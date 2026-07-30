TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Jablonec vs NK Varazdin: Đội hình xuất phát FK Jablonec có lợi thế sân Stadion Strelnice, nhưng NK Varazdin bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn và ưu thế từ lần đối đầu gần nhất.

FK Jablonec vs NK Varazdin SẮP BẮT ĐẦU • 23:00 23:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FK Jablonec và NK Varazdin đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:00.

Cập nhật lúc 22:33 30/07/2026

Đội hình chính thức FK Jablonec Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lubos Kozel NK Varazdin Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nikola Safaric 1 Jan Hanuš 18 Martin Cedidla 4 Nemanja Tekijaški 15 Dušan Pavlović 20 Jiří Sláma 6 Nelson Okeke 13 Richard Sedláček 7 Vakhtang Chanturishvili 8 Filip Zorvan 21 Matěj Polidar 44 Lamin Jawo 33 Josip Silić 23 Frane Maglica 14 Roberto Punčec 5 Sven Lesjak 4 Luka Škaričić 8 Tomislav Duvnjak 28 Ivan Canjuga 7 Matej Vuk 22 Luka Mamić 38 Iuri Tavares 10 Aleksa Latković Dự bị FK Jablonec 99 Klemen Mihelak 14 Daniel Souček 57 Filip Novák 16 Hugo Ahl 23 Eduard Sobol 42 Matej Malenšek 25 Sebastian Nebyla 9 Antonín Růsek 19 Jan Chramosta NK Varazdin 1 Oliver Zelenika 13 Mario Mladenovski 16 Novak Tepšić 20 Gregor Sikošek 30 Luka Posinković 21 Ivan Posavec 24 Mario Marina 9 Stipe Jurić 17 Ivan Mamut Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FK Jablonec vs NK Varazdin

Thời gian: 30/07/2026 23:00

Sân vận động: Stadion Strelnice

FK Jablonec sẽ tiếp NK Varazdin tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh hai đội cùng có những cơ sở khác nhau để hướng đến kết quả tích cực. Đội chủ nhà có điểm tựa Stadion Strelnice, trong khi NK Varazdin sở hữu lợi thế về phong độ gần nhất và từng giành chiến thắng ở lần chạm trán trước đó.

Phong độ tạo khác biệt

FK Jablonec bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định trong những thời điểm quan trọng.

Ở chiều ngược lại, NK Varazdin vừa giành chiến thắng. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách, đặc biệt khi họ đã có trải nghiệm tích cực trong lần đối đầu gần nhất với FK Jablonec.

Ưu thế đối đầu nghiêng về NK Varazdin

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất, với kết quả FK Jablonec không thắng, không hòa và NK Varazdin giành chiến thắng. Mẫu dữ liệu này còn hạn chế để phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, nhưng vẫn tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Croatia trước cuộc tái đấu.

Vì vậy, FK Jablonec sẽ cần chủ động phá vỡ ảnh hưởng từ kết quả trước đó. Sân nhà có thể giúp họ nhập cuộc mạnh mẽ hơn, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng duy trì được sự chắc chắn và tránh để NK Varazdin kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt trong thế trận

Với phong độ gần nhất trái ngược, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý những giai đoạn chuyển trạng thái. FK Jablonec cần hạn chế sai sót sau thất bại gần đây, đồng thời tận dụng sức ép từ khán giả trên sân Stadion Strelnice để tạo thế chủ động.

Trong khi đó, NK Varazdin có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng gần nhất và ưu thế đối đầu. Đội khách sẽ hướng tới việc duy trì sự cân bằng, chờ thời cơ khai thác những khoảng trống khi FK Jablonec đẩy cao đội hình.

Nhận định trước trận

FK Jablonec có lợi thế sân nhà, nhưng các dữ kiện hiện có đang nghiêng về NK Varazdin ở hai khía cạnh quan trọng: phong độ gần nhất và kết quả đối đầu. Điều đó khiến cuộc đấu tại Stadion Strelnice trở nên khó lường, khi đội chủ nhà cần phản ứng mạnh mẽ còn đội khách có cơ sở để tiếp tục chơi tự tin.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà khả năng tổ chức, sự kiên nhẫn và hiệu quả trong các thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa lớn. NK Varazdin đang nắm lợi thế tâm lý, nhưng FK Jablonec vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FK Jablonec · 0 thắng 0 hòa NK Varazdin · 1 thắng NK Varazdin 3 - 2 FK Jablonec NV

FK Jablonec 5 trận gần nhất T B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới NK Varazdin 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới