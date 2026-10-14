TRỰC TIẾP Trực tiếp Feyenoord vs Como: Trận đấu đang diễn ra Cả Feyenoord lẫn Como đều đang có phong độ cao: chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 14/10/2026 tại Stadion Feijenoord.

Feyenoord 0 - 0 Como Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón Como.

Cập nhật lúc 23:57 14/10/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas 1 T. Ernst 26 G. Read 6 J. St. Juste 35 Mika Màrmol 16 Javi López 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 28 Targhalline 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente 97 Robert Sánchez 28 I. Smolčić 4 Jacobo Ramón Naveros 99 T. Chalobah 3 Álex Valle 6 Luis Milla 5 M. Perrone 11 Assane Diao 20 M. Baturina 16 Kaiki 10 N. Paz Dự bị Feyenoord 11 Gonçalo Borges 36 J. Zinhagel 39 L. Bossin 20 M. Deijl 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 57 J. Schaken 14 S. Steijn Como 17 Jesús Rodríguez 21 S. Ricci 30 M. Liberali 2 M. Kempf 12 Lorenzo Luigi Ginelli 9 T. Douvikas 13 A. Dossena 7 L. da Cunha 27 Yan Couto Cập nhật đội hình lúc 23:17 14/10/2026

Feyenoord và Como cùng bước vào trận đấu này với tâm thế của hai đội đang chơi tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 14/10/2026 trên sân Stadion Feijenoord.

Feyenoord: ba trận thắng liên tiếp gần nhất

Phong độ của Feyenoord đang đi lên rõ rệt. Đội chủ nhà thắng cả 3 trận gần nhất, trước đó nhận 1 thất bại và thắng ở trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Tổng cộng, Feyenoord thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đã tìm lại được sự ổn định và niềm tin sau cú vấp duy nhất. Đây cũng là lợi thế tinh thần đáng kể khi đội bóng được thi đấu trên sân nhà.

Como: bền bỉ dù vừa bị cầm hòa

Como có chuỗi 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đội khách vừa có 1 trận hòa ở lượt gần nhất, trước đó thua 1 trận. Tuy nhiên, trong 3 trận cũ hơn của chuỗi này, Como thắng cả ba.

Như vậy, nhịp độ của Como chững lại đôi chút ở hai trận mới nhất. Dù vậy, đây vẫn là một đội có phong độ tốt và đủ khả năng gây sức ép lên chủ nhà.

Vị trí trên bảng xếp hạng: hai thái cực

Bảng xếp hạng cho thấy bức tranh khác với phong độ gần đây. Como đang xếp hạng 6 với 3 điểm. Trong khi đó, Feyenoord đứng hạng 33 và chưa có điểm nào.

Khoảng cách này khiến trận đấu thêm phần thú vị. Feyenoord có động lực để chuyển phong độ tốt thành điểm số trên bảng xếp hạng, còn Como muốn củng cố vị trí đang có.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang ở trạng thái tâm lý tích cực, nên trận đấu có thể diễn ra giằng co. Feyenoord có lợi thế sân nhà và chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Como lại có thứ hạng cao hơn và một chuỗi thắng 3 trận trước khi chững lại.

Đội nào giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn. Với phong độ của cả hai bên, người xem có thể kỳ vọng một trận đấu hấp dẫn tại Stadion Feijenoord.

Feyenoord 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất H B T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 5 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 6 Como 1 1 0 0 +3 3 T 7 Manchester United 2 1 0 1 +2 3 B T 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … 32 Lille 2 0 0 2 -4 0 B B 33 Feyenoord 1 0 0 1 -4 0 B 34 Galatasaray 2 0 0 2 -5 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ G. Borges (Knock) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ R. Nelson (Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ S. van Persie (Injury) Como ✚ J. Addai (Off the roster) ✚ M. Caqueret (Off the roster) ✚ E. Goldaniga (Off the roster) ✚ W. Kambwala (Off the roster) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ A. Lahdo (Off the roster) ✚ J. Addai (Off the roster) ✚ M. Caqueret (Off the roster)