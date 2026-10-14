Trực tiếp Feyenoord vs Como: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Feyenoord vs Como: Đội hình xuất phát

Văn Thể14/10/2026 18:44

Cả Feyenoord lẫn Como đều đang có phong độ cao: chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 14/10/2026 tại Stadion Feijenoord.

FeyenoordvsComoSẮP BẮT ĐẦU • 23:45
  • 23:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Feyenoord và Como đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:17 14/10/2026

Đội hình chính thức
Feyenoord
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst
Como
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas
1
T. Ernst
26
G. Read
6
J. St. Juste
35
Mika Màrmol
16
Javi López
8
G. Zechiël
34
C. Vanhoutte
28
Targhalline
23
Hadj-Moussa
19
Nacho Ferri
10
L. Valente
97
Robert Sánchez
28
I. Smolčić
4
Jacobo Ramón Naveros
99
T. Chalobah
3
Álex Valle
6
Luis Milla
5
M. Perrone
11
Assane Diao
20
M. Baturina
16
Kaiki
10
N. Paz
Dự bị
Feyenoord
11 Gonçalo Borges36 J. Zinhagel39 L. Bossin20 M. Deijl27 G. Diarra33 Kastenmeier24 Kraaijeveld57 J. Schaken14 S. Steijn
Como
17 Jesús Rodríguez21 S. Ricci30 M. Liberali2 M. Kempf12 Lorenzo Luigi Ginelli9 T. Douvikas13 A. Dossena7 L. da Cunha27 Yan Couto
Cập nhật đội hình lúc 23:17 14/10/2026

Feyenoord và Como cùng bước vào trận đấu này với tâm thế của hai đội đang chơi tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 14/10/2026 trên sân Stadion Feijenoord.

Feyenoord: ba trận thắng liên tiếp gần nhất

Phong độ của Feyenoord đang đi lên rõ rệt. Đội chủ nhà thắng cả 3 trận gần nhất, trước đó nhận 1 thất bại và thắng ở trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Tổng cộng, Feyenoord thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đã tìm lại được sự ổn định và niềm tin sau cú vấp duy nhất. Đây cũng là lợi thế tinh thần đáng kể khi đội bóng được thi đấu trên sân nhà.

Como: bền bỉ dù vừa bị cầm hòa

Como có chuỗi 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đội khách vừa có 1 trận hòa ở lượt gần nhất, trước đó thua 1 trận. Tuy nhiên, trong 3 trận cũ hơn của chuỗi này, Como thắng cả ba.

Như vậy, nhịp độ của Como chững lại đôi chút ở hai trận mới nhất. Dù vậy, đây vẫn là một đội có phong độ tốt và đủ khả năng gây sức ép lên chủ nhà.

Vị trí trên bảng xếp hạng: hai thái cực

Bảng xếp hạng cho thấy bức tranh khác với phong độ gần đây. Como đang xếp hạng 6 với 3 điểm. Trong khi đó, Feyenoord đứng hạng 33 và chưa có điểm nào.

Khoảng cách này khiến trận đấu thêm phần thú vị. Feyenoord có động lực để chuyển phong độ tốt thành điểm số trên bảng xếp hạng, còn Como muốn củng cố vị trí đang có.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang ở trạng thái tâm lý tích cực, nên trận đấu có thể diễn ra giằng co. Feyenoord có lợi thế sân nhà và chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Como lại có thứ hạng cao hơn và một chuỗi thắng 3 trận trước khi chững lại.

Đội nào giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn. Với phong độ của cả hai bên, người xem có thể kỳ vọng một trận đấu hấp dẫn tại Stadion Feijenoord.

Feyenoord
5 trận gần nhất
TTTBT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
5
Thủng lưới
Como
5 trận gần nhất
HBTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona2200+76TT
2Sporting CP2200+46TT
3Arsenal2200+46TT
5Paris Saint Germain1100+53T
6Como1100+33T
7Manchester United2101+23BT
8VfB Stuttgart1100+23T
9Manchester City1100+23T
24Fenerbahçe101001H
25PSV Eindhoven2011-11BH
32Lille2002-40BB
33Feyenoord1001-40B
34Galatasaray2002-50BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
G. Borges (Knock)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
R. Nelson (Injury)
B. Nieuwkoop (Knee Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
S. van Persie (Injury)
Como
J. Addai (Off the roster)
M. Caqueret (Off the roster)
E. Goldaniga (Off the roster)
W. Kambwala (Off the roster)
M. Kean (Leg Injury)
A. Lahdo (Off the roster)
J. Addai (Off the roster)
M. Caqueret (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Feyenoord vs Como: Đội hình xuất phát
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