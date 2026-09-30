TRỰC TIẾP Trực tiếp Fiji vs New Caledonia: Hiệp 2 bắt đầu, New Caledonia dẫn 1-0 Cuộc so tài giữa Fiji và New Caledonia tại sân HFC Bank Stadium ghi nhận ưu thế đối đầu thuộc về Fiji, trong khi cả hai đội đều tìm kiếm sự ổn định phong độ.

Fiji 0 - 1 New Caledonia Hiệp 2 — phút 50' 50' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Fiji 0 - 1 New Caledonia.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

44' Fiji ép sân Cầm bóng: Fiji 67% - 33% New Caledonia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0.

40' BÀN THẮNG! New Caledonia (0-1) Phút 40': (New Caledonia) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

32' Fiji ép sân Cầm bóng: Fiji 67% - 33% New Caledonia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0.

20' Fiji ép sân Cầm bóng: Fiji 66% - 34% New Caledonia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Fiji tiếp đón New Caledonia.

Cập nhật lúc 15:08 30/09/2026

Fiji Thống kê New Caledonia 67% Kiểm soát bóng 33% 2 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 3 Phạt góc 0

Trận đấu giữa Fiji và New Caledonia diễn ra vào lúc 14:00 ngày 30/09/2026 trên sân vận động HFC Bank Stadium, thuộc khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Màn so tài này là cơ hội để hai đội tuyển rà soát lại nhân sự cũng như vận hành chiến thuật trong giai đoạn cả hai bên đều đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định.

Phong độ thi đấu gần đây của Fiji và New Caledonia

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, Fiji đang trải qua những kết quả chưa thực sự ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, chia điểm ở 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Trận đấu gần đây nhất của Fiji khép lại với một kết quả thua, phản ánh những khó khăn nhất định trong việc duy trì tính liên tục về mặt hiệu quả lối chơi.

Bên kia chiến tuyến, New Caledonia cũng đang trong hoàn cảnh tương tự về mặt kết quả thi đấu. Trải qua 3 trận đấu gần nhất, New Caledonia giành được 1 chiến thắng và để thua 2 trận. Việc phải nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này vẫn cần nhiều sự cải thiện để hướng tới một nhịp độ thi đấu liền mạch hơn.

Cán cân đối đầu trong quá khứ

Dù phong độ gần đây có phần chững lại, Fiji lại sở hữu thông số đối đầu thuận lợi hơn khi chạm trán đối thủ. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Fiji chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua New Caledonia đúng 1 lần.

Thành tích này mang lại điểm tựa tâm lý quan trọng cho Fiji mỗi khi giáp mặt New Caledonia. Ngược lại, đại diện New Caledonia cần tận dụng tối đa cơ hội thi đấu để thu hẹp khoảng cách và tìm kiếm kết quả tích cực hơn trước một đối thủ từng nhiều lần gây khó khăn cho họ.

Bối cảnh và cục diện trước giờ bóng lăn

Việc được thi đấu trên sân vận động quen thuộc HFC Bank Stadium cùng ưu thế từ lịch sử chạm trán gần đây mang lại lợi thế tinh thần nhất định cho Fiji. Dẫu vậy, màn trình diễn thực tế của cả hai bên đều cho thấy sự trồi sụt về phong độ, khiến trận giao hữu này trở thành bài kiểm tra cần thiết cho cả hai huấn luyện viên nhằm xây dựng lại sự tự tin cho các học trò.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fiji · 3 thắng 1 hòa New Caledonia · 1 thắng Fiji 1 - 1 New Caledonia Hòa New Caledonia 1 - 2 Fiji FIJ New Caledonia 1 - 0 Fiji NC Fiji 3 - 0 New Caledonia FIJ Fiji 4 - 1 New Caledonia FIJ

Fiji 5 trận gần nhất T B H B H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới New Caledonia 5 trận gần nhất B T B B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới