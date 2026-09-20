TRỰC TIẾP Trực tiếp Feyenoord vs Utrecht: Feyenoord mở tỷ số Feyenoord đang duy trì vị trí thứ 3 với 14 điểm và chuỗi bất bại, sẵn sàng tiếp đón Utrecht nhằm tiếp tục gây sức ép lên nhóm đầu bảng trong trận đấu lúc 17h15.

Feyenoord 1 - 0 Utrecht Hiệp 1 — phút 9' 9' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Feyenoord 1 - 0 Utrecht.

6' BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0) Phút 6': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón Utrecht.

Cập nhật lúc 17:24 20/09/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst Utrecht Sơ đồ 3-4-3 · HLV A. Correia 1 T. Ernst 26 G. Read 6 J. St. Juste 4 T. Watanabe 35 Mika Màrmol 28 Targhalline 34 C. Vanhoutte 8 G. Zechiël 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente 1 V. Barkas 2 S. Horemans 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 23 N. Vesterlund 20 D. de Wit 34 van den Berg 92 A. Zagré 11 Ángel Alarcón 9 Artem Stepanov 15 A. Blake Dự bị Feyenoord 20 M. Deijl 39 L. Bossin 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 16 Javi López 17 R. Nelson 14 S. Steijn 22 van den Elshout Utrecht 8 van Overeem 17 S. van Duijn 53 F. Pohl 22 S. Padt 21 Ogidi Nwankwo 6 G. Offerhaus 18 J. Medić 33 K. Gadellaa 47 E. C. Owen Cập nhật đội hình lúc 16:49 20/09/2026

Feyenoord bước vào cuộc tiếp đón Utrecht trên sân vận động Stadion Feijenoord lúc 17h15 ngày 20/09/2026 với cơ hội rõ nét để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Nắm giữ vị trí thứ 3 cùng 14 điểm, đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Màn trình diễn của Feyenoord thời gian qua mang tính ổn định cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này bất bại với thành tích thắng 3 trận và hòa 2 trận. Sự vững chắc này là nền tảng giúp họ thu về 14 điểm sau các vòng đấu, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Utrecht đang gặp nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội khách hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Xét trong 5 trận gần nhất, Utrecht chỉ giành được 1 chiến thắng, chia điểm 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Cách biệt 9 điểm giữa hai đội phản ánh chính xác điểm rơi phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn.

Ưu thế đối đầu nghiêng về phía Feyenoord

Không chỉ vượt trội về thứ hạng mùa này, Feyenoord còn nắm lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích chạm trán áp đảo. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Feyenoord giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Utrecht, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadion Feijenoord càng gia tăng thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Trước một Utrecht mới chỉ thắng đúng 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây, Feyenoord hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc áp đặt nhịp độ.

Cục diện và mục tiêu điểm số

Cuộc so tài này mang ý nghĩa quan trọng với Feyenoord trong cuộc đua ở nhóm trên. Để không bị tụt lại so với hai vị trí dẫn đầu, đội chủ nhà cần hiện thực hóa sự chênh lệch phong độ và đẳng cấp thành kết quả có lợi. Về phần mình, Utrecht buộc phải cải thiện khâu phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách đầy thử thách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Feyenoord · 4 thắng 0 hòa Utrecht · 1 thắng Utrecht 0 - 1 Feyenoord FEY Feyenoord 3 - 2 Utrecht FEY Feyenoord 1 - 2 Utrecht UTR Utrecht 0 - 2 Feyenoord FEY Feyenoord 4 - 2 Utrecht FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất T B T H T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 20 Ghi (TB 3.3) 7 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất T H B H B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H 4 Ajax 7 4 2 1 +12 14 H T T B T … 12 Telstar 6 1 2 3 -6 5 H B H B B 13 Utrecht 6 1 2 3 -8 5 T H B H B 14 Sparta Rotterdam 7 1 2 4 -7 5 B B H B H …

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) Utrecht ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ K. Paredes (Inactive) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury)