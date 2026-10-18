Trực tiếp Fiorentina vs Como: Como nới rộng cách biệt 1-3

TRỰC TIẾPTrực tiếp Fiorentina vs Como: Como nới rộng cách biệt 1-3
Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 11 điểm. Họ hành quân đến sân của Fiorentina, đội đứng hạng 18, lúc 20:00 ngày 18/10/2026.
- 84'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Fiorentina 1 - 3 Como.
- 83'Thay người
Phút 83' (Como): Willy Kambwala vào sân thay Mattia Liberali.
- 79'Thay người
Phút 79' (Fiorentina): Beto vào sân thay Cher Ndour.
- 76'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Fiorentina 44% - 56% Como, dứt điểm 15 - 15 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 7 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 4 - 3.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Franco Mastantuono (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 69'Thay người
Phút 69' (Fiorentina): Marco Brescianini vào sân thay Franco Mastantuono.
- 69'Thay người
Phút 69' (Fiorentina): Domilson Dodo vào sân thay Álex Jiménez.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Cher Ndour (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).
- 64'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Fiorentina 44% - 56% Como, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 5 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 4 - 3.
- 64'Thay người
Phút 64' (Fiorentina): Víctor Valdepeñas Talavera vào sân thay Viery.
- 63'Thay người
Phút 63' (Fiorentina): Wilfried Gnonto vào sân thay Pedro Goncalves.
- 61'Thay người
Phút 61' (Como): Maximo Perrone vào sân thay Nico Paz.
- 56'BÀN THẮNG! Como (1-3)
Phút 56': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Nico Paz). Tỷ số: 1 - 3.
- 50'Como ép sân
Cầm bóng: Fiorentina 41% - 59% Como, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 45+4'VAR
Phút 45+4': Bàn thắng không được công nhận — Marin Pongračić (Fiorentina).
- 45+3'Thẻ vàng
Phút 45+3': Jacobo Ramón (Como) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Como): Kaiki Bruno vào sân thay Álex Valle.
- 42'BÀN THẮNG! Fiorentina (1-2)
Phút 42': Marin Pongračić (Fiorentina) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Nico Paz (Como) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Como ép sân
Cầm bóng: Fiorentina 40% - 60% Como, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 2.
- 36'BÀN THẮNG! Como (0-2)
Phút 36': Nico Paz (Como) lập công (kiến tạo: Álex Valle). Tỷ số: 0 - 2.
- 32'BÀN THẮNG! Como (0-1)
Phút 32': Mattia Liberali (Como) lập công (kiến tạo: Maxence Caqueret). Tỷ số: 0 - 1.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': Álex Valle (Como) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Como ép sân
Cầm bóng: Fiorentina 35% - 65% Como, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 14'Thay người
Phút 14' (Como): Jacobo Ramón vào sân thay Trevoh Chalobah.
- 12'Como ép sân
Cầm bóng: Fiorentina 31% - 69% Como, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fiorentina tiếp đón Como.
Cập nhật lúc 21:53 18/10/2026
Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 11 điểm. Trận làm khách trước Fiorentina trên sân Stadio Artemio Franchi lúc 20:00 ngày 18/10/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị trí đó. Ở chiều ngược lại, Fiorentina đang đứng hạng 18 với 4 điểm và cần một kết quả tích cực trên sân nhà.
Como bám sát nhóm dự cúp châu lục
Hạng 8 với 11 điểm cho thấy Como đã có khởi đầu mùa giải khá vững. Đội bóng này đang ở khoảng cách đáng kể so với Fiorentina trên bảng xếp hạng: hơn 7 điểm và 10 bậc.
Tuy vậy, phong độ gần đây của Como chưa thật sự trơn tru. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai chiến thắng nằm ở đoạn cũ nhất của chuỗi trận, còn 3 trận sau đó gồm một trận thua, một trận hòa rồi lại một trận thua ở lượt đấu gần nhất.
Fiorentina cần một tín hiệu tích cực
Fiorentina cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà từng thắng liên tiếp hai trận, nhưng sau đó chững lại với một trận hòa và một trận thua ở lượt đấu gần nhất.
Với chỉ 4 điểm sau những vòng đầu mùa, Fiorentina cần tìm lại sự ổn định trước sân nhà. Lợi thế sân bãi và sự cổ vũ của khán giả trên sân Stadio Artemio Franchi có thể là điểm tựa để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.
Thế đối đầu nghiêng về Como
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 3 trận, Fiorentina thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng và người thua rõ ràng.
Como nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng Fiorentina cũng không hề yếu thế khi hai lần vượt qua đối thủ trong giai đoạn này. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn không phải là màn thể hiện một chiều.
Điểm then chốt trong cuộc đối đầu
Cả hai đội cùng đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi đều thua trận gần nhất. Đội nào sớm lấy lại sự chắc chắn trong khâu tổ chức và giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có lợi thế lớn.
Như vậy, Como có động lực giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi suất dự cúp châu lục. Fiorentina cần chiến thắng để cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả chưa như ý.
Nhận định
Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, phong độ gần nhất của hai đội khá tương đồng và Fiorentina được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế có thể diễn ra giằng co, và đội nào tận dụng tốt hơn cơ hội của mình sẽ có lợi thế.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)