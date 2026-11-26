TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Jablonec vs FC Lugano: Hết hiệp 1, hòa 0-0 FK Jablonec cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp FC Lugano, đội đang đứng đầu bảng với 9 điểm, lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Stadion Střelnice.

FK Jablonec 0 - 0 FC Lugano Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 32% - 68% FC Lugano, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 6 - 4.

28' Thẻ vàng Phút 28': Joel Bichsel (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thẻ vàng Phút 25': Nelson Okeke (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Foul).

24' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 36% - 64% FC Lugano, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 5 - 2.

12' FC Lugano ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 36% - 64% FC Lugano, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FK Jablonec tiếp đón FC Lugano.

Cập nhật lúc 01:33 27/11/2026

Đội hình chính thức FK Jablonec Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Kozel FC Lugano Sơ đồ 3-4-3 · HLV M. Croci-Torti 99 K. Mihelak 18 M. Cedidla 4 N. Tekijaški 15 D. Pavlović 20 J. Sláma 13 R. Sedláček 6 N. Okeke 7 Tchanturishvili 24 D. Hollý 17 S. Alioum 44 L. Jawo 16 von Ballmoos 6 Papadopoulos 17 L. Mai 18 J. Bichsel 2 B. Karimov 14 A. Kendouci 25 U. Bislimi 7 E. Alioski 22 B. Castro 9 A. Ajeti 24 E. Pihlström Dự bị FK Jablonec 33 M. Kukučka 36 G. Kuol 25 S. Nebyla 57 F. Novák 12 D. Nykrín 21 M. Polidar 9 A. Růsek 14 D. Souček 10 J. Suchan FC Lugano 46 M. Zanotti 11 R. Steffen 30 D. Moncada 99 D. Mina 4 D. Kelvin 8 A. Grgić 28 F. Gebhardt 27 Daniel Dos Santos 26 Martim Marques Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

FK Jablonec Thống kê FC Lugano 32% Kiểm soát bóng 68% 3 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 0 6 Phạm lỗi 4

FK Jablonec cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp FC Lugano trên sân Stadion Střelnice lúc 00:45 ngày 27/11/2026. Đối thủ của họ đang ở trạng thái hoàn toàn trái ngược: đứng đầu bảng xếp hạng và có phong độ rất cao.

Jablonec cần giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không thắng

Trong 5 trận gần nhất, FK Jablonec chưa thắng trận nào. Đội chủ nhà thua 3 trận và hòa 2 trận. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại, nên tinh thần của đội đang bị ảnh hưởng.

Trên bảng xếp hạng, FK Jablonec đứng thứ 23 với 2 điểm. Vị trí này cho thấy đội chưa thể tích lũy điểm số ổn định. Vì vậy, trận gặp FC Lugano có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý, bởi một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp đội có lại niềm tin.

FC Lugano mang theo phong độ ấn tượng

FC Lugano đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng với 9 điểm. Họ thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở các trận cũ hơn. Trận thua duy nhất nằm ở thứ tự thứ hai tính từ trận gần nhất, và đội khách đã trở lại với chiến thắng ngay sau đó.

Hiệu quả này cho thấy FC Lugano có sự ổn định và biết cách giành điểm trong những thời điểm quan trọng. Với vị trí số 1 trên bảng, họ bước vào trận đấu với tâm thế của đội đang kiểm soát cuộc đua.

Khoảng cách phong độ và điểm mấu chốt

Khoảng cách giữa hai đội rất rõ rệt. Một bên đứng thứ 23 với 2 điểm và chưa biết thắng trong 5 trận gần nhất. Bên còn lại dẫn đầu với 9 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Do đó, điểm mấu chốt nằm ở khả năng giữ vững kỷ luật của FK Jablonec trong những phút đầu. Nếu chủ nhà tránh được bàn thua sớm và tận dụng lợi thế sân nhà, họ có cơ hội làm khó đội đầu bảng. Ngược lại, FC Lugano chỉ cần duy trì sự chắc chắn như những trận vừa qua để tiếp tục giữ nhịp thắng lợi.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, FC Lugano đang có lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, FK Jablonec chơi trên sân nhà và có động lực rất lớn để tìm lại chiến thắng. Đây sẽ là trận đấu giữa một đội đang cần giải tỏa áp lực và một đội mang theo niềm tin của ngôi đầu bảng.

FK Jablonec 5 trận gần nhất B B H H B 9 Trận 4-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới FC Lugano 5 trận gần nhất T B T T T 9 Trận 7-2-0 T-H-B 24 Ghi (TB 2.7) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 -3 3 T B B 23 FK Jablonec 3 0 2 1 -1 2 H H B 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại