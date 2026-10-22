TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Crvena Zvezda vs FC Copenhagen: FK Crvena Zvezda ép sân, chưa có bàn thắng FC Copenhagen còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 3 điểm, trong khi FK Crvena Zvezda chưa có điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

FK Crvena Zvezda 0 - 0 FC Copenhagen Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FK Crvena Zvezda 60% - 40% FC Copenhagen, dứt điểm 4 - 2, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

22' Thẻ vàng Phút 22': Y. Nakayama (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Holding).

13' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: FK Crvena Zvezda 70% - 30% FC Copenhagen; phạm lỗi 0 - 1.

12' Thẻ vàng Phút 12': J. Suzuki (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Tripping).

0' Trận đấu bắt đầu FK Crvena Zvezda tiếp đón FC Copenhagen.

Cập nhật lúc 00:15 23/10/2026

Đội hình chính thức FK Crvena Zvezda Sơ đồ 3-4-2-1 FC Copenhagen Sơ đồ 3-4-3 1 Matheus 60 Matej Gaštarov 45 Stefan Gudelj 3 Yuta Nakayama 20 Tomás Händel 33 Rade Krunić 21 Timi Max Elšnik 23 Mihailo Ristić 22 Vasilije Kostov 37 Vladimir Lučić 9 Ahmadou Bamba Dieng 1 Diant Ramaj 2 Felix Beijmo 4 Asger Sørensen 20 Junnosuke Suzuki 13 Rodrigo Huescas 28 Hunor Németh 27 Thomas Delaney 24 Birger Meling 7 Maher Carrizo 14 Andreas Cornelius 16 Robert Dự bị FK Crvena Zvezda 50 Savo Radanović 13 Miloš Veljković 30 Franklin Tebo 4 Mirko Ivanić 6 Mahmudu Bajo 8 Kristiyan Balov 10 Aleksandar Katai 15 Mohammad Abu Fani 19 Ye-geon Kim FC Copenhagen 31 Rúnar Alex Rúnarsson 51 Tobias Breum-Harild 6 Ákos Markgráf 15 Marcos López 18 Kenay Myrie 10 Mohamed Elyounoussi 21 Mads Emil Madsen 34 Marvin Nasnas 36 William Clem Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

FK Crvena Zvezda Thống kê FC Copenhagen 60% Kiểm soát bóng 40% 4 Dứt điểm 2 1 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 4

FC Copenhagen còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Đối thủ của họ là FK Crvena Zvezda, đội chưa có điểm nào và đang xếp hạng 24. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân vận động Stadion Rajko Mit.

Copenhagen ở vị trí thuận lợi

Bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai đội. FC Copenhagen đứng thứ 2 với 3 điểm, thuộc nhóm đầu bảng. FK Crvena Zvezda đứng thứ 24 và chưa có điểm nào.

Với đội khách, đây là cơ hội để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu. Một kết quả tốt trên sân của đối thủ sẽ giúp họ duy trì thế bám đuổi ngôi đầu.

Phong độ: hai bức tranh khác nhau

Phong độ của FK Crvena Zvezda tốt hơn nhiều so với vị trí trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, trước đó là một trận thua, và trước nữa là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Ngược lại, FC Copenhagen có phong độ khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Họ vừa có trận hòa gần nhất, trước đó thắng một trận, rồi thua liên tiếp hai trận, và thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Sự đối lập giữa phong độ và thứ hạng khiến trận đấu khó đoán hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện. Đội chủ nhà đang có mạch trận tích cực, còn đội khách chưa duy trì được sự ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần nhất và cả hai trận đều kết thúc với kết quả hòa. FK Crvena Zvezda chưa thắng và FC Copenhagen cũng chưa thắng trong hai lần chạm trán này. Điều đó cho thấy cả hai khó vượt qua nhau một cách thuyết phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Với FK Crvena Zvezda, bài toán là biến phong độ tốt thành điểm số, vì đội vẫn chưa có điểm trên bảng xếp hạng. Chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất là cơ sở để đội chủ nhà tự tin trên sân nhà.

Với FC Copenhagen, yêu cầu là tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả trồi sụt. Nếu tránh được thất bại, đội khách sẽ giữ được vị trí thứ 2 và tiếp tục theo đuổi ngôi đầu.

Nhận định

FC Copenhagen có lợi thế về thứ hạng và đang đứng thứ 2, nhưng phong độ gần đây không thật vững vàng. FK Crvena Zvezda xếp thấp hơn nhiều song lại có chuỗi kết quả tốt hơn. Hai lần đối đầu gần nhất đều hòa càng cho thấy thế cân bằng giữa hai đội.

Trận đấu vì thế nghiêng về một cuộc cạnh tranh sít sao. Đội chủ nhà có phong độ tốt và cần điểm số. Đội khách có vị trí cao hơn và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất FK Crvena Zvezda · 0 thắng 2 hòa FC Copenhagen · 0 thắng FC Copenhagen 2 - 2 FK Crvena Zvezda Hòa FK Crvena Zvezda 1 - 1 FC Copenhagen Hòa

FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T B T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới FC Copenhagen 5 trận gần nhất H T B B T 7 Trận 5-2-0 T-H-B 20 Ghi (TB 2.9) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 23 FK Jablonec 1 0 0 1 -1 0 B 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại