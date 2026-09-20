Trực tiếp Fiorentina vs Napoli: Napoli mở tỷ số

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Fiorentina vs Napoli: Napoli mở tỷ số

Văn Thể20/09/2026 12:39

Napoli thường chiếm ưu thế áp đảo trước Fiorentina trong các cuộc đối đầu gần đây, hứa hẹn mang đến chuyến làm khách đầy thử thách cho đội chủ sân Franchi.

Fiorentina0 - 1NapoliHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Fiorentina 0 - 1 Napoli.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': F. Mastantuono (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 36'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 42% - 58% Napoli, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fiorentina 43% - 57% Napoli, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Napoli (0-1)

    Phút 23': B. Gilmour (Napoli) lập công (kiến tạo: M. Politano). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fiorentina 43% - 57% Napoli; phạm lỗi 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fiorentina tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 18:18 20/09/2026

Đội hình chính thức
Fiorentina
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paolo Vanoli
Napoli
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Massimiliano Allegri
43
David De Gea
20
Álex Jiménez
3
Radu Drăguşin
6
Luca Ranieri
33
Viery
14
Arthur Atta
44
Nicolò Fagioli
27
Cher Ndour
30
Franco Mastantuono
25
Alieu Njie
32
Mateo Pellegrino
32
Vanja Milinković-Savić
22
Giovanni Di Lorenzo
13
Amir Rrahmani
16
Rafa Marín
17
Mathías Olivera
6
Billy Gilmour
68
Stanislav Lobotka
21
Matteo Politano
11
Kevin De Bruyne
70
Noa Lang
19
Rasmus Højlund
Dự bị
Fiorentina
53 Oliver Christensen19 Luca Lezzerini21 Víctor Valdepeñas17 João Mário5 Marin Pongračić2 Dodô72 Brando Mazzeo42 Christ Inao Oulaï4 Marco Brescianini
Napoli
12 Claudio Pugliese14 Nikita Contini31 Sam Beukema5 Benoît Badiashile2 Costantino Favasuli99 Frank Anguissa20 Lorenzo Lucca7 David Neres26 Antonio Vergara
Cập nhật đội hình lúc 17:03 20/09/2026
FiorentinaThống kêNapoli
42%
Kiểm soát bóng
58%
4
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
2
1
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
3
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

Napoli luôn được xem là đối thủ đem lại nhiều thử thách lớn cho Fiorentina mỗi khi hai câu lạc bộ chạm trán. Cuộc so tài sắp tới diễn ra vào lúc 17:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Artemio Franchi tiếp tục thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đứng trước áp lực phải hóa giải cái dớp không tốt trước đối thủ đến từ phương Nam.

Ưu thế đối đầu nghiêng hẳn về phía đội khách

Lịch sử những lần so tài gần đây phản ánh rõ nét sự vượt trội của Napoli. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Fiorentina chưa một lần nếm trải hương vị chiến thắng khi chỉ có được 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Sự lấn lướt toàn diện đó giúp Napoli nắm giữ sự tự tin rất lớn trong mỗi lần hành quân tới xứ Florence.

Thực tế cho thấy, lối chơi cùng bản lĩnh thi đấu của Napoli thường xuyên gây ra sự bối rối cho hệ thống chiến thuật của Fiorentina, biến những lần chạm trán thành thử thách cực đại dành cho đội bóng áo tím.

Sự tương phản về phong độ và điểm số hiện tại

Bước vào trận đấu này, Fiorentina đang gặp nhiều khó khăn về mặt kết quả thi đấu. Đội chủ sân Artemio Franchi đã trải qua chuỗi trận đáng thất vọng khi để thua 3 trận liên tiếp gần nhất, sau khi có được 1 chiến thắng trước đó. Với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đã qua, Fiorentina hiện đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Trái lại, Napoli có phần ổn định hơn dù phong độ vẫn có những nốt trầm. Sau 2 trận thua liên tiếp, đội bóng áo xanh đã kịp thời lấy lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, nâng tổng thành tích trong 4 trận vừa qua lên 2 trận thắng và 2 trận thua. Hiện tại, Napoli đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 6 điểm trong tay, duy trì khoảng cách 3 điểm so với chính Fiorentina.

Thách thức chiến thuật cho đội chủ sân Franchi

Với điểm tựa sân nhà Stadio Artemio Franchi, Fiorentina rất muốn tìm kiếm một kết quả tích cực để chặn đứng mạch 3 trận thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, việc phong độ đang chững lại cùng tâm lý đè nặng từ những kết quả đối đầu không tốt trong quá khứ sẽ là rào cản không nhỏ đối với đại diện thành Florence.

Trong khi đó, Napoli dù chưa đạt trạng thái thi đấu hoàn hảo nhưng việc vừa giành lại chiến thắng cùng ưu thế áp đảo ở các lần đụng độ trước đó sẽ mang lại cho họ sự hưng phấn cần thiết. Nếu tiếp tục khai thác tốt sự chệch choạc nơi phòng ngự của đội chủ nhà, Napoli hoàn toàn có cơ sở để nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước Fiorentina.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fiorentina · 0 thắng1 hòaNapoli · 4 thắng
01/02/2026
Napoli
2 - 1
Fiorentina
NAP
14/09/2025
Fiorentina
1 - 3
Napoli
NAP
09/03/2025
Napoli
2 - 1
Fiorentina
NAP
05/01/2025
Fiorentina
0 - 3
Napoli
NAP
18/05/2024
Fiorentina
2 - 2
Napoli
Hòa
Fiorentina
5 trận gần nhất
TTBBB
4
Trận
1-0-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.3)
11
Thủng lưới
Napoli
5 trận gần nhất
TBBBT
4
Trận
2-0-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
9Sassuolo521207BTHTB
10Napoli4202+16TBBT
11Atalanta420206BBTT
15Monza5113-44TBHBB
16Fiorentina4103-63TBBB
17Bologna5023-32HBHBB
Tình hình lực lượng
Fiorentina
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
Napoli
Alisson Santos (Muscle Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
Giovane (Groin Injury)
L. Marianucci (Knee Injury)
S. McTominay (Heart Problems)
A. Meret (Muscle Injury)
F. Anguissa (Muscle Injury)
L. Spinazzola (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Fiorentina vs Napoli: Napoli mở tỷ số
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO