TRỰC TIẾP Trực tiếp Feyenoord vs FC Porto: Hết hiệp 1, FC Porto dẫn 1-0 Feyenoord cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, gồm 3 trận thua và 2 trận hòa, khi tiếp FC Porto trên sân De Kuip lúc 03:00 ngày 25/11/2026. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Feyenoord 0 - 1 FC Porto Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 63% - 37% FC Porto, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

24' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 58% - 42% FC Porto, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': A. Costa (FC Porto) nhận thẻ vàng (Roughing).

13' Thẻ vàng Phút 13': V. Froholdt (FC Porto) nhận thẻ vàng (Diving).

12' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 58% - 42% FC Porto, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

2' BÀN THẮNG! FC Porto (0-1) Phút 2': O. Targhalline (Feyenoord) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón FC Porto.

Cập nhật lúc 03:49 25/11/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 FC Porto Sơ đồ 4-3-3 33 Florian Kastenmeier 26 Givairo Read 24 Thijs Kraaijeveld 35 Mika Mármol 16 Javi López 8 Gjivai Zechiël 34 Charles Vanhoutte 28 Oussama Targhalline 23 Anis Hadj Moussa 49 Shaqueel van Persie 10 Luciano Valente 99 Diogo Costa 20 Alberto Costa 5 Jan Bednarek 4 Jakub Kiwior 12 Zaidu Sanusi 8 Victor Froholdt 13 Pablo Rosario 10 Gabri Veiga 11 Pepê 29 Santiago Giménez 77 Oskar Pietuszewski Dự bị Feyenoord 1 Tjark Ernst 39 Liam Bossin 4 Tsuyoshi Watanabe 5 Gijs Smal 20 Mats Deijl 17 Reiss Nelson 22 Tobias van den Elshout 11 Gonçalo Borges 14 Sem Steijn FC Porto 14 Cláudio Ramos 33 Souza 52 Martim Fernandes 18 Nehuén Pérez 74 Francisco Moura 16 Hwang In-beom 22 Alan Varela 42 Seko Fofana 9 Samu Aghehowa Cập nhật đội hình lúc 02:35 25/11/2026

Feyenoord Thống kê FC Porto 63% Kiểm soát bóng 37% 4 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 4 1 Thủ môn cứu thua 1

Feyenoord bước vào trận gặp FC Porto với một nhiệm vụ rõ ràng: chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ nhà thua 3 trận và hòa 2 trận. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 25/11/2026 trên sân De Kuip.

Feyenoord cần một kết quả để thoát chuỗi trận xấu

Phong độ của Feyenoord đang là điểm đáng lo nhất. Đội bóng thua cả 3 trận gần đây nhất, sau đó là 2 trận hòa trước đó. Cả 5 trận đều không mang về chiến thắng.

Vì vậy, trận gặp FC Porto trên sân nhà có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Một chiến thắng sẽ giúp Feyenoord khép lại chuỗi trận kém và lấy lại sự tự tin. De Kuip cũng là nơi đội chủ nhà kỳ vọng nhận được sự cổ vũ để đổi vận.

FC Porto mang phong độ tốt đến chuyến làm khách

Ngược lại, FC Porto đang ở trạng thái tích cực hơn nhiều. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận. Trận hòa này là kết quả mới nhất của họ, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Tuy vậy, việc không thắng ở trận gần nhất cho thấy FC Porto không hoàn toàn bất bại trước sức ép. Đội khách vẫn có nền tảng phong độ tốt, nhưng không còn mạch thắng trọn vẹn như trước.

Hai lần chạm trán gần nhất: mỗi bên thắng một

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Feyenoord thắng 1 trận và FC Porto thắng 1 trận, không có trận hòa nào. Thế cân bằng này cho thấy Feyenoord từng có thể vượt qua đối thủ, dù phong độ hiện tại của họ kém hơn nhiều.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Cả hai đội cùng có 3 điểm, nhưng thứ hạng lại khác nhau. FC Porto đứng hạng 26, còn Feyenoord đứng hạng 32, thấp hơn đối thủ 6 bậc.

Điều này làm trận đấu thêm phần hấp dẫn. Feyenoord cần điểm số để cải thiện hình ảnh trên bảng xếp hạng. FC Porto muốn tận dụng phong độ tốt để củng cố vị trí cao hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố tâm lý có thể quyết định cục diện. Feyenoord đang chịu áp lực của chuỗi trận không thắng, nhưng được chơi trên sân nhà. FC Porto sở hữu phong độ vượt trội, song vừa để mất mạch thắng ở trận gần nhất.

Nếu Feyenoord vào trận với sự tập trung cao và tận dụng được lợi thế sân nhà, họ có cơ hội tìm lại chiến thắng. Ngược lại, FC Porto sẽ muốn giữ nhịp độ tích cực để tiếp tục chuỗi kết quả tốt.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về FC Porto, nhưng Feyenoord có động lực lớn và lợi thế sân nhà. Với việc hai đội từng thắng nhau một lần ở hai lần gặp gần nhất, đây là cuộc đối đầu chưa thể ngã ngũ. Điều đáng chú ý nhất là liệu chủ nhà có chấm dứt được chuỗi 5 trận không thắng hay không.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Feyenoord · 1 thắng 0 hòa FC Porto · 1 thắng FC Porto 3 - 2 Feyenoord FP Feyenoord 2 - 0 FC Porto FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất B B B H H 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất H T T T T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T … 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B 26 FC Porto 4 1 0 3 -1 3 T B B B 27 Napoli 4 1 0 3 -5 3 B T B B … 31 Sabah FA 4 1 0 3 -6 3 B B T B 32 Feyenoord 4 1 0 3 -7 3 B B T B 33 Lens 4 1 0 3 -12 3 B B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ J. St. Juste (Leg Injury) ✚ T. Wessels (Inactive) ✚ A. Hadj Moussa (Ankle Injury) FC Porto ✚ G. De Carvalho (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster) ✚ C. Smalling (Knee Injury) ✚ V. Sousa (Leg Injury) ✚ William Gomes (Ankle Injury)