López
23
Hadj-Moussa
28
J. De Busser
14
C. Stengs
4
L. Schouten
24
A. Oufkir
9
M. Meerdink
6
Koopmeiners
3
W. Goes
22
E. Dijkstra
11
R. Daal
8
J. Clasie
5
M. Chávez
Dự bị
Feyenoord
20 M. Deijl36 J. Zinhagel theodoros delianidis27 G. Diarra33 Kastenmeier24 Kraaijeveld57 J. Schaken Dani Slory14 S. Steijn
Cập nhật đội hình lúc 23:18 10/10/2026
FeyenoordThống kêAZ Alkmaar
49%
Kiểm soát bóng
51%
7
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
4
Phạt góc
2
5
Phạm lỗi
5
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Cuộc so tài giữa Feyenoord và AZ Alkmaar diễn ra lúc 23:45 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stadion Feijenoord mang tính chất then chốt đối với cục diện nhóm đầu bảng. Kết quả của màn chạm trán này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch khi khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực ngôi đầu

AZ Alkmaar bước vào trận đấu với tư cách đội dẫn đầu bảng xếp hạng, sở hữu 19 điểm sau chuỗi trận khởi đầu ấn tượng. Dẫu vậy, vị trí số một của đội khách đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi chính Feyenoord, tập thể bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 3 với 17 điểm. Một kết quả thuận lợi trên sân nhà sẽ giúp Feyenoord thay đổi đáng kể cục diện điểm số giữa nhóm dẫn đầu, trong khi AZ Alkmaar cần điểm để duy trì vị thế tiên phong.

Phong độ thăng hoa của cả hai câu lạc bộ

Cả hai đội bóng đều bước vào màn đọ sức này với màn trình diễn rất thuyết phục ở giai đoạn gần đây:

  • Feyenoord: Thể hiện sự ổn định cao với thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội chủ nhà duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành thắng lợi ở trận gần nhất sau chuỗi kết quả tích cực trước đó.
  • AZ Alkmaar: Không hề kém cạnh đối thủ, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng cũng sở hữu chuỗi 5 trận gần đây gồm 4 trận thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số tối đa giúp AZ Alkmaar vững vàng trên đỉnh bảng.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Dù AZ Alkmaar đang đứng trên đối thủ ở bảng xếp hạng, lịch sử đối đầu gần đây lại hoàn toàn ủng hộ đội bóng thành Rotterdam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Feyenoord chiếm ưu thế tuyệt đối khi giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để thua trận nào trước AZ Alkmaar.

Điểm tựa sân nhà Stadion Feijenoord cùng ưu thế tâm lý từ thành tích đối đầu bất bại là cơ sở vững chắc cho Feyenoord. Ngược lại, AZ Alkmaar đứng trước bài toán khó khăn nhất từ đầu mùa nhằm phá vỡ dớp không thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đồng thời bảo vệ khoảng cách mong manh trong cuộc đua tranh ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Feyenoord · 3 thắng2 hòaAZ Alkmaar · 0 thắng
10/05/2026
Feyenoord
1 - 1
AZ Alkmaar
Hòa
21/09/2025
AZ Alkmaar
3 - 3
Feyenoord
Hòa
05/04/2025
AZ Alkmaar
0 - 1
Feyenoord
FEY
03/11/2024
Feyenoord
3 - 2
AZ Alkmaar
FEY
08/02/2024
Tứ kết
Feyenoord
2 - 0
AZ Alkmaar
FEY
Feyenoord
5 trận gần nhất
TTBTH
7
Trận
5-2-0
T-H-B
25
Ghi (TB 3.6)
7
Thủng lưới
AZ Alkmaar
5 trận gần nhất
TBHTT
7
Trận
6-1-0
T-H-B
18
Ghi (TB 2.6)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AZ Alkmaar7610+1219THTTT
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3Feyenoord7520+1817TTTHT
4Twente7511+816TTTHT
Tình hình lực lượng
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
B. Nieuwkoop (Knee Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
T. Watanabe (Leg Injury)
G. Borges (Knock)
T. Beelen (Broken Leg)
AZ Alkmaar
S. Resink (Knee Injury)
S. Resink (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Feyenoord vs AZ Alkmaar: Hiệp 2 bắt đầu, Feyenoord dẫn 1-0
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