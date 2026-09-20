TRỰC TIẾP Trực tiếp Fiorentina vs Napoli: Napoli mở tỷ số Napoli thường chiếm ưu thế áp đảo trước Fiorentina trong các cuộc đối đầu gần đây, hứa hẹn mang đến chuyến làm khách đầy thử thách cho đội chủ sân Franchi.

Fiorentina 0 - 1 Napoli Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Fiorentina 0 - 1 Napoli.

42' Thẻ vàng Phút 42': F. Mastantuono (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Tripping).

36' Napoli ép sân Cầm bóng: Fiorentina 42% - 58% Napoli, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fiorentina 43% - 57% Napoli, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

23' BÀN THẮNG! Napoli (0-1) Phút 23': B. Gilmour (Napoli) lập công (kiến tạo: M. Politano). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fiorentina 43% - 57% Napoli; phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Fiorentina tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 18:18 20/09/2026

Đội hình chính thức Fiorentina Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paolo Vanoli Napoli Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Massimiliano Allegri 43 David De Gea 20 Álex Jiménez 3 Radu Drăguşin 6 Luca Ranieri 33 Viery 14 Arthur Atta 44 Nicolò Fagioli 27 Cher Ndour 30 Franco Mastantuono 25 Alieu Njie 32 Mateo Pellegrino 32 Vanja Milinković-Savić 22 Giovanni Di Lorenzo 13 Amir Rrahmani 16 Rafa Marín 17 Mathías Olivera 6 Billy Gilmour 68 Stanislav Lobotka 21 Matteo Politano 11 Kevin De Bruyne 70 Noa Lang 19 Rasmus Højlund Dự bị Fiorentina 53 Oliver Christensen 19 Luca Lezzerini 21 Víctor Valdepeñas 17 João Mário 5 Marin Pongračić 2 Dodô 72 Brando Mazzeo 42 Christ Inao Oulaï 4 Marco Brescianini Napoli 12 Claudio Pugliese 14 Nikita Contini 31 Sam Beukema 5 Benoît Badiashile 2 Costantino Favasuli 99 Frank Anguissa 20 Lorenzo Lucca 7 David Neres 26 Antonio Vergara Cập nhật đội hình lúc 17:03 20/09/2026

Fiorentina Thống kê Napoli 42% Kiểm soát bóng 58% 4 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 2 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Napoli luôn được xem là đối thủ đem lại nhiều thử thách lớn cho Fiorentina mỗi khi hai câu lạc bộ chạm trán. Cuộc so tài sắp tới diễn ra vào lúc 17:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Artemio Franchi tiếp tục thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đứng trước áp lực phải hóa giải cái dớp không tốt trước đối thủ đến từ phương Nam.

Ưu thế đối đầu nghiêng hẳn về phía đội khách

Lịch sử những lần so tài gần đây phản ánh rõ nét sự vượt trội của Napoli. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Fiorentina chưa một lần nếm trải hương vị chiến thắng khi chỉ có được 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Sự lấn lướt toàn diện đó giúp Napoli nắm giữ sự tự tin rất lớn trong mỗi lần hành quân tới xứ Florence.

Thực tế cho thấy, lối chơi cùng bản lĩnh thi đấu của Napoli thường xuyên gây ra sự bối rối cho hệ thống chiến thuật của Fiorentina, biến những lần chạm trán thành thử thách cực đại dành cho đội bóng áo tím.

Sự tương phản về phong độ và điểm số hiện tại

Bước vào trận đấu này, Fiorentina đang gặp nhiều khó khăn về mặt kết quả thi đấu. Đội chủ sân Artemio Franchi đã trải qua chuỗi trận đáng thất vọng khi để thua 3 trận liên tiếp gần nhất, sau khi có được 1 chiến thắng trước đó. Với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đã qua, Fiorentina hiện đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Trái lại, Napoli có phần ổn định hơn dù phong độ vẫn có những nốt trầm. Sau 2 trận thua liên tiếp, đội bóng áo xanh đã kịp thời lấy lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, nâng tổng thành tích trong 4 trận vừa qua lên 2 trận thắng và 2 trận thua. Hiện tại, Napoli đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 6 điểm trong tay, duy trì khoảng cách 3 điểm so với chính Fiorentina.

Thách thức chiến thuật cho đội chủ sân Franchi

Với điểm tựa sân nhà Stadio Artemio Franchi, Fiorentina rất muốn tìm kiếm một kết quả tích cực để chặn đứng mạch 3 trận thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, việc phong độ đang chững lại cùng tâm lý đè nặng từ những kết quả đối đầu không tốt trong quá khứ sẽ là rào cản không nhỏ đối với đại diện thành Florence.

Trong khi đó, Napoli dù chưa đạt trạng thái thi đấu hoàn hảo nhưng việc vừa giành lại chiến thắng cùng ưu thế áp đảo ở các lần đụng độ trước đó sẽ mang lại cho họ sự hưng phấn cần thiết. Nếu tiếp tục khai thác tốt sự chệch choạc nơi phòng ngự của đội chủ nhà, Napoli hoàn toàn có cơ sở để nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước Fiorentina.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fiorentina · 0 thắng 1 hòa Napoli · 4 thắng Napoli 2 - 1 Fiorentina NAP Fiorentina 1 - 3 Napoli NAP Napoli 2 - 1 Fiorentina NAP Fiorentina 0 - 3 Napoli NAP Fiorentina 2 - 2 Napoli Hòa

Fiorentina 5 trận gần nhất T T B B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất T B B B T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Inter 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 9 Sassuolo 5 2 1 2 0 7 B T H T B 10 Napoli 4 2 0 2 +1 6 T B B T 11 Atalanta 4 2 0 2 0 6 B B T T … 15 Monza 5 1 1 3 -4 4 T B H B B 16 Fiorentina 4 1 0 3 -6 3 T B B B 17 Bologna 5 0 2 3 -3 2 H B H B B …

Tình hình lực lượng Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ Giovane (Groin Injury) ✚ L. Marianucci (Knee Injury) ✚ S. McTominay (Heart Problems) ✚ A. Meret (Muscle Injury) ✚ F. Anguissa (Muscle Injury) ✚ L. Spinazzola (Muscle Injury)